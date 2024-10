Startseite Servomotoren werden intelligenter und effizienter denn je dank IO-Link Wireless Erweiterungen Pressetext verfasst von mepax am Do, 2024-10-03 15:38. In einem bedeutenden Fortschritt für den Bereich der industriellen Automatisierung freuen sich Siboni und CoreTigo, ihre fortgesetzte Zusammenarbeit bekannt zu geben, bei der die IO-Link Wireless Technologie von CoreTigo in den Servomotoren von Siboni genutzt wird. Durch die Integration der IO-Link Wireless Technologie von CoreTigo hat Siboni die PL4-Serie von drahtlosen, elektronisch angetriebenen bürstenlosen Motoren mit Planetengetriebe geschaffen. Diese Niederspannungs-, kompaktlösungsmotoren sind hoch energieeffizient und bieten eine überlegene Steuerungspräzision, was sie perfekt für präzise Industrieanwendungen macht. IO-Link Wireless Inside

Die Integration des TigoAir 2 Embedded System-on-Module von CoreTigo in die Servomotoren von Siboni stellt einen großen Fortschritt in intelligenten Bewegungskontrolllösungen dar. Dadurch werden die für Industrieexperten entscheidenden Informationen bereitgestellt, die notwendig sind, um optimierte Produktionslinien aufrechtzuerhalten. Die mit IO-Link Wireless ausgestatteten Motoren von Siboni eignen sich für verschiedene Anwendungsbereiche, wie Verpackungsmaschinen, Rundtische, Industrierobotik, Logistik, mobile Anwendungen (einschließlich AGVs und LGVs) und intelligente Transportsysteme. Diese verbesserten Motoren bieten zahlreiche Vorteile: • Echtzeit-Wireless-Steuerung:

Kabellose Steuerung des Servomotors, was die Flexibilität erhöht und die Komplexität von Installation und Wartung reduziert. Mit einer Latenz von 5 Millisekunden bietet sie die Leistung einer kabelgebundenen industrietauglichen Verbindung, jedoch ohne Kabel. • Erweiterte Sensorfähigkeiten:

Da schnell und kontinuierlich rotierende Motoren verschiedenen Einflüssen unterliegen, ist es entscheidend, ihre Leistung zu überwachen und während der Bearbeitung zahlreiche Variablen zu kontrollieren. IO-Link Wireless ermöglicht dies nahtlos und integriert, ohne dass die Produktionslinie für Analysen angehalten werden muss. Dies umfasst die Fähigkeit, Informationen von einer Vielzahl von Sensoren wie Temperatur, Vibrationen und Feuchtigkeit zu erfassen, zu übertragen und zu analysieren, um Optimierungen und prädiktive Wartung zu ermöglichen. • Kabellose Konnektivität mit jedem Automatisierungssystem:

Der Einsatz von IO-Link Wireless für die PL4-Servomotorenserie von Siboni eliminiert den Bedarf an komplexer Verkabelung. Zudem ermöglicht es eine nahtlose Integration mit verschiedenen industriellen Kommunikationsprotokollen wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und OPC UA. • Effizientes Datenmanagement:

Vorverarbeitungsalgorithmen werden innerhalb des Motors implementiert, um die Datenlast zu begrenzen und nur wesentliche Daten an die SPS zu übermitteln. Dies verhindert eine Überlastung des Verkehrs auf der SPS und ermöglicht gleichzeitig den vollständigen Datenfluss vom IO-Link Wireless Master zu Cloud- und Unternehmensanwendungen, die alle Informationen aggregieren. • Umfassende Analysen:

Standardstatistische Algorithmen wie RMS, Varianz, Kurtosis und FFT können einfach implementiert werden und ermöglichen fortgeschrittene Analysen und intelligente Einblicke. Sehen Sie den IO-Link Wireless Servomotor in diesem video. Wie funktioniert es?

