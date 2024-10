Startseite Zahnarztpraxis Prodontos in Berlin-Spandau: Zahnmedizin mit eigenem Praxislabor Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-10-07 15:42. Modern und patientenorientiert: Vielfältige zahnmedizinische Lösungen mit fortschrittlichen Behandlungsmethoden, kundenfreundlichen Öffnungszeiten und maßgeschneiderter Vorsorge. Die Zahnarztpraxis Prodontos und Meisterlabor in Berlin-Spandau bietet ein umfassendes Spektrum moderner Zahnmedizin und Zahnprophylaxe. Die Praxis ist mit einem eigenen Labor ausgestattet, in dem ein Meistertechniker und eine Meistertechnikerin tätig sind. Durch die langen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag wird den Patientinnen und Patienten maximale Flexibilität geboten. Moderne Zahnmedizin und innovative Technologien Die Zahnmedizin hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Neue Forschungserkenntnisse, moderne Werkstoffe und innovative Technologien ermöglichen heute Behandlungen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Bei Prodontos setzt das Team auf kontinuierliche Fortbildung, um stets auf dem neuesten Stand der zahnmedizinischen Entwicklungen zu bleiben. Dadurch können die Zahnärzte, Zahnärztinnen und Fachangestellten ihren Patientinnen und Patienten ein breites Spektrum an modernen Behandlungen für Zahngesundheit und ästhetische Zahnversorgung bieten. Umfassende Vorsorge und Prophylaxe Die Zahnpflege ist ein entscheidender Faktor für den Erhalt gesunder Zähne und Zahnfleisch. Ein Schwerpunkt der Zahnarztpraxis Prodontos liegt auf der Zahnprophylaxe, die als effektivste Maßnahme zur Vorbeugung von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen gilt. Das Team sorgt dafür, dass die Patientinnen und Patienten durch professionelle Reinigungen bestmöglich betreut werden. Ein gesundes Lächeln trägt dabei nicht nur zur Zahngesundheit, sondern auch zur allgemeinen Gesundheit bei. Leistungsspektrum Die Zahnarztpraxis Prodontos deckt das gesamte zahnmedizinische Spektrum ab. Dazu gehören unter anderem präventive Maßnahmen wie die professionellen Zahnreinigungen. Auch ästhetische Zahnmedizin wie Veneers, Zahnersatz aus dem eigenen Meisterlabor sowie Wurzelbehandlungen und Parodontologie zählen zum Leistungsangebot. Durch den Einsatz neuester Technologien und Materialien gewährleistet das Team eine schonende und nachhaltige Behandlung. Über Prodontos In der Prodontos Zahnarztpraxis und Meisterlabor am Magistratsweg 13-17, 13593 Berlin, stehen die Türen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 14:00 Uhr offen. Die Praxis ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, die Bushaltestellen Rudolf-Wissell-Siedlung und Heerstr./ Magistratsweg befinden sich in unmittelbarer Nähe. Kostenlose Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung. Das erfahrene Team, bestehend aus spezialisierten Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie einem Meistertechniker und einer Meistertechnikerin, freut sich darauf, Sie in allen Bereichen der Zahnmedizin zu betreuen. Termine können unter +49 30 363 45 75 vereinbart werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Prodontos - Minas Koutoukidis

Herr Minas Koutoukidis

Magistratsweg 13-17

13593 Berlin

Deutschland fon ..: 030 3634575

fax ..: 030 3648259

web ..: https://www.prodontos.de/

