Die Winzerfamilie Moutard – Grenzgänger zweier Welten Die Champagne ist für viele der Inbegriff von Luxus und prickelndem Genuss, doch in der beschaulichen Region Côte des Bar, im südlichen Teil der Champagne, findet sich eine Winzerfamilie, die nicht nur exzellenten Champagner produziert, sondern auch Weine aus dem benachbarten Burgund anbietet. Die Familie Moutard aus Buxeuil gehört zu den wenigen Winzern, die sowohl Champagner als auch Crémant de Bourgogne in ihrem Sortiment haben. Diese Doppelkompetenz ist eine echte Rarität in der Weinwelt und macht die Weine der Moutards zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Ursprünge der Familie in der Champagne Die Geschichte der Familie Moutard reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, und seitdem pflegen sie mit Hingabe ihre Weinberge und Reben. Buxeuil, das Dorf, in dem die Moutards beheimatet sind, liegt an der Grenze zum nördlichen Burgund und bietet optimale Bedingungen für den Anbau der klassischen Rebsorten Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Blanc. Die Böden aus Kalk und Lehm, kombiniert mit einem milden Klima, schaffen die ideale Grundlage für die Produktion hochwertiger Weine. Doch was die Weine der Moutards wirklich besonders macht, ist das handwerkliche Geschick, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ihre Weine sind geprägt von einer Balance aus Tradition und Innovation, die sich in jeder Flasche widerspiegelt. Die Champagner der Moutards sind vielschichtig und elegant. Besonders hervorzuheben ist der "Grande Cuvée", ein Paradebeispiel für die hohe Kunst der Assemblage, bei der verschiedene Rebsorten meisterhaft zu einem harmonischen Ganzen vereint werden. Dieser Champagner beeindruckt mit seiner feinen Perlage und den komplexen Aromen von Zitrusfrüchten, weißen Blüten und einem Hauch von gerösteten Mandeln. Ein echter Genuss für besondere Momente. Auf zu neuen Ufern im Burgund Doch es ist nicht nur der Champagner, der die Moutards auszeichnet. Sie haben es auch geschafft, sich im benachbarten Burgund einen Namen zu machen, wo sie Crémant de Bourgogne herstellen. Crémant wird nach dem gleichen aufwendigen Verfahren wie Champagner produziert, jedoch mit Trauben aus dem Burgund. Dieser Schaumwein hat eine etwas weichere Textur, behält aber die spritzige Frische und Eleganz, die man von einem hochwertigen Schaumwein erwartet. Der Crémant der Moutards zeigt feine Aromen von reifen Birnen, grünem Apfel und einer dezenten Mineralität, die ihn zu einer perfekten Ergänzung ihres Champagners macht. Glücklich ist, wer wählen kann Dass eine Winzerfamilie beide Schaumweinwelten beherrscht, ist eine echte Besonderheit. Die Möglichkeit, Champagner und Crémant von der gleichen Familie und unter der gleichen Kellermeister-Handschrift zu verkosten, bietet Weinliebhabern die Chance, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Stile zu entdecken. Bei Gerards-Selection gibt es dazu eine exklusive Gelegenheit: Das spezielle Champagner/Crémant Premium Moutard Paket, das drei Champagner und die dazu passenden Crémants umfasst. Diese außergewöhnliche Zusammenstellung ist ideal für eine besondere Verkostung, etwa im Kreise guter Freunde. Es ermöglicht, die Nuancen der verschiedenen Weine direkt miteinander zu vergleichen und dabei die Kunstfertigkeit der Moutards zu erleben. Ein solches Erlebnis zeigt, wie vielseitig und reichhaltig die Welt des Schaumweins sein kann. Der Champagner steht für Prestige und Raffinesse, während der Crémant de Bourgogne eine charmante, bodenständigere Alternative bietet, die trotzdem mit Finesse und Tiefgang überzeugt. Wer die Weine der Moutards probiert, erkennt schnell, dass hier nicht nur Tradition, sondern auch eine Leidenschaft für die Weinherstellung im Vordergrund steht. Die Weine der Familie Moutard sind Ausdruck ihres Terroirs und ihrer Geschichte, aber auch ihres stetigen Strebens nach Qualität und Perfektion. Die Möglichkeit, sowohl Champagner als auch Crémant aus den Händen derselben Familie zu verkosten, ist ein Erlebnis, das Weinfreunde nicht verpassen sollten. Es erlaubt, die Unterschiede zwischen den beiden Schaumweinarten hautnah zu erleben und gleichzeitig die Verbundenheit der beiden Regionen – Champagne und Burgund – zu spüren. Mit jedem Schluck wird klar: Die Familie Moutard hat ein tiefes Verständnis für ihre Reben und die Kunst des Weinmachens, was ihre Weine zu etwas ganz Besonderem macht. Ob Champagner oder Crémant – die Weine der Moutards sind nicht nur Genuss, sondern auch eine Reise durch die Geschichte und das Terroir zweier großer französischer Weinregionen. Wer auf der Suche nach einem einzigartigen Weinmoment ist, findet in den Weinen der Familie Moutard einen idealen Begleiter. Und dank des exklusiven Pakets von Gerards-Selection können Sie diese außergewöhnlichen Weine ganz einfach nach Hause holen und sich selbst von der Kunst der Moutards überzeugen.