Die PL4-Serie wurde entwickelt, indem ein IO-Link Wireless System-on-Module direkt in den Servomotor auf Feldebene integriert wurde, wodurch er direkt mit dem IO-Link Wireless Master kommunizieren kann. Auf der Steuerungsebene kommuniziert der IO-Link Wireless Master sowohl mit der SPS (mit verschiedenen Industrial Ethernet-Protokolloptionen) als auch mit Unternehmensanwendungen über die TigoEngine Softwareanwendung. Auf diese Weise wird die volle Kontrolle und Transparenz von der Unternehmensspitze bis hin zur Produktionsebene ermöglicht. Weitere Vorteile der IO-Link-Integration umfassen: • Nahtlose und einfache Installation

• Erhöhte Flexibilität und Installationsmöglichkeiten

• Reduzierte Wartung durch weniger Kabel

• Einfache zukünftige Erweiterung mit mehreren IOs Live-Demonstration

Siboni und CoreTigo haben diese Fähigkeiten kürzlich auf der SPS Italia 2024 vorgestellt und gezeigt, wie ihre Zusammenarbeit der wachsenden Nachfrage nach flexiblen, effizienten und zuverlässigen Automatisierungslösungen gerecht wird. Während CoreTigo und andere Partner zahlreiche fortschrittliche Anwendungen mit IO-Link Wireless demonstrierten, hob Siboni die praktischen Anwendungen von Servomotoren in komplexen industriellen Umgebungen hervor und betonte ihre Rolle bei der Förderung von Industrie 4.0-Initiativen. Diese Fähigkeiten werden von Siboni auf der SPS 2024 (Deutschland) erneut live demonstriert, im Halle 1, Stand 249, als Teil des IO-Link Wireless Ecosystems von CoreTigo. Besucher sind herzlich eingeladen, Siboni und die IO-Link Wireless-Partner vom 12. bis 14. November auf der Messe Nürnberg in Nürnberg, Deutschland, zu besuchen. Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseiten von Siboni oder CoreTigo. Über IO-Link Wireless

IO-Link Wireless ist ein deterministisches, hochzuverlässiges und gut skalierbares Funk- Kommunikationsprotokoll mit niedriger Latenzzeit (5 msec) und kurzen Synchronisationsraten (10er Mikrosekunden). Basierend auf dem IO-Link-Standard nach IEC 61131-9, wurde es speziell für die Fabrikautomation entwickelt. Es bietet gute Koexistenz mit anderen kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken. Über Siboni

SIBONI bietet seit über 60 Jahren flexible, modulare und integrierte mechatronische Lösungen für die Bewegungssteuerung in einem einzigen Produkt an – von Gleichstrommotoren über Planetengetriebe bis hin zu bürstenlosen Motoren mit integrierter und externer Elektronik. Die Integration der CoreTigo-Technologie in die Produkte von SIBONI hat es ermöglicht, diese auf ein höheres Niveau zu heben, indem sie besser vernetzt wurden und ihre Steuerung sowie Diagnostik verbessert wurden.

Die Mission von SIBONI ist es, maßgeschneiderte Lösungen für die Bewegungssteuerung zu entwickeln, um die vielfältigen Anforderungen von Maschinenbauern und Systemintegratoren zu erfüllen, sowohl im Bereich der Industrieautomation als auch in Anwendungen wie der elektrischen Traktion, bei denen eine Niederspannungsversorgung durch Batterien erforderlich ist.

Das Know-how von SIBONI ermöglicht nicht nur die Konstruktion vollständig individueller Produkte, sondern auch die Begleitung des gesamten Produktlebenszyklus – dank des Produktionsstandorts in Forlì (Italien) und einer regionalen Lieferkette, die hochwertige Komponenten und einen flexiblen industriellen Prozess garantiert und dabei die hohen Qualitätsstandards der Produkte einhält. CoreTigo CoreTigo ermöglicht Maschinenbauern, Systemintegratoren und Herstellern von Automatisierungsgeräten die Architektur einer schnelleren und flexibleren Fertigung durch leistungsstarke Maschinendigitalisierung, drahtlose Konnektivität und Edge-Lösungen.

Die Produkte von CoreTigo ermöglichen ein individuelles Retrofit und die Konstruktion von Maschinen und Produktionslinien, die bisher nicht umzusetzen waren. Diese Lösungen erhöhen die Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Modularität und steigern somit die Kosteneffizienz und Produktivität, bei gleichzeitiger Reduzierung der Stillstands-Zeiten. Die Systemlösungen von CoreTigo basieren auf dem, von führenden Industrieunternehmen eingeführten, weltweiten IO-Link Wireless Standard, der speziell für raue Industrieumgebungen und Motion-Control-Anwendungen konzipiert wurde und die zuverlässigste, drahtlose Konnektivität für Millionen von Sensoren, Aktoren und Industriegeräten weltweit bietet. https://www.coretigo.com Über mepax Komplettes Benutzerprofil betrachten