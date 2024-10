Startseite Konturenstrahler: Die Energie des Lichts Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-09 07:10. Kunstwerke mit Konturenstrahler in perfektem Licht erleben Schönau am Königssee

LED Explorer ein Unternehmen im Bereich Architekturbeleuchtung, bietet mit seinen Framing Strahlern eine Lösung an, die den Blick auf Kunstwerke neu definiert. Diese hochpräzisen Strahler setzen auf modernste LED-Technologie um Exponate in Museen und Galerien zu beleuchten, dass ihre Schönheit und Einzigartigkeit perfekt zur Geltung kommen. LED Explorer Konturenstrahler schaffen eine präzise und kontrollierte Beleuchtung, die das Kunstwerk hervorhebt und die Besucher in ihren Bann zieht.

Der Konturenstrahler (https://konturenstrahler.de/) nutzt sogenannte Konturenschieber und Projektionslinsen, um das Licht präzise auf die Form und Größe des beleuchteten Objekts abzustimmen. Dadurch entsteht der sogenannte Framing-Effekt, bei dem das Licht den Eindruck erweckt, das Kunstwerk leuchte von innen heraus. Diese Technik lässt sich ideal einsetzen, um Kunstwerke in einem kontrastreichen Hell-Dunkel-Spiel zu inszenieren, wodurch Details betont und die Dreidimensionalität verstärkt werden.

Die Konturenstrahler von LED Explorer bieten folgende herausragende Merkmale:

Exakte Farbwiedergabe: Mit einem Farbwiedergabeindex (Ra) von über 90 - 97 sorgen die Strahler für eine naturgetreue Darstellung der Farben und eine unverfälschte Wiedergabe der Kunstwerke.

Patentierte Lichttechnologie: Dank einer innovativen Technologie wird das Licht gleichmäßig verteilt, ohne störende Schatten oder Ränder zu erzeugen.

Präzise Lichtsteuerung: Die Strahler minimieren Blendung und sorgen für eine funkelnde Lichtwirkung, die das Kunstwerk optimal in Szene setzt.

Konturenstrahler: Die perfekte Lichtlösung für Museen und Galerien

Konturenstrahler eignen sich für den Einsatz in Museen und Galerien, wo eine detailgenaue und sorgfältige Beleuchtung erforderlich ist.

Die LED-Lichtlösung von LED Explorer ahmt das natürliche Tageslicht nach und erzeugt visuelle Kontraste, die das Kunstwerk plastisch und lebendig erscheinen lassen. Dadurch werden die Besucher in die Kunstwelt hineingezogen und erleben das Werk auf einer emotionalen Ebene.

Nachhaltigkeit und Innovation vereint:

Neben ihrer hohen Leistungsfähigkeit zeichnen sich die LED Explorer Framing Strahler durch eine lange Lebensdauer und einen geringen Energieverbrauch aus. Durch den Einsatz von LEDs sind die Strahler effizient und umweltfreundlich.

Konturenstrahler: Ein Meilenstein in der Kunstbeleuchtung

Mit den Framing Strahlern von LED Explorer werden Museen und Galerien ihren Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bieten. Die innovative Lichttechnik, gepaart mit Präzision und Energieeffizienz, hebt die Kunstpräsentation auf ein neues Niveau. Dank der Konturenstrahler (https://konturenstrahler.de/) wird das Betrachten von Kunstwerken zu einem intensiven, eindrucksvollen Erlebnis, bei dem jedes Detail zur Geltung kommt und die Kunstwerke in ihrem besten Licht erstrahlen. Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Kunstgalerien, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert. Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676

https://www.led-explorer.de