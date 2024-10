Startseite Ulefone stellt das Armor 25T Pro vor: Ein robustes 5G-Smartphone mit marktführender Wärmebildtechnik und Nachtsichtfähigkeit Pressetext verfasst von mepax am Do, 2024-10-03 15:46. Ulefone stellt sein neuestes 5G-Flaggschiff vor: das Armor 25T Pro. Es hat den Anspruch, das kostengünstigste „Rugged“-5G-Smartphone mit Wärmebild- und Infrarot-Nachtsichtfunktionen zu sein. Einführungsvideo zum Armor 25T Pro: https://youtu.be/Y2yPBSYQkfw Ulefone, ein führender Hersteller von robusten Smartphones, stellt jetzt das Armor 25T Pro vor. Das schlanke, leichte und leistungsstarke 5G-Flaggschiff im Aulefone-Programm der „Rugged“-Smartphones überzeugt u.a. durch hervorragende Wärmebild- und Infrarot-Nachtsichtfähigkeiten. Zielgruppe für das neue Smartphone sind professionelle Anwender, Outdoor-Freunde und alle Nutzer, die ein außerordentlich zuverlässiges und vielseitiges Gerät benötigen. Das Armor 25T Pro zeichnet sich durch innovative Funktionen und hohe Leistungsfähigkeit aus – bei gleichzeitig hoher Kosteneffizienz. Die zentralen Highlights des Armor 25T Pro Branchenführende Wärmebildtechnik: Das Armor 25T Pro ist mit dem neuesten ThermoVue™-Wärmebildsensor ausgestattet, der mit einer Auflösung von bis zu 160 x 120 Pixeln gestochen scharfe Wärmebilder bereitstellt. Die Bildfrequenz von bis zu 25 Hz ermöglicht dabei eine flüssige, verzögerungsfreie Bildaufnahme. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Sie reichen von der Suche nach Haustieren über Gebäudeinspektionen und der Diagnose mechanischen Problemen sowie der Leckagesuche bis zu Sicherheitsaufgaben während Outdoor-Aktivitäten. Erweiterte Einstellungen und Modi wurden in der Wärmebild-App für eine benutzerfreundliche Bedienerschnittstelle hinterlegt. Erweiterte Nachtsichtfähigkeit: Mit einer 64MP Nachtsichtkamera und fortschrittlichen Bildgebungsalgorithmen liefert die Armor 25T Pro außergewöhnliche Low-Light-Fotografie, die es dem Benutzer ermöglicht, selbst bei auch unter den dunkelsten Bedingungen. Langlebigkeit trifft auf Design: Entwickelt und gebaut den Einsatz unter Extrembedingungen, erfüllt das Armor 25T Pro die Anforderungen der Schutzarten IP68/IP69K. Es erfüllt auch die MIL-STD-810H-Normen und ist somit staubdicht, wasserdicht und stoßfest. Das robuste Gehäuse überzeugt durch ein schlankes und formschönes Design und kombiniert Stil mit Haltbarkeit. Echtes Kraftpaket: Unter der Haube wird das Armor 25T Pro von einem MediaTek Dimensity 6300 5G SoC angetrieben – mit bis zu 12 GB RAM und 256 GB ROM. Das schafft die Voraussetzung für reibungsloses Multitasking und, bei Bedarf, spannende Gaming-Erlebnisse. Langlebiger Akku: Ein geradezu riesiger 6500 mAh Akku – unterstützt durch 33W Schnellladung und 30W kabelloses Laden – gewährleistet, dass das Gerät die Anforderungen auch der anspruchsvollsten Nutzer erfüllt: den ganzen Tag oder die ganze Nacht. Eindrucksvolles Display und neuestes Betriebssystem: Ein 6,78" FHD+ 120Hz Display und das neueste Android 14 OS sorgen für ein optimales Seherlebnis. Und sie bieten Zukunftssicherheit im Hinblick auf neue Software-Funktionen.

. Weitere Informationen über das Ulefone Armor 25T Pro auf der Produktseite?

https://www.ulefone.com/products/armor-25t-pro Über Ulefone Als renommierter Hersteller von robusten Smartphones verfolgt Ulefone das Ziel, Outdoor-Fans und professionellen Anwendern zuverlässige und leistungsfähige Lösungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen zur Verfügung zu stellen. Mit einer Verpflichtung zu Innovation und Qualität setzt Ulefone immer wieder Maßstäbe in der Technologie der „Rugged“-Smartphones.

Ulefone kombiniert innovative Technologie mit kompromissloser Qualität, um Smartphones zu entwickeln, die allem standhalten, was man ihnen zumutet. Darüber hinaus stehen den Kunden, die nach robusten Lösungen suchen, auch OEM- und ODM-Dienstleistungen zur Verfügung. Verbinden Sie sich mit Ulefone auf Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter oder Instagram. Und besuchen Sie unsere Homepage: www.ulefone.com Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pressekontakt: lena@Ulefone.com

Vertrieb: sales@ulefone.com Über mepax Komplettes Benutzerprofil betrachten