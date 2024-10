Startseite Click A Tree startet Aufforstungsprojekte in Deutschland Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-01 08:29. Unternehmen können ab sofort Bäume in Hessen pflanzen Heidelberg, Deutschland - 1. Oktober 2024 - Click A Tree, das international tätige Aufforstungsunternehmen aus Süddeutschland, erweitert das Projektportfolio. Ab sofort können Unternehmen auch Bäume in Deutschland pflanzen lassen. In verschiedenen neuen Projektgebieten in Hessen setzt Click A Tree seine Mission fort, langfristig nachhaltige Lösungen für Umweltprobleme anzubieten und bietet eine einfache Möglichkeit für Unternehmen, sich lokal in Deutschland zu engagieren. Das neue Aufforstungsprojekt ist eine Erweiterung des ganzheitlichen Portfolios von Click A Tree, das bislang vor allem durch Projekte in tropischen Regionen wie Ghana, Thailand und den Philippinen bekannt ist. Neben der Wiederaufforstung und dem Schutz bedrohter Arten in tropischen Gebieten setzt das Unternehmen auch Initiativen um, die sich dem Sammeln von Plastikmüll aus den Ozeanen, der Förderung von Bildung und Gleichberechtigung sowie der Schaffung fair bezahlter, langfristiger Arbeitsplätze widmen. Mit dem neuen Projekt in Hessen erweitert Click A Tree seine Aufforstungsaktivitäten auf heimischem Boden, um den wachsenden Bedürfnissen deutscher Unternehmen gerecht zu werden. "Viele unserer Partnerunternehmen möchten sich lokal engagieren und ihren Wald bisweilen auch besuchen können", erklärt Chris Kaiser, CEO und Gründer von Click A Tree. "Mit unserem neuen Projekt in Hessen ermöglichen wir es Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig einen direkten Beitrag zur Aufforstung in Deutschland zu leisten." Ein Mehrwert für Unternehmen und die Umwelt

Unternehmen, die sich für das hessische Aufforstungsprojekt entscheiden, können durch die Pflanzung von Bäumen ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) vorantreiben und damit nicht nur die Natur, sondern auch ihr Markenimage stärken. Das Engagement in lokalen Aufforstungsprojekten bietet ihnen die Chance, sichtbar nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen, die sowohl Kunden als auch Mitarbeitende schätzen. Click A Tree legt großen Wert darauf, Aufforstungsprojekte so einfach wie möglich zu gestalten: Unternehmen können automatisierte Pflanzvorgänge nutzen, bei denen regelmäßige Baumpflanzungen abgewickelt werden, ohne dass ein zusätzlicher administrativer Aufwand entsteht. Des Weiteren unterstützt Click A Tree Partnerunternehmen bei der Kommunikation des nachhaltigen Engagements durch die Bereitstellung von Marketingmaterial, regelmäßigen Reportings und dem Teilen von erfolgreichen Best Practices anderer Partnerunternehmen. Global denken, lokal handeln

Das Aufforstungsprojekt in Hessen ergänzt Click A Trees Philosophie, die darin besteht, globale Herausforderungen ganzheitlich nachhaltig anzugehen. Ob es darum geht, Meeresplastik zu reduzieren, Bildungschancen zu schaffen oder bedrohte Tierarten zu schützen - Click A Tree bietet Unternehmen weltweit vielseitige Lösungen, um positive Veränderungen zu bewirken. Durch die Erweiterung auf deutsche Böden will Click A Tree nicht nur die Wälder Deutschlands wiederbeleben, sondern auch noch mehr Unternehmen motivieren, sich aktiv und langfristig an der Bekämpfung des Klimawandels zu beteiligen. Über Click A Tree

Click A Tree ist ein innovatives Nachhaltigkeitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Aufforstungsprojekte weltweit zu fördern. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen bereits Hunderttausende von Bäumen in tropischen Regionen gepflanzt und dabei zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Click A Tree bedient alle 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, ist offiziell als Partner der UN anerkannt und für das ganzheitliche nachhaltige Vorgehen mit globalen Bestnoten zertifiziert. Für weitere Informationen und Unternehmenspartnerschaften:

www.clickatree.com Details zum Projekt "Bäume pflanzen in Deutschland": https://clickatree.com/esg-projekte/baeume-pflanzen-deutschland/ Pressekontakt:

Chris Kaiser

CEO, Click A Tree

E-Mail: chris@clickatree.com

Telefon: 017622998533 Bildmaterial

Projekt Deutschland: https://drive.google.com/drive/folders/1OeUUjjqoJpOyqdpvXpspLXVGdct5twjW...

Projekte global: https://photos.google.com/share/AF1QipPWYKeLdmpLxyAdebnn4P9-dW2TnGYowo8Y... Über Click A Tree:

