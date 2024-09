Startseite SKF optimiert sein Supply Chain Management mit Ivalua Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-30 14:30. Ivalua (https://de.ivalua.com/), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen und sein Partner Stretch geben heute bekannt, dass SKF die Ivalua-Plattform erfolgreich implementiert hat. Der weltweit führende Anbieter von Lösungen rund um Wälzlager wird mit Ivalua seine Lieferantenmanagement-Prozesse optimieren und die Beschaffungsprozesse automatisieren. SKF erkannte die Möglichkeit, das Lieferantenmanagement zu optimieren, indem mehrere Systeme digitalisiert und auf einer Plattform konsolidiert werden. Nach einem umfassenden Auswahlverfahren entschied sich SKF für Ivalua. Die Entscheidung fiel aufgrund der intuitiven Benutzererfahrung, der robusten SRPM-Funktionen (Supplier Relationship and Performance Management) sowie der großen Flexibilität der Plattform. Vor der Implementierung von Ivalua war die Verwaltung eines großen und vielfältigen Lieferantenstamms durch einen fragmentierten Ansatz mit mehreren Herausforderungen verbunden. Dazu gehörte eine eingeschränkte Sichtbarkeit in der gesamten Lieferkette, was die Fähigkeit von SKF beeinträchtigte, die Leistung seiner Lieferanten effektiv zu überwachen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Beschaffungsprozesse bei SKF automatisieren, Abläufe verbessern

Durch die Partnerschaft mit Ivalua will SKF seine Beschaffungsprozesse automatisieren, manuelle Aufwände reduzieren und betriebliche Abläufe verbessern. Dies soll die betriebliche Effizienz steigern und Kosteneinsparungen ermöglichen. Durch die Zentralisierung des Lieferantenmanagements kann SKF die Kommunikation mit den Lieferanten optimieren, die Geschäftsbeziehungen verbessern und eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen. Darüber hinaus wird SKF nun in der Lage sein, die Leistung der Lieferanten durch Score Cards, Key Performance Indikatoren (KPIs) und regelmäßige Bewertungen auf konsistente und strukturierte Weise zu überwachen und zu bewerten. SKF: Mit Ivalua engere Beziehungen zu Lieferanten und widerstandsfähige Lieferketten

"Ivalua ermöglicht eine unübertroffene Transparenz und Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, wodurch wir unsere Entscheidungsfindung verbessern und engere Beziehungen zu unseren Lieferanten aufbauen können. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Widerstandsfähigkeit unserer Lieferkette zu gewährleisten und weiterhin gemeinsam Innovationen zu entwickeln", so Loic Abgrall, Purchasing Transformation Specialist bei SKF. "Ivalua ermöglicht es Unternehmen wie SKF, den Wert ihrer Lieferantenbasis zu erschließen, indem es kollaborative Prozesse fördert, die die Unternehmensleistung verbessern, die Effizienz steigern und Innovationen vorantreiben. Wir freuen uns, SKF bei diesem Digitalisierungsvorhaben als Partner zur Seite zu stehen und darauf, das Unternehmen auch in Zukunft zu unterstützen", sagte Dan Amzallag, Chief Operating Officer (COO) bei Ivalua. SKF hat Stretch Procurement als Partner für die Implementierung von Ivalua ausgewählt. Sara Bråtegren, COO bei Stretch, fügte hinzu: "Wir freuen uns, mit SKF und Ivalua bei dieser strategischen Initiative zusammenzuarbeiten und das nötige Fachwissen und die Unterstützung bereitzustellen, um eine erfolgreiche digitale Transformation zu gewährleisten." Über SKF

SKF ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen, die Branchen dabei unterstützen, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu werden. Indem wir Produkte leichter, effizienter, langlebiger und reparierbar machen, helfen wir unseren Kunden, die Leistung ihrer rotierenden Geräte zu verbessern und ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Unser Angebot rund um die rotierende Welle umfasst Lager, Dichtungen, Schmierungsmanagement, Zustandsüberwachung und Dienstleistungen. SKF wurde 1907 gegründet und ist in etwa 129 Ländern vertreten. Weltweit gibt es etwa 17.000 SKF-Vertriebsstandorte. Der Jahresumsatz im Jahr 2023 betrug 103.881 Millionen SEK und die Zahl der Beschäftigten lag bei 40.396.

Weitere Informationen finden Sie auf www.skf.com (https://www.skf.com). Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ivalua) und X (https://x.com/ivalua). Firmenkontakt

