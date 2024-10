Startseite Komplexe JIS-Abwicklung: AIS-Gruppe setzt auf LOJISTIX von WSW Software Pressetext verfasst von Pressebuero Schaffry am Fr, 2024-10-04 08:22. Die AIS Group (Automotive Interior Systems) hat die JIS- und Logistik-Plattform LOJISTIX von WSW Software am Standort Tschechien für die stabile und sichere JIS-Abwicklung mit einem namhaften deutschen OEM mit Erfolg eingeführt. Die modulare JIS-Standardlösung bietet zugleich die Flexibilität, die AIS benötigt, um spezifische JIS-Anforderungen dieses Automobil-Kunden und dafür erforderliche Erweiterungen zügig umzusetzen. Das und die Tatsache, dass sich LOJISTIX lokal installieren und autark betreiben lässt, unabhängig von kurzfristigen Systemstörungen des SAP-ERP-Systems (zum Beispiel Stammdaten oder Bestandsdifferenzen), ermöglicht die reibungslose JIS-Abwicklung mit dem Kunden. Das ist ein geschäftskritischer Faktor, da AIS jeden Tag sequenzgerecht Interieur-Komponenten – Ablagen für die Fahrerseite und die Beifahrerseite – für rund 900 Fahrzeuge an das Kundenproduktionswerk liefert. Dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den JIS-Experten von WSW und dem internen AIS-Projektteam mit kurzen Abstimmungswegen ging die Implementierung von LOJISTIX in nur etwas mehr als vier Monaten über die Bühne. Und das, obwohl es im Lauf des Projekts diverse Herausforderungen zu meistern galt, etwa die Anforderung des OEM, nicht nur wie ursprünglich geplant eine, sondern zwei Fertigungshallen mit Komponenten für Serien- und Vorserienfahrzeuge je Modul, also für Fahrer und Beifahrer zu beliefern. Für das komplexe Lkw-Verladeschema, das daraus resultierte, gab es vonseiten AIS den Wunsch nach einer Behälterprüfung bei der Kommissionierung. Die dafür nötige Funktionserweiterung ließ sich in LOJISTIX per Konfiguration realisieren. Eine erweiterte Bildschirmmaske zeigt dem Kommissionierer nun grafisch übersichtlich und farblich markiert (Gelb, Grün, Rot, Blau) die Ablageposition der Bauteile in einem Behälter an, passend zu der am PC-Monitor dargestellten Sequenzreihenfolge. Das bedeutet eine enorme Arbeitserleichterung. Bei der Erstellung einer Lkw-Tour wird zudem automatisch eine Position pro Behälter im LKW und damit die Reihenfolge der Beladung ermittelt. Dank einer eigens für die JIS-Prozesse entwickelte Reichweitenliste, sie wird einmal am Tag übermittelt, weiß der Zulieferer stets, welche und wie viele Bauteile sich im Lager und im Transit befinden oder ob der Bestand leerläuft. Und es geht weiter. Für die Zukunft plant AIS, in LOJISTIX auch die bislang manuellen JIS-Prozesse zur Belieferung eines weiteren OEM abzubilden und automatisiert abzuwickeln. Da dafür einzelne Prozessschritte aus der bestehenden JIS-Abwicklung übernommen werden können und lediglich etwas anzupassen sind, spart das wertvolle Zeit, die für andere wichtige Projekte bleibt. Firmenprofil AIS Group (Automotive Interior Systems)

Die 2001 gegründete AIS-Gruppe ist auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Interieur-Komponenten und -Systeme für Fahrzeuge spezialisiert, vom Handschuhkasten über die Mittelkonsole bis hin zu Ablagen und Verkleidungen für Säulen und Heckklappen. Das mittelständische Familienunternehmen aus Niedernberg (Bayern) hat sich im Lauf der Jahre international als anerkannter Zulieferer in der Automobilindustrie etabliert und ist kontinuierlich expandiert. Es beschäftigt heute rund 1.650 Mitarbeitende an 14 Logistik- und Produktionsstandorten in sechs Ländern und zählt namhafte Autohersteller aus der ganzen Welt zu seinen Kunden. Der Erfolg beruht unter anderem auf dem Know-how bei der Entwicklung innovativer, hochwertiger und nachhaltiger Interieur-Komponenten, einem erstklassigen Projektmanagement und einer hochspezialisierten Produktion, allen voran beim Spritzguss, dessen Weiterverarbeitung und bei der Veredelung (Lackieren, Kaschieren, Beflocken, Chromprägen).

Die WSW Software GmbH beschäftigt 130 Mitarbeiter*innen und zählt über 400 aktive Kunden aus unterschiedlichen Industrien. Kerngeschäft sind die Entwicklung und der Vertrieb von IT-Lösungen für die Logistik, den Zoll und Außenhandel sowie für Business Analytics. Das Produktportfolio umfasst unter anderem die Plattformen SPEEDI®, JUNIQ® und AVENIO® mit Add-ons für SAP ERP und SAP S/4HANA, die leistungsstarke JIS- und Logistik-Plattform LOJISTIX® oder die Business Analytics Suite YODA® mit vordefinierten KPI-Paketen. Umfassende Serviceleistungen – von Managed Services bis hin zum ITIL-konformen 24/7 Support – runden das Angebot ab. Alle WSW-Lösungen zeichnet eine hohe Modularität und Konfigurierbarkeit sowie die einfache Anbindung an angrenzende Systeme aus. Ansprechpartnerin für die Presse

