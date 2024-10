Startseite Aurania informiert über die aktuellen Aktivitäten und gewährt den Direktoren Aktienoptionen anstelle von Honoraren Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-01 19:09. Toronto, Ontario, 30. September 2024 - Aurania Resources Ltd. ( TSXV : ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ - gibt ein Update zu den Aktivitäten des Unternehmens und meldet, dass die Direktoren des Unternehmens ihre vierteljährlichen Direktorenhonorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für den Zeitraum bis zum 30. September erhalten haben. Ecuador Auf dem unternehmenseigenen Goldziel Kuri-Yawi laufen die Vorbereitungen für eine geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation (IP). Das geophysikalische Unternehmen wurde bereits ausgewählt und die Untersuchung wird voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte beginnen. Die Untersuchung wird voraussichtlich etwa einen Monat in Anspruch nehmen; danach wird mit der Überprüfung der Daten begonnen. Der Zweck der Untersuchung ist die Identifizierung von Bohrzielen bei Kuri-Yawi. Das Kartierungsprogramm von Anaconda im unternehmenseigenen Porphyr-Kupfer-Zielgebiet Awacha ist nun abgeschlossen. Dies war ein notwendiger Schritt, um mit der Interpretation der Daten zu beginnen und die Ziele für zukünftige Bohrkampagnen bei Awacha zu definieren. Während dieses Feldprogramms wurden neue intrusive Aufschlüsse mit typischer Porphyr-Alteration gefunden, von denen einige Quarzadern mit dem Vorkommen von Pyrit, Chalkopyrit und Covellit aufweisen. Ein Geologenteam wird an der Analyse und Interpretation der Daten aus dem Kartierungsprogramm von Anaconda arbeiten. Auranias Community Social Responsibility (CSR)-Team arbeitet weiterhin mit den lokalen Gemeinden in Ecuador zusammen, um verschiedene soziale Programme und Initiativen in den Bereichen der wichtigsten Ziele des Unternehmens voranzutreiben und die Bindungen zu den Gemeinden zu stärken. Vor kurzem feierte unser Team zusammen mit der Step Forward Foundation die Eröffnung einer neuen Schule in der Gemeinde Chikichikentsa in der Nähe des Porphyr-Kupferziels Awacha des Unternehmens. Der CEO und Präsident von Aurania, Dr. Keith Barron, war bei der Einweihungsfeier anwesend. Aurania möchte sich bei allen bedanken, die an diesem sehr wichtigen Projekt beteiligt sind. Siehe das Bild unten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77007/01102024_DE_ARU.001.jp... Bildbeschreibung: Die offizielle Eröffnung einer neuen Schule in der Gemeinde Chikichikentsa, Ecuador. Frankreich Das Unternehmen beantragte über eine hundertprozentige französische Tochtergesellschaft eine 51 km2 lange Explorationsgenehmigung in unmittelbarer Nähe einer bedeutenden Scherungszone namens South Armorican Shear (cisaillement sud-armoricain) auf der Halbinsel Bretagne im Nordwesten Frankreichs. In dem Konzessionsgebiet wurden in der Vergangenheit bedeutende hochgradige Goldfunde gemacht. In der Nähe des Gebietes ist Seifengold in Bächen zu finden. Die Geologen von Aurania haben das Gebiet besucht und zahlreiche Quarzblöcke sowie Hinweise auf frühere Bergbauaktivitäten gefunden. Die schweizerische Anfechtung und die erste Phase der öffentlichen Anhörung, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens vorgesehen sind, sind nun abgeschlossen. Die Genehmigungsanträge schreiten voran, und sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Konferenzen und Veranstaltungen Schweizerisches Bergbau-Institut (SMI)

Aurania wird an der Konferenz des Swiss Mining Institute teilnehmen, die am 20. und 21. November im Dolder Grand in Zürich, Schweiz, stattfindet. swissmininginstitute.ch/ Deutsche Goldmesse (Deutsche Goldschau)

Aurania nimmt an der Deutschen Goldmesse am Freitag, den 22. November im Westin Grand in Frankfurt, Deutschland, teil. Dr. Keith Barron wird bei dieser Veranstaltung einen Vortrag halten. deutschegoldmesse.online/ Optionen für Direktoren anstelle von Honoraren Die Direktoren (die "Optionsberechtigten") des Unternehmens haben sich bereit erklärt, ihre vierteljährlichen Direktorenhonorare für das Jahr 2024 in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld zu erhalten. Am 30. September 2024 wurden jedem Direktor 10.500 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,54 $ gewährt. Insgesamt wurden den Direktoren 42.000 Aktienoptionen als Ersatz für ihre Direktorenhonorare für das dritte Finanzquartal 2024 gewährt. Alle diese Optionen können während eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden und sind sofort nach der Gewährung unverfallbar. Beabsichtigt ein Optionsinhaber, diese Optionen auszuüben, so ist er allein für die Zahlung des gesamten Ausübungspreises verantwortlich. Über Aurania Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das Lost Cities - Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors. Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca , sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/ , auf Twitter unter twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs, die Tatsache, dass die Teams des Unternehmens vor einem Bohrprogramm auf Kurs sind, der Beginn eines Bohrprogramms und die Einschätzung der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen erhalten werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, zählen unter anderem Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferkette, Einschränkungen bei der Arbeit und der Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie lokale und internationale Reisen; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen beim Erhalt dieser Lizenzen; die Unfähigkeit, bei Bedarf auf Finanzmittel zuzugreifen; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine Abschwächung der Abhängigkeit des Marktes und der Branche von Edelmetallen und Kupfer; sowie die in den auf SEDAR hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegten Risiken. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aurania Resources

Jochen Staiger

36 Toronto Street, Suite 1050

M5C 2C5 Toronto

Kanada email : info@resource-capital.ch Pressekontakt: Aurania Resources

Jochen Staiger

36 Toronto Street, Suite 1050

