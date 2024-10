Perfektes Wohnklima statt Heizkostensorgen

Jetzt mit smarter Technik von Home Pilot gut vorbereitet in die Kaltwetterperiode

Auch wenn die Vorstellung von verschneiten Straßen und gemütlichen Abenden auf der Couch romantisch ist, stellt sich sofort die Frage: Wie kann man in Herbst und Winter steigende Heizkosten in den Griff bekommen? Für alle, die ihre Wohnräume energie- und kostensparend sowie komfortabel beheizen möchten, ist die smarte Heizungssteuerung von Home Pilot die perfekte Lösung: Mit smarten Thermostaten zur Einzelraumregelung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen und elektronischen Heizkörperthermostaten kann jeder sein perfektes Wohlfühlklima schaffen. Die Produkte vom Experten für Wohnklima und Energieeffizienz lassen sich ganz einfach selbst einbauen, um sofort smarten Komfort zu genießen. Wer den Einstieg ins Smart Home noch simpler möchte, greift direkt zum Starter-Set inklusive cleverem Tür- und Fensterkontakt und Smart-Home-Zentrale zur Steuerung aller smarten Home Pilot-Produkte per kostenloser App.

Dream-Team für smarte Heizungssteuerung

Mit Home Pilot kann jeder in der kalten Jahreszeit sein Zuhause in eine Wohlfühloase verwandeln und verbraucht nur Heizenergie, wenn sie wirklich nötig ist. Hierfür benötigt man zunächst das Thermostat premium smart, das die Raumtemperatur misst und für einzelne Räume regelt, indem man einfach die persönliche Komforttemperatur einstellt. Es lässt sich im einfachen DIY-Verfahren in alle gängige Schalterprogramme integrieren und optimiert den Energieverbrauch durch umfangreiche Automatikfunktionen. Hausbewohner können es als Stand-alone-Lösung zur Einzelraumregelung für Fußbodenheizung, Elektroheizung oder zur Ansteuerung der elektronischen Heizkörperthermostate von Home Pilot einsetzen.

In Kombination mit den smarten Heizkörperthermostaten können Hausbewohner ganz einfach ihre persönlichen Komfortzonen einrichten: Im Bad hat man es morgens gerne schön warm, danach soll die Heizung in den Energiesparmodus fahren? So wie im Kinderzimmer, wenn die Kids in der Kita oder Schule sind? Beim Kochen reichen ein paar Grad weniger als im Wohnbereich? Das funktioniert so: Beide Geräte kommunizieren direkt miteinander. Das smarte Raumthermostat misst die Wärme im Raum und sendet die Daten an das Heizkörperthermostat. Es sorgt dafür, dass immer genau so viel und lange geheizt wird, bis die persönliche Wunschtemperatur erreicht ist. Mit individuellen Heizplänen und der Einzelraumregelung lässt sich auch Energie in Räumen sparen, die man seltener nutzt, wie Arbeitsraum, Bad oder Schlafzimmer - und das ohne Kabelverlegung!

Umfassend wohlige Wärme ohne Energieverlust

Wer auf intelligente Hausautomation in Verbindung mit der Steuerungszentrale Gateway premium von Home Pilot setzt, kann zusätzlich Routinen programmieren, sodass Hausbewohner im individuellen Alltag immer in den Genuss der perfekten Wohlfühltemperatur kommen: Beispielsweise regeln sich auf diese Weise alle Heizungen herunter, wenn man die Wohnung oder das Haus verlässt. Sollte es dazu kommen, dass Hausbewohner einmal früher als zur programmierten Zeit nach Hause kommen, lässt sich die Heizung praktisch via App auch unterwegs steuern. Wer es gern bequem hat, steuert seine Heizung von der Couch aus per Sprachassistent, falls das Handy nicht in greifbarer Nähe liegt. Noch effizienter wird die clevere Heiz-Kombi, wenn man Tür- und Fensterkontakte integriert. Sie helfen, beim Lüften keine Heizenergie zu verschwenden: Sind ein Fenster, die Balkon- oder die Terrassentür geöffnet, fahren sie in dieser Zeit die Heizung herunter. Auf diese Weise senken Hausbewohner automatisch sowohl Energieverbrauch als auch Kosten.

Für den perfekten Einstieg ins persönliche Smart Home

Mit dem Starter-Set von Home Pilot genießen Hausbewohner nicht nur Heizkomfort, sondern sparen aktiv Energie. Und was gibt es Besseres im Winter, als ein warmes Zuhause, wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt? Das "Starter-Set für zwei Heizkörper smart" enthält alles, was Smart-Home-Einsteiger für die intelligente und komfortable Heizungssteuerung brauchen:

-2x Heizkörperthermostat smart

-1x Gateway premium

-1x Tür- und Fensterkontakt smart

Weitere Infos rund um smarte Heizungssteuerung, das Starter-Set und weitere Produkte für intelligentes und effizientes Wohnklima-Management sind zu finden auf: de.homepilot-smarthome.com

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore - selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt - ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

Firmenkontakt

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 - 933-137

https://www.de.homepilot-smarthome.com/

Pressekontakt

becker döring communication

Anja Becker

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 - 4305214-14

http://www.beckerdoering.com