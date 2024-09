Startseite Traumreise in den Orient: Dubaikreuzfahrten verbinden spektakuläre Reiseziele und Entspannung Pressetext verfasst von pr-partners am Mi, 2024-09-25 15:57. Fernreisen zu spektakulären Zielen sind für viele Menschen der Inbegriff eines Traumurlaubs. Wenn man sich nicht für ein einziges Reiseziel entscheiden kann, bietet sich eine Kreuzfahrt an. Auf diese Weise können ganze Regionen auf einer einzigen Reise erkundet werden. Eine Kreuzfahrt mit Stopps in den schönsten Metropolen des Orients bietet eine faszinierende Möglichkeit, die atemberaubende Mischung aus Tradition und Moderne im Nahen Osten zu erleben. Dubai, eine der bekanntesten Metropolen der Welt, beeindruckt mit imposanten Wolkenkratzern, luxuriösen Einkaufspassagen und traditionellen Souks. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman verbinden die futuristische Architektur der Metropolen mit den jahrtausendealten Traditionen der Region. Eine Dubai Kreuzfahrt bietet Reisenden die Möglichkeit, bequem von einer faszinierenden Stadt zur nächsten zu reisen und dabei den Komfort und die Annehmlichkeiten eines modernen Kreuzfahrtschiffes zu genießen. Zahlreiche Dubai Kreuzfahrten finden sich auf dem Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de, wo man die verschiedenen Kreuzfahrtangebote bequem vergleichen kann. Die Annehmlichkeiten des Schiffs genießen auf der Dubaikreuzfahrt So bietet beispielsweise Costa Kreuzfahrten eine unvergessliche Dubai-Kreuzfahrt auf der Costa Smeralda an, einem der größten und modernsten Schiffe der Flotte. Die Costa Smeralda besticht nicht nur durch ihr elegantes Design, sondern auch durch die vielen Annehmlichkeiten an Bord. Die Reisenden genießen eine Vollpension, die keine kulinarischen Wünsche offen lässt: Frühstück, Mittag- und Abendessen werden am Tisch serviert, das Buffet-Restaurant bietet darüber hinaus ganztägig frische Speisen und Getränke. Speziell für Erholungssuchende bietet das Schiff ein umfangreiches Wellness-Angebot mit verschiedenen Pools, Spa-Einrichtungen und Fitnessbereichen. Außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm an Bord, das von Shows bis hin zu sportlichen Aktivitäten reicht. Eine mehrsprachige Reiseleitung steht den Gästen jederzeit zur Verfügung. Die Costa Smeralda bietet während der gesamten Dubai-Kreuzfahrt ein komfortables Zuhause und sorgt mit einem umfangreichen Unterhaltungs- und Wellnessangebot dafür, dass die Reise nicht nur kulturell, sondern auch entspannt verläuft. Staunen garantiert: Dubaikreuzfahrten punkten mit kulturellen Highlights Doch neben Entspannung und Erholung gibt es auf der Dubai-Kreuzfahrt auch viel zu erleben: Die Kreuzfahrt beginnt zunächst in Dubai, wo das Schiff mehrere Tage vor Anker liegt. Dubai ist eine Stadt der Superlative: Hier steht der höchste Wolkenkratzer der Welt, der Burj Khalifa, der einen atemberaubenden Blick über die Stadt und die Wüste bietet. Luxuriöse Einkaufszentren und traditionelle Märkte, die so genannten Souks, laden zum Bummeln ein. Auch die künstlich angelegten Inseln, wie die berühmte Palmeninsel, sind einen Besuch wert. Nach drei Tagen, in denen die Reisenden genügend Zeit haben, die faszinierende Stadt zu erkunden, geht die Dubai-Kreuzfahrt erst richtig los: Das Schiff nimmt Kurs auf den Oman. In Muscat, der Hauptstadt des Oman, tauchen die Reisenden in die arabische Kultur ein. Die Stadt ist bekannt für ihre beeindruckenden Moscheen, wie die Sultan Qabus Moschee, eine der größten der Welt. Traditionelle Märkte bieten Einblicke in das lokale Kunsthandwerk und die omanische Kultur. Ein Tag auf See bietet während der Dubai-Kreuzfahrt Gelegenheit zur Erholung, bevor der nächste Stopp in Doha, Qatar, eingelegt wird. Die moderne Stadt verbindet gekonnt Tradition und Innovation. Das beeindruckende Museum für Islamische Kunst oder der historische Souq Waqif sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch lohnen. Das kulturelle Angebot der Stadt spiegelt den rasanten Wandel Dohas wider, das sich in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Metropolen der Region entwickelt hat. Die vorletzte Station der Reise ist Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Stadt ist nicht nur das politische Zentrum des Landes, sondern beeindruckt auch durch ihre kulturelle Vielfalt. Zu den absoluten Highlights gehört die Sheikh-Zayed-Moschee, eines der größten und beeindruckendsten Bauwerke der islamischen Welt. In der Stadt befindet sich auch der Louvre Abu Dhabi mit einer faszinierenden Mischung aus arabischer und westlicher Kunst. Abu Dhabi ist auch bekannt für seine luxuriösen Hotels und Einkaufsmöglichkeiten, die keine Wünsche offen lassen. Schließlich kehrt das Schiff nach Dubai zurück, wo die Kreuzfahrt endet. Mehr Informationen zu den Kreuzfahrten gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/dubai-und-emirate-kreuzfahrten Kurzprofil:

Das Uelzener Reiseunternehmen Moana Reisen GmbH & Co. KG agiert als Vermittler von Hochsee- und Flusskreuzfahrten führender Reedereien. Auf der Website des Unternehmens haben Reisende die Möglichkeit, sich ausführlich über die verschiedenen Kreuzfahrtangebote, die Schiffe und deren Routen zu informieren. Für individuelle Beratungen steht ein engagierter Kundenservice per Telefon und E-Mail zur Verfügung. Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

