Startseite Arvato ist Hauptsponsor der ECD Global 2024 in London Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-09 10:24. E-Commerce: Experten diskutieren über Zukunft des grenzüberschreitenden Handels Gütersloh/London - Arvato, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich E Commerce und Supply Chain Management, wird die diesjährige ECD Global-Veranstaltung, die am 23. Oktober 2024 in London stattfindet, als Hauptsponsor unterstützen. Das Branchentreffen der E-Commerce-Experten wird von Tradebyte, dem führenden Integrator von Marktplätzen und Marken, ausgerichtet und konzentriert sich unter dem Motto "Beyond Borders" auf den grenzüberschreitenden Handel und die damit verbundenen Herausforderungen für das Online-Geschäft. Erwartet werden zu der ganztägigen Networking-, Thought Leadership- und Kollaborationsveranstaltung rund 200 Teilnehmer von führenden Marken-, E-Commerce-, Retail und Dienstleistungsunternehmen. "In der heutigen, sich schnell entwickelnden globalen Landschaft ist es für Marken, die international expandieren wollen, unerlässlich, einen zuverlässigen und flexiblen Supply-Chain-Partner zu haben", betont Berthold Reinke, Vice President of Global Business Development bei Arvato und Diskussionsteilnehmer der ECD Global, die entscheidende Rolle von Lieferkettenpartnerschaften für den internationalen Markt. "Wir bei Arvato haben uns dazu verpflichtet, innovative Lösungen anzubieten, die die Komplexität grenzüberschreitender Operationen vereinfachen und es unseren Kunden ermöglichen, ihre Geschäfte nahtlos zu skalieren." Als Keynote-Sprecher wird Abbas Tolouee, Senior Consultant bei Arvato, in London einen tieferen Einblick in die grenzüberschreitende E-Commerce-Landschaft geben. So lässt sich aktuell beispielsweise ein beschleunigter Trend beim grenzüberschreitenden Einkauf feststellen, aus dem sich auch neue Chancen für Marken ergeben. "Wir beobachten einen signifikanten Anstieg der grenzüberschreitenden Einkäufe, da immer mehr Kundensegmente das Einkaufen über internationale Grenzen hinweg annehmen. Wir sehen es deshalb als unsere Aufgabe an, Marken bei diesem Wandel zu unterstützen und wollen sicherstellen, dass sie erfolgreich durch neue Marktchancen navigieren und diese auch wahrnehmen", sagt Abbas Tolouee. Welche Anforderungen der Online-Handel an die tägliche Praxis stellt, wird Tobias Uthmann, Geschäftsführer von Arvato UK, auf der ECD Global in einer von ihm geleiteten Masterclass über grenzüberschreitende Logistik und regulatorisches Know-how vermitteln. Er verweist auf die Erfahrung von Arvato bei der Bewältigung der Herausforderungen nach dem Brexit: "Seit dem Brexit hat Arvato maßgeblich dazu beigetragen, dass Marken in der EU und im Vereinigten Königreich ohne Unterbrechungen weiterarbeiten können. Unser fundiertes Wissen über Zollbestimmungen und grenzüberschreitende Logistik war entscheidend für die Aufrechterhaltung reibungsloser Abläufe, und ich freue mich darauf, einige dieser Erkenntnisse zu teilen." Insgesamt werden auf der ECD Global 2024 über 100 Einzelgespräche und mehr als 15 von Experten geleitete Vorträge, Workshops und Breakout-Sessions stattfinden, die sich alle auf grenzüberschreitende Strategien und das Wachstum internationaler Marktplätze konzentrieren. Interessierte Teilnehmer werden gebeten, sich ihren Platz zu sichern und ihre grenzüberschreitenden Handelsstrategien zu verbessern, indem sie sich unter https://london.ecd-gate.com/ anmelden. Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Verlagswesen und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten auf einer Plattform mit den neuesten Technologien zusammen. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen. Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 85.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv. Kontakt

