Startseite Stärken Sie Ihre Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland im Dreiländereck! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-01 06:35. 4'000m2 Büro- und Ladenfläche am Riehenring in Basel stehen bereit für Ihren Neustart. Unternehmen, die ihre internationalen Netzwerke ausbauen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit intensivieren wollen, haben im dynamischen Dreiländereck eine einmalige Chance. Das Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Frankreich hat sich zu einer strategischen Drehscheibe für Unternehmen entwickelt, die sowohl lokal als auch international expandieren wollen. Wieso das Dreiländereck? Das Dreiländereck bietet Unternehmen einen unvergleichlichen Zugang zu drei verschiedenen Märkten mit jeweils eigenen wirtschaftlichen Vorteilen und Wachstumschancen. Egal, ob Sie ein Startup, ein KMU oder ein Grossunternehmen sind, dieser Standort bietet einen enormen Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen.

Basels zentrale Lage im Herzen Europas, hervorragende Verkehrsanbindungen und erstklassige Infrastruktur zeichnen die Stadt am Rhein aus. Flughafen, Bahnhof und Zoll befinden sich alle im Umkreis von knapp 7 Kilometern! Und der Ausbaustandard der Büro- und Ladenfläche? Die voll ausgebaute Fläche von über 1'000 m2 im Erdgeschoss besticht durch grosse Schaufensterfronten, viel Tageslicht und beste Sichtbarkeit. Die Büroflächen werden komplett mit modernem Innenausbau vermietet. Jede Etage verfügt über eine grössere Open Space-Arbeitsfläche und jeweils fünf Einzelbüros oder Besprechungszellen.

Die Einzelbüros sind verglast. Der Kernbereich ist mit Parkett ausgelegt, die Arbeitsbereiche verfügen über Doppelböden mit textilem Belag. Die Räume werden über einen Fernwärmeanschluss beheizt. Ihr Interesse ist geweckt?

Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme: Herr Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

Schweiz +41 61 534 03 54 info@straubundpartner.com Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

https://www.straubundpartner.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten