Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld feiert Erfolge bei den Wettbewerben "TOP Eventlocations" und "TOP 250"

Ein Freiraum für neue frische Ideen. So überzeugt die einzigartige "LERN&DENKERwerkStadt" im Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld erneut als "Top Eventlocation". Denn Direktor Walter Sosul und sein Team begeistern immer wieder mit innovativen Neuerungen und wurden nun bereits im dritten Jahr in Folge auf den 2. Platz gewählt. Der Mut, für ihre Gäste auch ungewöhnliche Wege zu gehen, wurde darüber hinaus im Wettbewerb "Top 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" in zwei weiteren Kategorien gewürdigt. Die Jury erkannte dabei dem idyllisch gelegenen Haus in Krefeld-Traar im vielbeachteten Bereich "Kreativprozesse" bundesweit den 12. Platz und im Segment "Konferenz" den 11. Rang zu. "Bei uns ist ein Denken "out oft he box" angesagt und wir sind stets offen für neue Impulse - sei es von Seiten unserer Gäste oder auch aus den Reihen unserer Mitarbeitenden", erläutert Hoteldirektor Walter Sosul. "Mit der erneuten Bestätigung aus drei Wettbewerben sind wir hochmotiviert, am Ball zu bleiben und die Tagungslandschaft mit den nächsten Ideen zu überraschen."

Kriterien der Wettbewerbe

Im diesjährigen Wettbewerb um die "Top Eventlocation" erreichte das Krefelder Hotel den 2. Platz. Doch was lag im Fokus der Bewertung? Nach eingehender Prüfung der teilnehmenden Häuser wurden vor allem diejenigen Locations geehrt, "die auf Grund ihrer Gesamtanmutung, ihrer präsenten Historie, ihres Ambientes oder ihrer Originalität für sich in Anspruch nehmen können, der Erreichung von Tagungszielen und Events in besonderer Art und Weise zu dienen." Was zeichnet hingegen ein Haus aus, das in der Kategorie "Kreativprozesse" besteht? Dazu sollte, nach Definition von "Top 250 Germany", das Hotel mit tradierten Tagungsraumvorstellungen brechen und mit seiner Einrichtung sowie Ausstattung kreative Prozesse unterstützen. Das bedeutet, herkömmliche, tradierte Sitzordnungen können aufgebrochen werden, Arbeitsprozesse werden technisch unterstützt. Die Besonderheit der Atmosphäre wird durch innovative Farb- und Licht- oder Beleuchtungskonzepte hervorgehoben. Für den Bereich "Konferenz" ziehen die Wettbewerbsveranstalter als Bewertungskriterium die Ausstattung heran. So müssen moderne Vortrags- und Präsentationsmedien vorhanden sein, die der Größenordnung der Veranstaltung gerecht werden und eine Optimierung der Inhalte erlauben. Eine Mikrofon-Anlage ist dabei - in ihren Augen - unumgänglich, auch der Einsatz von ein- oder mehrsprachiger Kommunikationstechnik muss möglich sein. Ebenso sehen sie das Hotel in der Verantwortung, besonderen Sicherheitsbedürfnissen bei Konferenzen Rechnung zu tragen.

Ausgewählt und geprüft

Doch wie werden die Gewinner dieser Wettbewerbe gekürt? Im Buch "TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" werden alljährlich die von einem kompetenten Autorenteam vor Ort geprüften und dann ausgewählten besten Häuser in Wort und Bild vorgestellt. Der gleichnamige Wettbewerb findet dann ausschließlich unter den im Buch vorgestellten Hotels statt. Ihr Vertrauen in die Branche und in die Hotels dokumentierten in diesem Jahr rund 20.000 Tagungskunden, Trainer, Führungskräfte und Personalentwickler, die in den vergangenen Wochen zum 23. Mal aufgerufen waren, die besten Tagungshotels zu wählen.

Ausgezeichnet und exzellent

Aber nicht nur durch seine zahlreichen Innovationen in der hauseigenen K4 Akademie und dem mehrfach ausgezeichneten Konzept der "LERN&DENKERwerkStadt" sorgt das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld bereits seit langem für Aufsehen in der Branche. So zählt das Hotel als Gründungsmitglied schon seit Anbeginn zu den "Exzellenten Lernorten" in Deutschland und prägt deren Werte maßgeblich mit. "Nun konnten wir vor kurzem wieder in drei besonders wichtigen und zukunftsweisenden Kategorien dieses namhaften Branchen-Wettbewerbs unter Beweis stellen, dass wir mit der fachlichen Expertise und Service-Qualität unseres Teams zu Recht als exzellenter Lernort gelten", sagt Walter Sosul. "So sind wir immer wieder das Ziel für touristisch und vor allem geschäftlich Reisende, die wir mit unserem Engagement auch von der Attraktivität der Stadt Krefeld überzeugen. "

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen "LERN&DENKERwerkStadt", der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

