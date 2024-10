Startseite CoreTigo und Raven.ai arbeiten zusammen, um die Effizienz und OEE in der Fertigung durch fortschrittliche Technologieintegration Pressetext verfasst von mepax am Do, 2024-10-03 15:44. CoreTigo und Raven.ai freuen sich, ihre Zusammenarbeit bekannt zu geben, die eine robuste und schnell einsetzbare Lösung bietet, um die Produktionseffizienz und die operative Exzellenz in der Fertigung zu verbessern. Die Partnerschaft soll Herstellern schnelle und benutzerfreundliche Werkzeuge zur Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) und zur Optimierung der Maschinenleistung bieten. Durch die Integration der OEE- und Produktionsverfolgungssoftware von Raven mit der IO-Link Wireless-Technologie von CoreTigo zielt die digitale Lösung darauf ab, einen umfassenden Ansatz für datengesteuerte Fertigungsexzellenz zu bieten. Eine Synergie, die neue Maßstäbe setzt Die Zusammenarbeit zwischen CoreTigo und Raven schafft neue, dringend benötigte Fähigkeiten im Fertigungsumfeld, indem die Stärken beider Unternehmen kombiniert werden. Die IO-Link Wireless-Technologie von CoreTigo ist bekannt für die Transformation der Produktionsüberwachung und das Überwinden traditioneller Kommunikationshindernisse durch die industrielle Wireless-Lösung. Dies bietet Zugang selbst in den herausforderndsten und rauesten Fabrikumgebungen. Der Schlüssel dazu ist die Fähigkeit von CoreTigo, bestehende Maschinen und Komponenten mit IO-Link Wireless-Konnektivität nachzurüsten, ohne das Produktionslinien-Design zu stören oder spezielle Rückmeldungsgeräte oder Sensoren zu benötigen. Mit der hochmodernen OEE- und Produktionsverfolgungssoftware von Raven, die nahtlos mit der Technologie von CoreTigo integriert ist, erhalten Hersteller eine vollständige, kontextuelle Übersicht über Produktionsineffizienzen und -verluste. Raven analysiert Daten von Bedienern und bestehenden Fertigungssystemen, um zu erkennen, wie Menschen und Maschinen ihre Zeit auf dem Fabrikboden verbringen, und berücksichtigt dabei 100 % der Produktionszeit. Mit umsetzbaren Erkenntnissen aus kombinierten menschlichen und maschinellen Quellen sind Hersteller in der Lage, Produktionsprozesse zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Umsatzerlöse zu steigern. Eine neue Ära in der Fertigung Die Kombination der Technologien und Angebote von CoreTigo und Raven ermöglicht eine Reihe von Hauptvorteilen, darunter:

? Einzigartige Kombination: Diese Partnerschaft ist die erste ihrer Art, die umfangreiche Datensammlungsmöglichkeiten bietet, integriert mit fortschrittlichen Analysetools. Diese führen zu Optimierungsmöglichkeiten, die zuvor in der Industrie nicht gesehen wurden.

? Bewährte Ergebnisse: Die Technologien von CoreTigo und Raven weisen beide eine starke Erfolgsbilanz bei wertvollen Ergebnissen für Kunden in verschiedenen Branchen auf. In Kombination haben diese für frühe Anwenderkunden, einschließlich eines führenden Pharmaherstellers in den USA, einen noch größeren Wert gezeigt.

? Agilität und Zuverlässigkeit: IO-Link Wireless bietet Fähigkeiten, die denen kabelgebundener industrieller Kommunikationsprotokolle entsprechen, einschließlich einer niedrigen Paketfehlerrate (PER), deterministischer Natur, 5 ms Latenz und mehr.

