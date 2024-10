VERSES veröffentlicht Betriebsupdate für das dritte Quartal 2024

Vancouver, British Columbia - 7. Oktober 2024 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQX: VRSSF) (VERSES' oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von intelligenten Systemen spezialisiert hat, hat heute ein Betriebsupdate veröffentlicht.

Wir arbeiten daran, Genius einer größeren Zahl von Entwicklern näherzubringen und so aussagekräftige Forschungsergebnisse veröffentlichen zu können, die den Weg für unsere kommenden Benchmarks ebnen. Und wir glauben, dass VERSES gut aufgestellt ist, um Einfluss auf die Richtung, in die sich die KI-Branche entwickeln wird, zu nehmen, so Gabriel René, CEO von VERSES.

Die jüngsten kommerziellen Vereinbarungen und strategischen Finanzierungen sowie die Anerkennung durch angesehene Forschungsfirmen wie Gartner sind Signale dafür, dass andere unsere Vision teilen und unseren alternativen Ansatz zur Entwicklung intelligenter Systeme unterstützen, fügt Herr René hinzu.

Genius ist eine neue Klasse von Software, und die Probleme, mit denen wir uns befassen, und auch deren Lösungen haben sowohl logischen als auch technischen Charakter. Wir sind uns nun mehr denn je darüber im Klaren und darauf fokussiert, wie wir Genius und die Benchmarks präsentieren werden.

Kommerzielle Projekte

VERSES hat vor kurzem ein erstes gemeinsames Smart-Cities-Projekt mit der Firma Analog gestartet. Analog ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf Edge-Computing-Lösungen, das es als seine Aufgabe sieht, Menschen, Orte und Dinge über intelligente Sensoren und Mixed-Reality-Geräte nahtlos miteinander zu verbinden. Dieses Projekt richtet seinen Fokus auf das Taxiflottenmanagement in Abu Dhabi und verfolgt den Zweck, unter Einsatz von Genius Lösungen zur Optimierung des Flottenbetriebs bei gleichzeitiger Minimierung von Verkehrsstaus und Emissionen zu entwickeln.

Dieses Pilotprojekt ist das erste einer Reihe von kommerziellen Projekten, zu denen VERSES und Analog (beides von der arabischen KI-Firma G42 finanzierte Unternehmen) bereits Gespräche führen und voraussichtlich gemeinsam in Abu Dhabi entwickeln werden. VERSES rechnet hier mit einen Erstumsatz in Höhe von rund 3.000.000 USD. Durch die Nutzung von Genius sollen sich zukünftige Initiativen in Abu Dhabi vor allem auf Projekte in Schlüsselbereichen wie intelligente Mobilität, Gesundheitswesen und Energie konzentrieren.

VERSES-CEO Gabriel René und Analog-CEO Alex Kipman haben vor kurzem ein Webinar abgehalten, um diese Vereinbarung sowie ihre Visionen zu erörtern. Die Aufzeichnung ist demnächst auf der Website von VERSES verfügbar.

Betriebs- & Finanz-Update

James Hendrickson wurde zum Chief Operating Officer befördert und wird als Leiter der internen Organisation dafür Sorge tragen, dass die personellen, betrieblichen und finanziellen Initiativen, die VERSES auf die Zukunft vorbereiten sollen, entsprechend umgesetzt werden. Die betrieblichen Abläufe wurden bereits gestrafft, was zu einer Senkung der monatlichen Kosten um 30 % geführt hat. Derzeit werden Schritte unternommen, um das Unternehmen auf einen leichteren Zugang zu Anlegern und Märkten in den Vereinigten Staaten vorzubereiten.

