GrowthHunters veröffentlicht ersten deutschen Growth Marketing Kurs

Leipzig, 24. September 2024 – Das Startup GrowthHunters gibt stolz die Einführung seines ersten umfassenden Growth Marketing Kurses bekannt. Dieses vollumfängliche Online Marketing Programm richtet sich an Unternehmer, Marketingfachleute und alle, die ihre digitalen Fähigkeiten ausbauen und sich für die Zukunft wappnen möchten. Mit dem Growth Marketing Kurs bietet GrowthHunters eine einzigartige Möglichkeit zur Weiterbildung im Bereich des modernen Marketings.

Über die Gründer

GrowthHunters wurde von Kolja Rusteberg und Sebastian Janus gegründet, zwei erfahrenen Experten im digitalen Marketing: Kolja Rusteberg implementiert seit über fünf Jahren erfolgreich neue Growth-Strategien in verschiedenen Startups und leitet das Performance- und Growth Marketing bei 10xStudio. Seine Expertise liegt in der Entwicklung datengetriebener Marketingkampagnen, die nachhaltiges Wachstum fördern.

Sebastian Janus konzipiert seit über zehn Jahren digitale Marketingstrategien für internationale Unternehmen. Mit seinem technologischen Hintergrund unterstützt er Firmen dabei, ihre Wachstumskampagnen erfolgreich umzusetzen und sich an dynamische Marktbedingungen anzupassen. Gemeinsam haben sie sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2026 10.000 Menschen in Deutschland "future-proof" zu machen. Sie möchten Einzelpersonen und Unternehmen dabei helfen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, indem sie die notwendigen Fähigkeiten und Werkzeuge vermitteln, um den Herausforderungen einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt gerecht zu werden.

Über das GrowthHunters Programm

Der neu lancierte Growth Marketing Kurs von GrowthHunters ist mehr als nur ein Online-Kurs – es ist eine umfassende Lernplattform für die Marketing Skills der Zukunft. Das Programm vermittelt Gründern und Marketern das Wissen sowie die notwendigen Tools und Frameworks, um mehr Leads, Umsatz und Conversions zu generieren.

Interaktives Lernen in sechs Modulen: Über 100 Lektionen und 45+ Videos vermitteln effizient, wie Growth Marketing erfolgreich eingesetzt wird.

Praxisnahe Fallstudien: Reale Use Cases fordern die Teilnehmer heraus, das erlernte Wissen direkt anzuwenden. Projekte werden von Experten bewertet und mit Feedback versehen.

Abschlusszertifikat: Nach erfolgreichem Bestehen aller Module und Fallstudien erhalten die Teilnehmer ein individuelles Zertifikat.

Community-Zone: Austausch mit Gleichgesinnten und Experten in einer engagierten Community.

Austausch mit Gleichgesinnten und Experten in einer engagierten Community. Zusätzliche Extras: Einzelberatung mit Growth-Experten KI-Masterclass: Die wichtigsten KI-Tools für mehr Wachstum Bibliothek an direkt einsetzbaren Frameworks und Blaupausen Neun Experten-Deep-Dives zu Meta, LinkedIn, SEO und mehr

Warum Growth Marketing?

In einer Zeit, in der Unternehmen mit steigenden Marketingkosten, höherer Konkurrenz und rückläufigen Konversionsraten konfrontiert sind, bietet Growth Marketing eine effiziente Lösung. Es ermöglicht: Senkung der Akquisekosten

Steigerung von Umsatz und Leads

Optimierung der Konversionsraten entlang des gesamten Funnels

Erhöhung der Kundenbindung und des Customer Lifetime Value Die Motivation hinter GrowthHunters

"Wir möchten Growth Marketing so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen", erklären Rusteberg und Janus. "In den vergangenen zehn Jahren haben wir zahlreichen Startups, Mittelständlern und DAX40-Unternehmen dabei geholfen, ihre Marketingaktivitäten datengetrieben und wachstumsorientiert aufzustellen. Dieses Wissen stellen wir nun über unseren Growth Marketing Kurs zur Verfügung, damit auch andere ihre Wachstumsziele erreichen können."

Verfügbarkeit

Der Growth Marketing Onlinekurs ist ab sofort auf der Website von GrowthHunters verfügbar. Interessenten können den Angebotspreis sichern und sofort mit dem Programm starten. Website: growthhunters.de

Über GrowthHunters

GrowthHunters ist eine Lernplattform für die digitalen Skills der Zukunft. Das Unternehmen unterstützt Einzelpersonen und Unternehmen dabei, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Mit innovativen Lernangeboten bereitet GrowthHunters seine Teilnehmer umfassend auf die Herausforderungen einer sich schnell ändernden Welt vor. Die einzigartige Kombination aus interaktivem Lernen, praxisnahen Projekten und Expertenwissen macht GrowthHunters zu einer führenden Plattform im Bereich Growth Marketing und Online Marketing Weiterbildung.

Pressekontakt:

GrowthHunters UG

Kolja Rusteberg

E-Mail: contact@growthhunters.de

