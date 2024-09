Startseite Neue Nussaufstriche "Muus to Chooze"- Carl Wilhelm Clasen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 17:23. Carl Wilhelm Clasen GmbH bringt neue Nussaufstriche "Muus to Chooze" auf den Markt Hamburg, 25. September 2024 - Die Carl Wilhelm Clasen GmbH, bekannt für ihre hochwertigen Nussprodukte, stellt ihre neue Nussaufstrich Marke "Muus to Chooze" (https://www.clasen-organic-foods.com/muus-to-chooze/)vor. Diese Nussaufstriche setzen neue Maßstäbe in Geschmack und Nährstoffgehalt und sind ab sofort im Handel und im Online Shop erhältlich. "Muus to Chooze": Natürlicher Genuss im Glas Mit "Muus to Chooze" vereint Carl Wilhelm Clasen die besten Nüsse mit der Cremigkeit von Aufstrichen. Jedes Glas enthält eine sorgfältige Auswahl an Premium-Nüssen und natürlichen Zutaten. Das Ergebnis: Ein leckerer und nahrhafter Aufstrich, der sich perfekt für den täglichen Genuss eignet. Die eigens entwickelten Rezepte der Nussaufstriche wurden durch selbst entwickelte Maschinen zur Produktion so weit verfeinert, bis eine einzigartige Konsistenz und Geschmack erreicht wurde.

Carl Wilhelm Clasen hat stets aller höchste Ansprüche für ihre Bio-Produkte. Die Vorteile von "Muus to Chooze" auf einen Blick: - Natürliche Bio-Zutaten: Ohne Konservierungsstoffe oder künstliche Zusätze. Alle Zutaten stammen aus biologischem Anbau.

- Nachhaltige Verpackung: Die Nussaufstriche kommen in wiederverwendbaren Gläsern.

- Nährstoffreich: Hoher Gehalt an Proteinen, gesunden Fetten und Ballaststoffen.

- Vielfältige Auswahl: Erhältlich in acht einzigartigen Geschmacksrichtungen.

- Vielseitig einsetzbar: Ideal als Brotaufstrich, Dip oder Zutat in verschiedenen Rezepten. Ab sofort erhältlich und große Pläne für die Zukunft Die "Muus to Chooze" Nussaufstriche sind ab sofort im ausgewählten Einzelhandel und im Online-Shop der Carl Wilhelm Clasen GmbH erhältlich. In den kommenden Monaten plant das Unternehmen, die Produktlinie weiter auszubauen und auch internationale Märkte zu erschließen. Für mehr Informationen besuchen Sie den Clasen Online Shop (https://www.clasen-organic-foods.com/). Über Carl Wilhelm Clasen GmbH Die Carl Wilhelm Clasen GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Seit fast 70 Jahren steht das Unternehmen für höchste Qualität im Bereich Nüsse und Nussprodukte. Mit der Einführung von "Muus to Chooze" Nussaufstrichen setzt das Unternehmen seinen Innovationskurs fort und unterstreicht seine Position im Bio-Nussprodukte-Segment. Kontakt

Carl Wilhelm Clasen GmbH

Sabine Schneemann

Hans-Koch-Ring 12

21493 Schwarzenbek

+49 (0)4151 832950