Der frühere Chair Jay Samit hat bei VERSES eine Führungsrolle als Head of Global Partnerships übernommen und Michael Blum wurde zum neuen Independent Chair berufen. Herr Blum ist Mitbegründer und President der Firma Hedgeye Risk Management, eines führenden unabhängigen Investment-Research-Unternehmens, dessen Kunden mehr als 10 Billionen Dollar an Vermögenswerten verwalten und in knapp 100 Ländern tätig sind. Im Jahr 2014 war Herr Blum an der Gründung der Firma Firefly Space Systems beteiligt, die auf die Planung und Entwicklung von Trägerraketen für kleine Nutzlasten spezialisiert war und unter anderem mit Größen wie NASA, DARPA und Boeing zusammenarbeitete. Herr Blum trat außerdem als Mitbegründer und Chief Operating Officer des Hedgefonds Falconhedge Partners LLC in Erscheinung. Davor war er sieben Jahre lang im Silicon Valley tätig und entwickelte unter anderem für Paypal Geschäfts- und Produktstrategien. Herr Blum absolvierte das Studium der Wirtschaftswissenschaften und Internationalen Studien an der Yale University mit einem Bachelor of Arts-Diplom (Honors).

Einführung von Genius

VERSES hat in diesem Jahr sein Genius-Betaprogramm gestartet und arbeitet nach wie vor mit einer ausgewählten Gruppe von Entwicklern zusammen. Das Programm soll noch im aktuellen Quartal um neue Partner erweitert werden.

Das Unternehmen gab außerdem den Abschluss einer Forschungskooperation mit dem Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA bekannt, bei der die plattformübergreifende Interoperabilität zwischen Digital-Twin-(DT)-Systemen für die Erkundung des Mondes erfolgreich demonstriert wurde. Das Projekt ist Teil einer Forschungsphase des Genius-Betaprogramms. Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Spatial Web Foundation arbeitete VERSES gemeinsam mit JPL-Forschern an der Modellierung von Daten unter Verwendung von Spatial-Web-Standards mit dem Ziel, Regierungsbehörden, privaten Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie Universitäten, die jeweils über unterschiedliche Technologieplattformen verfügen, die Zusammenarbeit an einer einheitlichen Echtzeitsimulation der Mondoberfläche zu ermöglichen.

Forschung & Benchmarks

Das Forschungsteam von VERSES unter der Leitung von Chief Scientist Dr. Karl Friston veröffentlichte im dritten Quartal mehr als 25 Arbeiten. Darunter findet sich auch eine Publikation mit dem Titel From pixels to planning: scale-free active inference, in der eine effiziente alternative Grundlage für Deep Learning, Reinforcement Learning und generative KI mit der Bezeichnung Renormalizing Generative Models (RGMs) präsentiert wird. Diese Modelle sollen über einen physikalisch basierten Ansatz grundlegende Probleme der künstlichen Intelligenz (KI), wie Vielseitigkeit, Effizienz, Erklärbarkeit und Genauigkeit, lösen. RGMs verfügen über eine vielseitige universelle Architektur, die so konfiguriert und umkonfiguriert werden kann, dass sie viele oder möglichst alle Aufgaben der heutigen KI übernimmt, dabei jedoch weitaus effizienter vorgeht.

Die Publikation beschreibt, wie ein RGM mit nur 10.000 Trainingsbildern (90 % weniger Daten als bei herkömmlichen Tests) eine Genauigkeit von 99,8 % bei einer Teilmenge der MNIST-Ziffernerkennung, einer gängigen Benchmark des maschinellen Lernens, erreichte. Die Stichproben- und Recheneffizienz schlägt sich bei Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln und einsetzen, unmittelbar in Kosteneinsparungen und Entwicklungsgeschwindigkeit nieder.

Diese und andere Forschungsarbeiten bilden die Grundlage für die Bewertung von Ergebnissen im Vergleich zu verschiedenen Branchen-Benchmarks, wie etwa die bereits erwähnte Atari-10K-Challenge und die Melting-Pot-Challenge.

