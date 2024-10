Startseite BENO Holding AG: Verkauf einer Spezialimmobilie in Möckmühl Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 17:05. München, den 02.10.2024 (IRW-Press/02.10.2024) - Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager im Bereich betriebsnotwendiger Immobilien, verkauft leerstehende Spezialimmobilie im Zuge der strategischen Neuausrichtung. Käufer der Immobilie in Möckmühl ist ein lokaler Investor. Michael Bussmann, Vorstand bei der BENO Holding AG, begründete den Verkauf damit, dass die Immobilie aufgrund ihrer geringen Nutzfläche von nur 1.200 m2, des sehr spezifischen Zuschnitts und der speziellen Nutzung nicht mehr zur Unternehmensstrategie passte. Weiter erläutert der Vorstand: "Wir richten unseren Fokus künftig nur noch auf Immobilien, die in Lage, Größe, Beschaffenheit und Drittverwendungsfähigkeit unserer BENOVATION 2050-Strategie entsprechen." Der Verkaufserlös wird in die Umsetzung der langfristigen Ziele investiert. Die BENO Holding AG plant die Erweiterung des Portfolios durch den Erwerb weiterer Immobilien, die zu unserer zukunftsfähigen Ausrichtung passen. Der Verkauf erfolgte leicht oberhalb des aktuellen Gutachtenwerts. Über das Unternehmen Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager. Durch die Kombination aus Asset Manager und zugleich Bestandshalter kann das Unternehmen stets aus der Brille des Eigentümers agieren. Der konsequent verfolgte Ansatz "Kaufen, transformieren & (er)halten" (buy, transform & hold) garantiert allen Stakeholdern ein langfristig attraktives, zukunftsfähiges und rentables Immobilieninvestment. Assets under management (AUM) belaufen sich aktuell auf 12 deutsche Standorte mit rund 45 Mietern und einer Nutzfläche von rund 156.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich auf rund 83 Mio. Euro. (Ende) Aussender: BENO Holding AG

