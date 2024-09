Startseite Wir sichern zuverlässig deine Daten Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-26 14:54. Warum backupheld die beste Wahl für Ihre Datensicherung ist backupheld bietet umfassende Lösungen für die Datensicherung, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind. Die flexible und zuverlässige Backup-Software ermöglicht es, Daten sicher und effizient zu schützen, egal ob es sich um kleine Start-ups oder große Unternehmen handelt. Durch die Kombination modernster Technologien stellt backupheld sicher, dass keine Daten verloren gehen und der Betrieb stets reibungslos weiterläuft. Hauptmerkmale von backupheld backupheld zeichnet sich durch automatisierte Backups aus, die täglich erfolgen und somit sicherstellen, dass Ihre Daten stets auf dem neuesten Stand sind. Mit höchsten Sicherheitsstandards wird die Verschlüsselung Ihrer Daten gewährleistet, sodass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Die Lösung unterstützt verschiedene Speicheroptionen, darunter lokale, hybride und reine Cloud-Backups, um maximale Flexibilität zu bieten. Zudem bietet backupheld einen 24/7 Kundensupport durch ein Expertenteam, das Ihnen bei allen Fragen und Problemen zur Seite steht. Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Verwaltung der Backups und ermöglicht es auch Nutzern ohne tiefgehende IT-Kenntnisse, die Lösung effektiv zu nutzen. Außerdem können individuelle Backup-Zeitpläne und -Strategien erstellt werden, die genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens abgestimmt sind. Kundenbewertungen und Erfolgsgeschichten Zahlreiche Fallstudien zeigen, wie backupheld Unternehmen erfolgreich dabei unterstützt hat, nach Datenverlusten schnell wieder betriebsfähig zu sein. Die hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich in positiven Bewertungen und der Anerkennung durch Branchenexperten wider, was backupheld zu einem vertrauenswürdigen Partner für Ihre Datensicherung macht. Kunden loben insbesondere die Benutzerfreundlichkeit, die schnelle Wiederherstellung von Daten und die hohe Zuverlässigkeit der Lösung. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software und die Anpassung an aktuelle Sicherheitsstandards bleibt backupheld stets am Puls der Zeit und gewährleistet einen umfassenden Schutz vor Datenverlusten und Cyberbedrohungen. Unsere Mission - Stark für deine Daten.

Modernste Cloud-Technologie, die teure Datenverluste und IT-Ausfälle verhindert und Risiken reduziert. Einfach und zuverlässig. Für mehr Datensicherheit in deiner digitalen Welt. Kontakt

backupheld GmbH

Nils Kathagen

Steinhauser Hütte 7

58455 Witten

+496936393780

https://backupheld.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten