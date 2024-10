Startseite GS Yuasa liefert 50 MWh-Energiespeichersystem Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-10 09:59. Optimierung von Netzstabilität und Nutzung erneuerbarer Energien Krefeld, 2024 - Für die japanische Energiespeicheranlage Tsunokobaru wird GS Yuasa ein 50-MWh-Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem liefern. Das von der Chiyoda Corporation für die Nijio Co., Ltd, einer Tochtergesellschaft der Tokyo Gas Co., Ltd, in Auftrag gegebene Projekt soll die Nutzung erneuerbarer Energien und die Netzstabilität erheblich optimieren. Baubeginn ist voraussichtlich im Mai 2025, die geplante Inbetriebnahme soll im Geschäftsjahr 2026 erfolgen. Die Tsunokobaru Power Storage Station, unterstützt von der Sustainable Open Innovation Initiative (SII), wird von GS Yuasa mit Container-Energiespeichersystemen (ESS) ausgestattet, in denen Lithium-Ionen-Batterien der Reihe LEPS-2-14 mit einer Leistung von 25 MW installiert werden. Ausschlaggebend für die Wahl dieses Systems sind die hohe Leistung und Qualität der Lithium-Ionen-Zellen und -Module von GS Yuasa, die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen des Gesamtsystems und der zuverlässige Kundendienst des Batterieherstellers. Das Speichersystem beinhaltet eine umfassende Überwachung der Zellspannungen sowie der Temperaturentwicklung innerhalb der Module, um potenzielle Ausfälle frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Im Falle einer Störung bietet das Servicenetz von GS Yuasa schnelle Unterstützung. Das lüfterlose Design der Module reduziert Fehlfunktionen, den Wartungsaufwand und Bedarf an Ersatzteilen. Die Module sind in feuerhemmenden Schränken untergebracht, die sie zudem gegen extrem niedrige Temperaturen schützen. Japan setzt, ähnlich wie Europa, auf den Ausbau erneuerbarer Energiequellen. Dabei entstehen aufgrund der naturbedingten Schwankungen bei der Energieerzeugung Herausforderungen für die Sicherstellung eines stabilen Stromnetzes. Die Speichersysteme von GS Yuasa gleichen diese Schwankungen aus und sorgen so für eine verlässliche Energieversorgung und Stabilisierung des Netzes, da sie das Gleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage effektiv steuern. Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die Netzstabilität wird GS Yuasa seine Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme weiter ausbauen. Diese Expansion steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel, die Anpassungsfähigkeit des Netzes zu verbessern und die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu fördern, um so einen Beitrag zu Japans Versprechen zu leisten, bis 2050 Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Weitere Informationen über das marktführende Angebot an Lithium-Ionen- und ventilgeregelten Bleisäurebatterien (VRLA) von GS Yuasa finden Sie unter www.gs-yuasa.eu

(http://www.gs-yuasa.eu/)

Projekt-Übersicht:

Destination: Tsunokobaru Power Storage Station, Oita

Beginn der Bauarbeiten: Mai 2025

Geplanter Betrieb: GJ 2026

Leistung: 25 MW

Kapazität: 50 MWh GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Methusha Nadarajah

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00

http://www.gs-yuasa.de Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170

