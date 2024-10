Startseite Wie Lukas Neugebauer moderne Wohnkonzepte mit Wiens historischer Architektur verbindet Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 17:38. Die LNR Real Estate GmbH revolutioniert den Wiener Immobilienmarkt mit innovativen Projekten, die Geschichte und Gegenwart vereinen. Die Verbindung von zeitgemäßen Wohnformen mit historischer Bausubstanz ist eine Herausforderung, der sich Lukas Neugebauer mit seiner Wiener Immobilienfirma LNR Real Estate GmbH (https://lnr.at/) auf innovative Weise stellt. Sein Credo lautet: Historische Gebäude zu neuem Leben erwecken, ohne ihre Identität zu zerstören. Dafür setzt Neugebauer auf einen respektvollen Umgang mit der Vergangenheit, gepaart mit Mut zu modernen architektonischen Lösungen. "Unser Ziel ist es, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen und so Wohnräume zu schaffen, die Geschichte atmen und zugleich den Ansprüchen heutiger Nutzer gerecht werden", bringt er seine Philosophie auf den Punkt. Lukas Neugebauer: Visionär im Wiener Immobilienmarkt Wien ist eine Stadt mit reicher architektonischer Vergangenheit. Prachtvolle Gründerzeithäuser, herrschaftliche Palais und charakterstarke Fabriken prägen das Stadtbild. Doch nicht alle diese Gebäude werden heute noch ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß genutzt. Hier setzt die LNR Real Estate GmbH mit ihren innovativen Konzepten an: "Wir sehen in diesen historischen Immobilien ein enormes Potenzial für hochwertigen, individuellen Wohnraum", erklärt Geschäftsführer Lukas Neugebauer. Ein Paradebeispiel für die behutsame Revitalisierung eines Denkmals ist das Projekt "Halbgasse 18" im 7. Wiener Gemeindebezirk Neubau. In dem um 1910 errichteten Gründerzeithaus mit der markanten Eckfassade entstehen 3 luxuriöse Dachgeschosswohnungen. Prägende Elemente wie das reich verzierte Stiegenhaus oder die großen Kastenfenster bleiben erhalten, während moderne Grundrisse, hochwertige Materialien und smarte Haustechnik für zeitgemäßen Komfort sorgen. Besonderes Highlight sind die großzügigen Dachterrassen mit Blick über die Dächer der Stadt. "Unser Ziel ist es, die Seele des Gebäudes zu bewahren und dennoch den Ansprüchen heutiger Bewohner gerecht zu werden", fasst der LNR-Geschäftsführer die Herausforderung zusammen. Dafür arbeitet das Unternehmen eng mit erfahrenen Architekten, Restauratoren und Handwerkern zusammen. Jedes Projekt wird individuell geplant und auf die spezifischen Anforderungen der historischen Bausubstanz abgestimmt. Denkmalpflege meets Baukunst Doch wie gelingt die Balance zwischen Denkmalschutz und zeitgenössischer Architektur in der Praxis? Die LNR Real Estate GmbH setzt dafür auf einen mehrstufigen Prozess: 1. Sorgfältige Bestandsaufnahme und Dokumentation des historischen Gebäudes

