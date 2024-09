Startseite Snutx erweitert Bildungsangebot: 100 Universitätsstudenten erhalten kostenlose Blockchain-Grundlagenkurse. Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-09-26 16:37. Smith Mincu, CEO von Snutx, betonte: "Blockchain ist ein offenes Lernfeld, und wir möchten durch dieses Bildungsprogramm mehr talentierten Studierenden Die Snutx-Börse hat kürzlich ein innovatives Bildungsprogramm im Bereich Blockchain gestartet, das 100 wirtschaftlich benachteiligten Universitätsstudenten weltweit kostenlose Lernmöglichkeiten bietet. Das Programm beginnt am 17. Oktober 2024 und dauert zwei Monate. Ziel ist es, den Studierenden durch Bildung den Einstieg in die Welt von Web3 zu erleichtern. Neben den Bildungsressourcen erhalten die Teilnehmer nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat. Snutx wird herausragende Studierende zusätzlich unterstützen, indem sie professionelle Beratung, Ressourcen und finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um Blockchain-Projekte mit positivem Einfluss auf die Community zu entwickeln. Dies unterstreicht das Engagement der Plattform für soziale Verantwortung und Chancengleichheit im Bildungsbereich. Smith Mincu, CEO von Snutx, betonte: "Blockchain ist ein offenes Lernfeld, und wir möchten durch dieses Bildungsprogramm mehr talentierten Studierenden - unabhängig von ihrer finanziellen Lage - die Möglichkeit geben, diese zukunftsweisende Technologie zu erlernen." Mit dieser Initiative soll die globale Bildungslücke verkleinert und die Entwicklung sowie Vielfalt im Blockchain-Bereich gefördert werden. Der Kurs, dessen regulärer Preis 3750 US-Dollar beträgt, wird von Snutx gesponsert, sodass die Studierenden keine finanziellen Lasten tragen müssen. Zu den Bewerbungsvoraussetzungen gehören ein gültiger Studierendenstatus, Englischkenntnisse und ein Nachweis über wirtschaftliche Bedürftigkeit, um sicherzustellen, dass diejenigen unterstützt werden, die es am dringendsten benötigen. Bewerbungsschluss ist der 25. September 2024. Der Kursinhalt umfasst grundlegende Theorien der Blockchain, Anwendungsbeispiele und deren praktische Nutzung in verschiedenen Branchen. So erhalten die Studierenden eine solide Wissensbasis und werden dazu angeregt, die Möglichkeiten zukünftiger Technologien zu erkunden. Mehrere Branchenexperten im Bereich Blockchain werden den Unterricht leiten und so die Qualität und Fachkompetenz der Ausbildung sicherstellen. Mit diesem Programm demonstriert Snutx seine Führungsrolle im Bereich Blockchain-Bildung und unterstützt aktiv die Chancengleichheit im Bildungsbereich. Dies zeigt, dass die Plattform nicht nur auf kommerzielles Wachstum abzielt, sondern auch durch Bildung sozialen Fortschritt und technologische Verbreitung vorantreibt. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenexperten bietet Snutx wirtschaftlich benachteiligten Studierenden weltweit eine Plattform zum Lernen und Wachsen, was zur Förderung von sozialer Gerechtigkeit und technologischem Fortschritt beiträgt. Dieses Projekt wird dazu beitragen, die nächste Generation von Fachkräften im Bereich Zukunftstechnologien auszubilden und frischen Schwung in die Entwicklung der Blockchain-Technologie zu bringen. Snutx wird weiterhin ähnliche Kooperationen und Projekte erforschen, um sicherzustellen, dass technologische Innovationen und Bildungsressourcen eine breite Gemeinschaft erreichen. Die Demokratisierung der Bildung durch dieses Programm kann helfen, den Mangel an Fachkräften zu beheben und sicherstellen, dass mehr Innovatoren und Entwickler in der digitalen Wirtschaft eine Schlüsselrolle spielen. Dieses Bildungskooperationsprojekt ist ein integraler Bestandteil der langfristigen Strategie von Snutx und spiegelt das tiefgreifende Verständnis der Plattform für technische Bildung und soziale Verantwortung wider. Durch die Verbreitung von Technologie und Bildung trägt Snutx zur Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie bei und legt den Grundstein für eine offene und gerechte Zukunftsgesellschaft. Mit der weiteren Umsetzung dieses Projekts wird erwartet, dass Snutx weltweit positive Auswirkungen erzielen und mehr Organisationen und Einzelpersonen dazu inspirieren wird, sich der Revolution in Technologie und Bildung anzuschließen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Snutx Transaction Services Ltd

Pressekontakt: bit global news

