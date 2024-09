Startseite Keeper Security verbessert das iOS Autofill-Erlebnis mit neuen TOTP- und Long-Tap-Autofill-Funktionen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-26 15:08. Keeper Security führt erweiterte TOTP-Autofill- und Long-Tap-Autofill-Funktionen für iOS ein, welche die Verwaltung von Passwörtern und Verifizierungscodes für eine schnellere und sicherere Anmeldung vereinfachen. MÜNCHEN, 26. September 2024 - Keeper Security, ein führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, Passkeys, privilegiertem Zugang und Remote-Verbindungen, gibt heute bekannt, dass die Keeper Password Manager App für iOS jetzt mit neuen Funktionen für die verbesserte Verwaltung von Passwörtern und Verifizierungscodes ausgestattet ist. Die Updates, einschließlich der aktualisierten Autofill-Funktion von zeitbasierten Einmalpasswörtern (TOTP) und der benutzerfreundlichen Funktion zum automatischen Ausfüllen, optimieren die digitale Interaktionen und erhöhen die Sicherheit. Die neuen Funktionen sind ab sofort verfügbar. Die neue TOTP-Autofill-Funktion schlägt während des Anmeldevorgangs automatisch die passenden Verifizierungscodes vor. Sobald ein Benutzername und ein Passwort eingegeben werden, zeigt Keeper den empfohlenen TOTP-Code auf dem Bildschirm an, so dass es nicht mehr notwendig ist, zwischen den Apps zu wechseln oder Codes manuell einzugeben. In Fällen, in denen mehrere TOTPs mit einer URL übereinstimmen, werden die Benutzer aufgefordert, den richtigen auszuwählen, um einen reibungslosen und effizienten Anmeldevorgang zu gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht die Autofill-Funktion von Keeper das schnelle Ausfüllen von Benutzernamen, Passwörtern und TOTP-Codes durch einfaches Antippen eines beliebigen Eingabefeldes. Durch die Einstellung von Keeper als Standard-Autofill-Anbieter können Nutzer sofort auf ein Menü mit Autofill-Optionen zugreifen, was die Navigation in Apps und auf Websites vereinfacht. "Unsere neuesten Funktionen spiegeln unseren Anspruch wider, digitale Sicherheit sowohl nahtlos als auch robust zu gestalten", sagt Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security. "Mit der verbesserten TOTP-Autofill-Funktion sowie der neuen Long-Tap-Funktion beheben wir häufig beim Login-Prozess auftretende Probleme und halten gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards ein. Diese Updates helfen den Nutzern, ihre digitalen Anmeldedaten einfacher und sicherer zu verwalten." Diese Verbesserungen sind Teil der fortlaufenden Bemühungen von Keeper, die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu optimieren. Die überarbeitete TOTP-Autofill-Funktion vereinfacht den Verifizierungsprozess, während die Long-Tap-Autofill-Funktion das Ausfüllen von Formularen drastisch beschleunigt. Die Funktionen sind für iOS 18 und reduzieren den Aufwand bei der manuellen Eingabe, minimieren Sicherheitsrisiken und bieten eine effiziente Möglichkeit, Anmeldeinformationen auf iOS-Geräten sicher zu verwalten. Weitere Informationen über die Passwortmanagement-Plattform von Keeper und die neuen Updates finden Sie im Dokumentationsportal (https://docs.keeper.io/en) sowie den Release Notes (https://docs.keeper.io/en/v/release-notes)von Keeper. Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert weltweit die Cybersicherheit für Menschen und Organisationen. Die erschwinglichen und benutzerfreundlichen Lösungen von Keeper basieren auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer auf jedem Gerät zu schützen. Unsere Privileged-Access-Management-Lösung der nächsten Generation ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in jede Technologieumgebung integrieren, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Compliance zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelnutzern sowie Tausenden von Unternehmen und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwort- und Passkey-Management, Geheimnisverwaltung, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging. Kontakt

Keeper Security Inc.

Anne Cutler

820 W Jackson Blvd Ste 400

60607 Chicago

001 872 401 6721

www.keeper.com