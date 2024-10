Startseite Hier ist der ursprüngliche Presseartikel, den ich für dich erstellt hatte, zusammen mit den gewünschten Änderungen: Angst ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-01 08:07. Hier ist der ursprüngliche Presseartikel, den ich für dich erstellt hatte, zusammen mit den gewünschten Änderungen: Ralf Haase gewinnt den 19. International Speaker Slam und den Excellence Award Beim diesjährigen International Speaker Slam wurde Ralf Haase nicht nur als Gewinner ausgezeichnet, sondern erhielt zusätzlich den Excellence Award. Diese Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen auf der Bühne - und Ralf Haase überzeugte die Jury mit seiner tiefen Authentizität und emotionalen Tiefe. In seinem Vortrag zeigte Ralf Haase, wie die Transformation von Angst in Mut zu tiefgreifenden Veränderungen führt. Durch seine persönliche Geschichte verknüpft er Theorie und Praxis auf eine Weise, die das Publikum nicht nur inspiriert, sondern nachhaltig beeindruckte. Die Jury lobte besonders, wie Ralf Haase seine eigene Erfahrung nutzt, um anderen Mut zu machen und aufzuzeigen, dass Angst der Wegweiser zu ungeahntem Potenzial sein kann. "Ich möchte Menschen nicht nur motivieren, ich will ihnen Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie ihr Leben verändern können," sagte Ralf Haase bei der Verleihung des Excellence Awards. Nach der Verleihung bereitet sich Haase bereits auf seinen nächsten großen Auftritt beim Awakening Potential Summit vor. Hier wird er über die transformative Kraft der Seelenzahlen sprechen und zeigen, wie Menschen durch die Kenntnis ihrer Seelenzahl tiefe Einsichten über ihren Lebensweg gewinnen können. Nächster großer Auftritt: Awakening Potential Summit. Auch auf seiner Website ralfhaase.com teilt Haase seine Expertise. Dort bietet er unter anderem Seelenplan-Lesungen an, mit denen er Menschen hilft, ihren Lebensweg klarer zu erkennen und Blockaden zu lösen. Sein nächster großer Auftritt wird beim Awakening Potential Summit sein, bei dem er über die transformative Kraft der Seelenzahlen sprechen wird. Für Interviews und Buchungen

Ralf Haase steht für Vorträge und Interviews zur Verfügung. Interessierte Veranstalter und Medienvertreter können ihn über seine Webseite ralfhaase.com oder per E-Mail kontaktieren. Das Holistic Life & Soul Network wurde von Ralf Haase gegründet und bietet eine ganzheitliche Plattform für persönliche Transformation und spirituelle Entwicklung. Es verbindet Menschen, die ihren Seelenplan entdecken, ihr volles Potenzial entfalten und Ängste überwinden möchten. Durch Workshops, Coaching und Seelenplan-Lesungen hilft das Unternehmen seinen Klienten, ein authentisches, selbstbestimmtes Leben zu führen und in ihrem Herzensbusiness erfolgreich zu sein. Firmenkontakt

Holistic Life&Soul Network

Ralf Haase

Beim Ziegelberg 1

74906 Bad Rappenau

15170056644

www.ralfhaase.com

Ralf Haase

Ralf Haase

Beim Ziegelberg 1

74906 Bad Rappenau

015170056644