? Skalierbarkeit: IO-Link Wireless ist für industrielle Zwecke konzipiert und wird nicht durch Kabel eingeschränkt. Es unterstützt eine große Anzahl von Geräten und behält dabei alle oben genannten Fähigkeiten bei. "Die Zusammenarbeit mit CoreTigo markiert einen Meilenstein auf unserem Weg zur Bereitstellung einer ganzheitlichen digitalen Lösung in der Fertigung," erklärt Martin Cloake, Mitbegründer und CEO von Raven. "Diese Integration ermöglicht es Herstellern, nicht nur Daten zu sammeln, sondern auch in beispielloser Weise darauf zu reagieren." Unterstützend fügt Reid Schook, Präsident von CoreTigo, hinzu: "Wir freuen uns, mit Raven zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie in einer umfassenden Lösung auf den Markt zu bringen. Gemeinsam können wir ein leistungsstarkes Werkzeug für Hersteller bereitstellen, um ihre Produktivität und Effizienz zu verbessern, mit Zugang zu Daten von überall in der Produktionslinie." Hersteller, die ihre Werkstattleistung steigern und maximieren möchten, können mehr erfahren oder eine personalisierte Demo buchen, indem sie die CoreTigo-Website und die Raven.ai-Website besuchen, oder hier den Produktleitfaden einsehen. Über Raven Raven ist ein führender Anbieter von Fertigungstechnologie, spezialisiert auf die Verbesserung der operativen Leistung und die Befähigung von Frontline-Teams mit seiner fortschrittlichen OEE- und automatisierten Kontextualisierungssoftware. Durch die Synthese von Daten aus Maschinen- und Bedienereingaben bietet Raven einen vollständigen Echtzeitüberblick über Produktionsevents und berücksichtigt dabei 100 % der Produktionszeit und -verluste. Dieser Ansatz gewährleistet ein umfassendes Verständnis aller Elemente, die die Produktionszeit und OEE-Verluste beeinflussen. Mit einem globalen Kundenstamm in verschiedenen Sektoren wie der diskreten Fertigung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmazeutika, Agrarwirtschaft und Gesundheitswesen setzt sich Raven dafür ein, die Effizienz der Fertigungsprozesse zu steigern. Erfahren Sie mehr über Raven auf raven.ai. Über CoreTigo CoreTigo ermöglicht Maschinenbauern, Systemintegratoren und Herstellern von Automatisierungsgeräten die Architektur einer schnelleren und flexibleren Fertigung durch leistungsstarke Maschinendigitalisierung, drahtlose Konnektivität und Edge-Lösungen.

Die Produkte von CoreTigo ermöglichen ein individuelles Retrofit und die Konstruktion von Maschinen und Produktionslinien, die bisher nicht umzusetzen waren. Diese Lösungen erhöhen die Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Modularität und steigern somit die Kosteneffizienz und Produktivität, bei gleichzeitiger Reduzierung der Stillstands-Zeiten. Die Systemlösungen von CoreTigo basieren auf dem, von führenden Industrieunternehmen eingeführten, weltweiten IO-Link Wireless Standard, der speziell für raue Industrieumgebungen und Motion-Control-Anwendungen konzipiert wurde und die zuverlässigste, drahtlose Konnektivität für Millionen von Sensoren, Aktoren und Industriegeräten weltweit bietet. Über IO-Link Wireless IO-Link Wireless ist ein deterministisches, hochzuverlässiges und gut skalierbares Funk- Kommunikationsprotokoll mit niedriger Latenzzeit (5 msec) und kurzen Synchronisationsraten (10er Mikrosekunden). Basierend auf dem IO-Link-Standard nach IEC 61131-9, wurde es speziell für die Fabrikautomation entwickelt. Es bietet gute Koexistenz mit anderen kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken. CoreTigo CoreTigo ermöglicht Maschinenbauern, Systemintegratoren und Herstellern von Automatisierungsgeräten die Architektur einer schnelleren und flexibleren Fertigung durch leistungsstarke Maschinendigitalisierung, drahtlose Konnektivität und Edge-Lösungen.

