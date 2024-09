Staige One AG: Halbjahresbericht zeigt deutliche EBITDA-Verbesserung

Essen (IRW-Press/26.09.2024) -

EBITDA bei minus 1,7 Mio. Euro nach minus 2,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023

Großrahmige Aufträge prägen Auftragslage und untermauern Unternehmensplanung

Private Placement der neuen Aktien zu 2,00 Euro bis 04.10.2024

Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht per 30.06.2024. Der Bericht ist unter

https://finanzen.staige.com/finanzberichte-downloads/ eingestellt.

Jan Taube, Vorstand: "Die Staige One AG konnte im ersten Halbjahr 2024 erste großrahmige Lizenzverträge insbesondere in China und im Reitsport schließen. Diese befinden sich bereits in der operativen Umsetzung."

Im März 2024 wurde der Abschluss des größten Auftrags der Staige-Unternehmensgeschichte, eines Kooperationsvertrags mit dem neuen Partner ACME in China bekanntgegeben. Damit steigt Staige in den wachsenden chinesischen Fußballmarkt ein. Der Eckpunkt der Kooperation ist der Verkauf von mindestens 1.200 der von Staige entwickelten und patentierten Kamerasysteme. Bis 2029 erwartet Staige aus dieser Kooperation jährlich ansteigende Zahlungen bis in der Spitze von etwa 3,5 Mio. Euro pro Jahr. Insgesamt ist ein Mindestumsatz von knapp 10 Mio. Euro über den gesamten Vertragszeitraum vereinbart.

Im April 2024 wurde die umfangreiche Kooperationsvereinbarung mit ClipMyHorse.tv geschlossen, dem Marktführer von Live-Übertragungen im Bereich von Pferdesportveranstaltungen. Das über eine spezielle KI gesteuerte Staige-Kamerasystem ermöglicht automatisierte Aufnahmen und Übertragungen von Dressur- und Springreitturnieren. Der Vertrag beinhaltet unter anderem die Mindestabnahmemenge von 100 Kamerasystemen, die innerhalb des nächsten Jahres einem Umsatz im einstelligen Millionen-Bereich entspricht. Wachstumspotenzial bietet die potenzielle weitere Zusammenarbeit bei der Entwicklung im Bereich der Trainingsaufzeichnung und deren analytischer Auswertung.

Weitere hoch interessante Verträge mit Wachstumspotenzial wurden mit Scoutium, einer in Istanbul ansässigen digitalen Fußball-Monitoring-Plattform, geschlossen. Im Testcase mit dem Traditionsclub Besiktas Istanbul aus der türkischen Süper Lig und dem niederländischen Eerste Divisie-Verein FC Dordrecht sind bereits zwei namhafte Fußballvereine Teil dieser neuen Kooperation, bei der durch das Kamerasystem die Bilder aufgenommen werden, die eine Analyse, Verwertung im Training oder das Teilen über verschiedene Kanäle überhaupt erst ermöglicht.

Mit CA Osasuna, einem angesehenen Verein aus der prestigeträchtigen LaLiga, ist die Lieferung von vier Staige Kamerasystemen vereinbart, um mittels dieser Partnerschaft die Präsenz auf dem spanischen Markt zu erhöhen und zur Entwicklung der Jugendakademie von Osasuna beizutragen.

Mit einem etablierten Partner im Bereich des Scouting wird gerade an der Realisierung einer Unterstützung von Projekten in Brasilien gearbeitet, bei denen Staige auch als technischer Entwicklungspartner fungiert.

All diese Verträge untermauern die Umsatzplanung der kommenden Jahre und sind ein hervorragender Beleg für die erfolgreiche Positionierung von Staige als Technologie-Provider und Entwicklungspartner von internationalen Kunden im Feldsport-Bereich.

Erste Auswirkungen der langlaufenden Verträge führten bereits im ersten Halbjahr 2024 zu Umsatzsteigerungen mit Kunden (1,1 Mio. Euro nach 0,8 Mio. Euro in 2023), so dass im Ergebnis auch das Fehlen von Sale & Lease-Back Verkäufen von produzierten Kameras kompensiert werden konnte.

Auf der Kostenseite konnten alle Positionen gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Unter anderem ist das ein Resultat der Ende 2023 erfolgten Personalmaßnahmen. Aber auch der zuvor erfolgte Lageraufbau ersparte die Produktionskosten für neue Kameras.

Dies führte bereits im ersten Halbjahr 2024 zu einer deutlichen Reduzierung der Verluste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das EBITDA konnte von minus 2,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 auf nun minus 1,7 Mio. Euro verbessert werden.

Als Folge aus den oben genannten Entwicklungen des ersten Geschäftshalbjahres bestätigt Staige seinen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024:

* Umsatz in der Größenordnung von ca. 4,0 bis 4,4 Mio. Euro

* deutlich verbessertes EBITDA in der Spanne von minus 2,1 bis minus 2,5 Mio. Euro.

Diese Guidance erscheint vor dem Hintergrund der erwarteten Umsätze aus den neuen internationalen Partnerschaften und einem konstanten Umsatzwachstum im Heimatmarkt realistisch.

Um den für dieses Jahr folglich geplanten Liquiditätsbedarf zu decken, wurde neben der Gewährung eines weiteren Gesellschafter-Darlehens in Höhe von 0,9 Mio. Euro im April 2024 eine Barkapitalerhöhung durchgeführt, bei der vor allem Bestandsaktionäre neue Aktien im Wert von ca. 1,2 Mio. Euro zeichneten. Um das weitere Wachstum bis zum geplanten Break-even, der innerhalb des Jahres 2026 geplant wird, zu finanzieren, führt die Staige One AG derzeit eine weitere Kapitalerhöhung durch, um bis zu 2,7 Mio. Euro zu erlösen.

Nach dem Abschluss der Bezugsfrist Anfang dieser Woche sind bereits ca. zwei Drittel aller neuen Aktien platziert. Vor allem die drei Großaktionäre adesso SE, BVB Borussia Dortmund und das Family Office Loh haben mit der Vollausübung ihrer Bezugsrechte ihr Investment ausgebaut. Im Rahmen der nun anstehenden Privatplatzierung haben alle interessierten Investoren die Gelegenheit, neue Aktien der Staige One AG zum Preis von 2,00 Euro je Aktie zu erwerben.

Jan Taube, Vorstand: "Im Private Placement streben wir an, die Kapitalbasis der Staige One AG weiter zu verbessern. Das starke Wachstum des Unternehmens und der für 2026 geplanten Break-even, der insbesondere durch unsere bereits erzielten großvolumigen Vertragsabschlüsse in Sichtweite gerückt ist, sind attraktive Rahmenbedingungen."

Allen Interessierten bietet der Vorstand der Staige One AG heute die Möglichkeit an, sich persönlich ein Bild vom Unternehmen zu machen und auch Jan Taube direkt Fragen zu stellen:

* Donnerstag, 26.09.2024, Online-Investorenpräsentation bei der SMC Investmentbank AG

* 15:00 Uhr

* Teilnahme über diesen Link: Live-Präsentation der Staige One AG (

https://us06web.zoom.us/j/85400442663?pwd=aY3zibs8Pnt4xL7217aL2GO8aYnJb8...)

Wie bereits avisiert, wird die Staige One-Aktie zur Verbesserung der Handelbarkeit ab dem 01.10.2024 nicht nur im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin, sondern auch auf der elektronischen Handelsplattform XETRA notiert sein. Ein Designated Sponsor stellt dort laufend Geld- und Briefkurse für die Staige One-Aktie ein.

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 180.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL.

Aussender: Staige One AG

Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 201 2468510

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