Veranstaltungen

Das Forschungsteam von VERSES präsentierte beim International Workshop on Active Inference (IWAI) 12 Arbeiten, die angenommen wurden. IWAI ist die größte Konferenz zum Thema aktive Inferenz. Auf diesem Wissensgebiet nimmt Professor Karl Friston, Chief Scientist von VERSES, eine Vorreiterrolle ein. Die Organisatoren der IWAI teilten dem Unternehmen mit, dass die Anzahl der Teilnehmer an der ausverkauften Veranstaltung im Vergleich zum Vorjahr um 40 % gestiegen ist und die Zahl der eingereichten Beiträge um 70 % zugenommen hat, was darauf hindeutet, dass die aktive Inferenz im Kreis der KI-Forscher zunehmend an Bedeutung gewinnt. iwaiworkshop.github.io

Zu den Themen, die im Rahmen der Forschungsarbeiten untersucht werden, zählen die Erweiterung der grundlegenden Fähigkeiten und Effizienzen der aktiven Inferenz, der Multiagentensysteme, der Anwendungen in der realen Welt, der emotionalen und sozialen Intelligenz, der ethischen und nachhaltigen Entwicklung sowie der Transparenz und Erklärbarkeit.

Auf dem Digital Twin Consortium in Chicago hielt Michael Wadden eine Keynote mit dem Titel Digital Twin Interoperability for Lunar Exploration, die auf der Arbeit von VERSES mit JPL basierte.

Spatial Web Protocol, Architektur und Governance-Standards

Am 24. Juli gab VERSES bekannt, dass die stimmberechtigten Mitglieder der Arbeitsgruppe P2874 der Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE-SA) zwei Spatial-Web-Standards genehmigt haben: Hyperspace Modeling Language (HSML) und Hyperspace Transaction Protocol (HSTP).

Das Spatial Web ist ein hypervernetztes, ethisch ausgerichtetes Netzwerk von Menschen, Maschinen und intelligenten Systemen. HSML und HSTP sind Standardformate für die Strukturierung multidimensionaler Informationen in einem einheitlichen Format, das auch die Regeln, Anforderungen und Einschränkungen für die Interaktion zwischen KI und verwandten Systemen beinhaltet. Zu den letzten Schritten vor der IEEE-Publikation, die noch in diesem Jahr erfolgt, zählen die Aufarbeitung der Kommentare jener stimmberechtigten Mitglieder, die sich gegen eine Genehmigung aussprachen, und die Verifizierung durch einen Prüfungsausschuss. Zu den zukünftigen Plänen der Arbeitsgruppe gehören voraussichtlich die Entwicklung von Referenzimplementierungen und die Untersuchung von Governance-Anforderungen für verschiedene Branchen.

Genius wird als erstes Produkt die Spatial-Web-Standards unterstützen.

Gartner

VERSES wurde in Gartners Bericht 2024 Hype Cycle for Artificial Intelligence lobend erwähnt und im Abschnitt First-Principles AI (FPAI) des Berichts angeführt. In dem Bericht heißt es, dass First Principles AI transformativen Charakter hat und auf dem Vormarsch ist. Im Abschnitt Why this is Important (Warum dies wichtig ist) führt der Bericht aus, dass FPAI eine zuverlässigere Darstellung des Kontexts und der physischen Realität ermögliche, was in anpassungsfähigeren Systemen resultiere. Dies führe zu verkürzter Trainingszeit, verbesserter Dateneffizienz, besserer Generalisierung und größerer physikalischer Konsistenz.

Im Abschnitt Business Impact (Auswirkungen auf das Geschäft) des Berichts heißt es: FPAI hilft beim Trainieren von Modellen mit weniger Datenpunkten und beschleunigt den Trainingsprozess, sodass die Modelle rascher zu optimalen Lösungen konvergieren. Es verbessert die Generalisierbarkeit von Modellen, um zuverlässige Vorhersagen für unbekannte Szenarien zu treffen, wie etwa die Anwendbarkeit auf nicht-stationäre Systeme, und erhöht die Transparenz und Auswertbarkeit, was letztlich die Vertrauenswürdigkeit steigert.

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist auf Grundlage elementarer Grundsätze aus Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert. Es ist ein Toolkit für Entwickler zur Generierung intelligenter Software-Agenten, die bestehende Anwendungen um die Fähigkeit des Denkens, Planens und Lernens erweitern. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Technologien optimal entfaltet. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter verses.ai, LinkedIn und X.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Gründer & CEO, VERSES AI Inc.

Presseanfragen: press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

USA: Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us 415-572-8152

Kanada: Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120