2. Enger Austausch mit Behörden, Experten und lokalen Stakeholdern

3. Entwicklung eines maßgeschneiderten Nutzungs- und Gestaltungskonzepts

4. Behutsame Sanierung und Restaurierung unter Erhalt prägender Elemente

5. Ergänzung durch moderne Bauteile und Haustechnik nach neuestem Standard

6. Integration zusätzlicher Qualitäten wie Freiflächen, Gemeinschaftsräume oder Grün Ein weiteres gelungenes Beispiel für diese Herangehensweise ist das Projekt "Kaiserstraße 80" im beliebten 7. Bezirk. Das repräsentative Zinshaus aus der Gründerzeit wurde umfassend saniert und das prächtige Stiegenhaus originalgetreu wiederhergestellt. Im Dachgeschoss entstanden 6 großzügige Wohnungen mit Flächen von 85 bis 180 Quadratmetern und Terrassen mit Blick bis zum Stephansdom. Moderne Ausstattungsdetails wie eine Fußbodenheizung, Klimaanlage oder elektrische Beschattung sorgen für höchsten Wohnkomfort. "Ziel war es, die Schönheit des historischen Hauses zu bewahren und durch behutsame Ergänzungen in die Gegenwart zu holen", erläutert der LNR-Geschäftsführer. Entstanden sind so Wohnungen mit einzigartigem Charakter, die das Lebensgefühl und die hohe Lebensqualität des 7. Bezirks perfekt widerspiegeln. Die hohe Nachfrage und die äußerst positiven Rückmeldungen der Bewohner zeigen, dass das Konzept aufgeht. Moderne trifft Historie Doch nicht immer ist eine originalgetreue Wiederherstellung möglich oder sinnvoll. In manchen Fällen erfordern neue Nutzungskonzepte ebenso mutige architektonische Eingriffe. "Gerade der Kontrast zwischen Alt und Neu kann einen besonderen Reiz entfalten", ist Lukas Neugebauer überzeugt. Ein gelungenes Beispiel dafür ist das Projekt "Florianigasse 17" in Wien Josefstadt. Hier wurde ein Biedermeier-Ensemble aus dem frühen 19. Jahrhundert durch einen modernen Holz-Glas-Kubus im Innenhof ergänzt, der als Großraumbüro und Veranstaltungsort dient. Die spannungsvolle Kombination aus historischer Bausubstanz und zeitgenössischer Formensprache schafft einen inspirierenden Ort der Begegnung und des Austauschs. Tagsüber arbeitet hier die kreative Boheme Wiens, abends finden Lesungen, Workshops oder Konzerte statt. "Solche mutigen Lösungen sind nur möglich, wenn man die Geschichte des Ortes versteht und sensibel damit umgeht", betont der Immobilienexperte. Ein weiterer Aspekt der Revitalisierung historischer Gebäude sind energetische Sanierungen. Denkmalschutz und Klimaschutz müssen dabei kein Widerspruch sein, im Gegenteil: "Mit den richtigen Maßnahmen lassen sich auch historische Immobilien fit für die Zukunft machen", weiß der LNR-Geschäftsführer aus Erfahrung. Dazu gehören etwa die Dämmung von Fassaden und Dächern, der Einbau moderner Fenster und Haustechnik oder die Integration erneuerbarer Energien. Innovative Quartiersentwicklung Für die LNR Real Estate GmbH geht die Verantwortung als Bauträger aber über die einzelne Immobilie hinaus: "Wir wollen mit unseren Projekten auch einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung leisten", erklärt Geschäftsführer Neugebauer. Dazu gehört die Schaffung lebendiger, durchmischter Quartiere, in denen historische Gebäude eine zentrale Rolle spielen. Ein Beispiel ist das Projekt "Backsteinbauten im 'Supergrätzl'" in Wien-Favoriten. Hier wird ein ehemaliges Fabrikareal aus dem 19. Jahrhundert zu einem multifunktionalen Stadtquartier transformiert. Herzstück ist die denkmalgeschützte Backsteinarchitektur, die behutsam saniert und um moderne Wohn-, Büro- und Gewerbeeinheiten ergänzt wird. Eine Markthalle dient als Treffpunkt für die Nachbarschaft. Öffentliche Grünflächen und Begegnungszonen laden zum Verweilen ein und fördern die Interaktion der Nutzer. "Unser Ziel ist es, die Geschichte des Ortes erlebbar zu machen und gleichzeitig eine zukunftsfähige Quartiersentwicklung zu betreiben", so Lukas Neugebauer. Weitere Bausteine sind eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und eine vielfältige Nutzungsmischung für unterschiedliche Zielgruppen. Gelebte Symbiose von Tradition und Innovation Die Projekte der LNR Real Estate GmbH zeigen eindrucksvoll, dass moderne Wohnkonzepte und historische Architektur keinen Widerspruch darstellen müssen. Im Gegenteil: Durch behutsame Revitalisierung, mutige Ergänzungen und ganzheitliche Quartiersentwicklung lässt sich das Beste aus beiden Welten vereinen. Dabei profitiert das Unternehmen von der langjährigen Erfahrung und dem visionären Weitblick seines Geschäftsführers. Ob prominente Innenstadtlage oder urbanes Entwicklungsgebiet - die LNR (https://lnr.at/) setzt die Symbiose von Tradition und Innovation konsequent um und schafft so Lebensräume mit unverwechselbarem Charakter. Damit trägt sie nicht nur zur Attraktivität Wiens als Wohnstandort bei, sondern setzt auch wichtige Impulse für eine nachhaltige, lebenswerte Stadt der Zukunft. Die Hauptstadt kann sich glücklich schätzen, mit Vordenkern wie Lukas Neugebauer an ihrer Seite zu sein. 