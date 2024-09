Die Jahresendrally ab Oktober nutzen Unternehmen für Kapitalaufnahmen am Kapitalmarkt - von Dr. jur. Horst Werner

Das Jahresendgeschäft / die Jahresendrally ab Oktober nutzen Unternehmen für Kapitalbeschaffungen am Kapitalmarkt - von Dr. jur. Horst Werner

Unternehmen werden vor dem Jahresende nochmals mit dem Private Placement tätig und nutzen, so Dr. jur. Horst Werner, das Jahresendgeschäft auch in diesem Jahr 2024 mit der sogen. „Jahresendrally“ am Kapitalmarkt ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de ). Es startet mit dem vierten Quartal eines jeden Jahres ab dem 01. Oktober. Es läutet für Anleger und Investoren den Jahresendspurt bei den Kapitalanlagen ein, so die Dr. Werner Financial Service AG. Im Jahresendgeschäft der Unternehmen, Investoren, Anleger und sonstigen Kapitalgeber werden nach Dr. jur. Horst Werner aus Göttingen speziell in den letzten drei Monaten eines Jahres etwa 65 % aller Kapitalanlagen eines Jahres getätigt. Es ist die hohe Zeit der Geldanlagen und Beteiligungsinvestitionen. Unternehmen können diese beste Zeit des Jahres noch zur Kapitalbeschaffung und zur Optimierung ihrer Unternehmensfinanzierung sowie zur Bilanzoptimierung (zügig) nutzen.

Anleger und Investoren ziehen mit Ausblick auf das Jahresende bereits eine erste Zwischenbilanz über das gelaufene Geschäftsjahr und denken an die Wiederanlage von Überschüssen bzw. freiem Kapital nach, um investiert zu sein. Die Reinvestition geschieht u.a. auch aus steuerlichen Gründen, um der Besteuerung aus vorangegangenen Verkäufen durch Wiederanlage zu entgehen. Zu keinem Zeitpunkt eines Jahres ist mehr Liquidität im Markt vorhanden als im Schlussquartal eines Jahresverlaufs. Diese Liquidität steht meist bereitwillig für eine Wiederanlage zur Verfügung. Unternehmen mit Kapitalbedarf sollten deshalb die Zeit des Jahresendgeschäfts für ein Private Placement zur Kapitalaufnahme nutzen, Investitionen im neuen Jahr 2020 vorbereiten und sich für eine Beteiligung präsentieren.

Die Dr. Werner Financial Service AG bringt Unternehmen mit ihrem Kapitalbeschaffungs-Basisangebot von nur Euro 4.390,- zzgl. USt. (http://buchung.finanzierung-ohne-bank.com/) innerhalb weniger Tage an den Kapitalmarkt, so dass mittelständische Unternehmen und KMU´s noch das Jahresendgeschäft für die Kapitalbeschaffung nutzen können. Wir stellen sämtliche BaFin-konformen Beteiligungsvertrags-Unterlagen inkl. Zeichnungsscheine unterschriftsreif zur Verfügung und führen gleichzeitig ein Finanz- und Platzierungsmarketing für Ihr Unternehmen ( z.B. durch Aufnahme in unseren www.investoren-brief.de oder auf unser Finanzportal www.anleger-beteiligungen.de ) und auch in den sozialen Medien ( wie. z.B. facebook, ehemals twitter ) durch. Die Zins- und Renditeerwartungen des Marktes bzw. der Investoren liegen derzeit bei nur 4 % – 5,5 % p.a. Bei den vollkommen prospektfreien grundschuldbesicherten Darlehen sind ca. 3,5 bis 4,5 % p.a. erforderlich.

Weitere Leistungsmodule ( Erstellung von BaFin-freien Beteiligungs-Exposés oder Werbeflyern oder von BaFin-Prospekten etc. ) können auf Wunsch zusätzlich angeboten werden. Interessierte Unternehmer wenden sich direkt an den Finanzspezialisten Dr. Horst Werner unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de zur zügigen Umsetzung Ihrer Privatplatzierung im Jahresendgeschäft zwecks Stärkung von Liquidität und Bonität.