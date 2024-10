Startseite Atomenergie, damit Uran auf dem Vormarsch Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-09 10:23. Der weltgrößte Uranproduzent, Kasachstan, leidet an Energiemangel. Das soll sich nun ändern. In Kasachstan haben die Bürger über den Bau des ersten Atomkraftwerkes abgestimmt. Rund 70 Prozent stimmten mit "Ja". Schließlich will das Land dem herrschenden Strommangel entgegenwirken. Für den Bau des Kernkraftwerkes haben sich französische, russische, chinesische und südkoreanische Firmen beworben. Energie ist ein wichtiger Aspekt für jedes Land. Energie sorgt für Wettbewerbsfähigkeit, denn es geht nicht nur um saubere und zuverlässige Energieversorgung, sondern auch um die Kosten. Und die Kosten für Energie sind in vielen Ländern deutlich angestiegen. Dies zeigt das Beispiel Italien. Dort geraten bereits einige Industriesparten in Schwierigkeiten aufgrund der hohen Energiekosten. Die Regierung Italiens, einem Land, in dem sich die überwiegende Mehrheit der Bewohner immer sehr gegen die Atomenergie gewehrt hat, will nun eine Umkehr. Subventionen für Solaranlagen wurden schon gekürzt und neue Kernkraftwerke sollen gebaut werden. Erneuerbare Energien stehen zwar hoch im Kurs, reichen aber allein nicht aus. Ein Mix ist nötig. Im Gegensatz zu den erneuerbaren Energien leistet die Kernkraft beständig und sicher Energie. In Italien wurden die letzten Atomkraftwerke 1990 vom Netz genommen. Doch nun liebäugelt die italienische Regierung, unterstützt vom Umweltminister mit Atomreaktoren, auch mit den kleinen SMR-Reaktoren. Um die globale Erwärmung in den Griff zu bekommen, müssen alle Möglichkeiten, auch die Kernenergie ausgeschöpft werden. Der Uranmarkt ist nicht groß, Anleger sollten bei der Auswahl von Uranwerten auf Qualität achten. Diese bieten beispielsweise IsoEnergy oder Uranium Energy. IsoEnergy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - besitzt hochwertige Uranprojekte in Kanada, Australien, Argentinien und in den USA. Vor allem die Hurricane-Lagerstätte im Laroque East-Projekt in Saskatchewan ist äußerst hochgradig. Über ebenso ausgezeichnete Uranprojekte verfügt Uranium Energy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-co... -. Sie liegen in den USA und in Kanada. In Wyoming hat das Unternehmen ein Uranprojekt wieder in Produktion gebracht. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

