Staige One AG: Aufnahme der Xetra-Notierung am 01.10.2024

Essen (IRW-Press/30.09.2024) -

* Ziel: höhere Volumina und bessere Spreads zwischen der Geld- und Briefseite

* Private Placement der neuen Aktien zu 2,00 Euro bis 04.10.2024

Die Aktien der Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt und Berlin) werden ab Dienstag, den 01.10.2024, auch auf XETRA gehandelt.

Jan Taube, Vorstand: "Wie bereits avisiert, wird die Staige One-Aktie zur Verbesserung der Handelbarkeit ab morgen nicht nur im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin, sondern auch auf der elektronischen Handelsplattform XETRA notiert sein."

Die Handelszeiten sind börsentäglich von 9.00 bis 17.30 Uhr.

Ein Designated Sponsor stellt auf XETRA während der gesamten Handelszeit laufend verbindliche Geld- und Briefkurse für die Staige One-Aktie ein.

Jan Taube: "Wir ermöglichen unseren Investoren mit diesem Schritt eine tendenziell bessere Handelbarkeit ihrer Aktien: höhere Volumina und bessere Spreads, also geringere Differenzen zwischen der Geld- und der Briefseite. Gerade auch im Hinblick auf die durch die noch laufende Kapitalerhöhung steigende Anzahl unserer Aktien und der Aktionäre halten wir seitens des Aufsichtsrats und des Vorstands diese Maßnahme für wichtig. Wir gehen damit einen weiteren Schritt in Sachen unserer aktiven Aktionärspolitik."

Im Rahmen der aktuell laufenden Privatplatzierung haben alle interessierten Investoren noch bis zum 04.10.2024 die Gelegenheit, neue Aktien der Staige One AG zum Preis von 2,00 Euro je Aktie zu zeichnen.

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 180.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL.

(Ende)

Aussender: Staige One AG

Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 201 2468510

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A3CQ5...

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Staige One AG

Jan Taube

Barer Straße 7

80333 München

+49 201 2468510

www.staige.com

Pressekontakt

Staige One AG

Jan Taube

Barer Straße 7

80333 München

+49 201 2468510

www.staige.com