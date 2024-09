Startseite Societe Generale-FORGE und Bitpanda verkünden Partnerschaft Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 12:28. Bitpanda macht den MiCA-konformen Stablecoin EUR CoinVertible (EURCV) von SG-FORGE auf seiner Plattform verfügbar und erweitert damit sein Angebot an regulierten digitalen Vermögenswerten.

Durch die Partnerschaft mit SG-FORGE unterstützt Bitpanda die Akzeptanz stabiler, regulierter digitaler Währungen in Europa und erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen und alltägliche Transaktionen für Nutzer.

Die Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, digitale Vermögenswerte fest im Finanzmarkt zu etablieren und gewährleistet Anlegern langfristige Sicherheit und Stabilität. Wien/Paris, 25.09.2024: Societe Generale-FORGE (http://www.sgforge.com/) (SG-FORGE) und Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de), der europäische Marktführer für digitale Vermögenswerte, geben eine langfristige Partnerschaft bekannt. Beide Partner stärken so den Zugang und die Verbreitung des MiCA-konformen EUR CoinVertible (EURCV)[1], einem vollständig regulierten und sicheren Stablecoin, welcher auf der Bitpanda-Plattform verfügbar sein wird. Die Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weiter voranzutreiben. Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt Bitpanda europäischen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Währungen über den Broker bereit, während SG-FORGE mit dem EURCV-Stablecoin eine vertrauenswürdige Finanzlösung für ein sicheres und nahtloses Trading entwickelt hat. Gemeinsam verfolgen Societe Generale und Bitpanda das Ziel, digitale Vermögenswerte fest im Finanzmarkt zu etablieren und Investoren langfristige Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Jean-Marc Stenger, CEO der Societe Generale-FORGE, sagt:

"Die Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung unserer Vision, Stablecoins zu einem Kernelement des globalen Finanzsystems zu machen. Gemeinsam mit Bitpanda bieten wir europäischen Nutzern eine stabile, sichere und zugängliche digitale Währung an." Lukas Enzersdorfer-Konrad, stellvertretender CEO von Bitpanda, kommentiert:

"EUR-basierte Stablecoins sind für die Zukunft digitaler Vermögenswerte in Europa unerlässlich. Die Finanzlandschaft verändert sich, die Konvergenz mit dem traditionellen Finanzwesen nimmt zu, und vollständig regulierte Stablecoins sind die Brücke, die dies möglich machen. Wir arbeiten mit der Societe Generale-FORGE zusammen, um der Zukunft einen Schritt näher zu kommen." Partnerschaft stärkt die Teilhabe an der digitalen Wirtschaft

Regulierte Stablecoins wie der EURCV schlagen eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der digitalen Wirtschaft, indem sie in der volatilen Welt der Kryptowährungen einen stabilen und verlässlichen Wertspeicher bieten. Über die benutzerfreundliche Bitpanda-Plattform erhalten europäische Nutzer einen leichteren Zugang zum Stablecoin von SG-FORGE und können so an der digitalen Wirtschaft teilhaben. Bitpanda's Reputation als Anbieter einer sicheren und regulierten Handelsumgebung harmoniert ideal mit SG-FORGE's Bestreben, vertrauenswürdige Finanzlösungen bereitzustellen. Durch die Integration des EURCV-Stablecoins auf der Bitpanda-Plattform wird den Nutzern ein reibungsloses Handelserlebnis ermöglicht. Sie haben die Möglichkeit, den Stablecoin neben anderen Kryptowährungen und traditionellen Vermögenswerten zu kaufen, zu verkaufen und sicher zu verwahren. Verbreitung der Anwendungsfälle in ganz Europa

Durch die Zusammenarbeit werden die Türen für die Ausweitung der Anwendungsfälle für EURCV in ganz Europa geöffnet. Von grenzüberschreitenden Zahlungen bis hin zu Überweisungen und alltäglichen Transaktionen werden Nutzer von der Stabilität des Stablecoins von SG-FORGE profitieren und gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit der Bitpanda-Plattform genießen. Bildmaterial finden Sie hier. (https://tinyurl.com/22m26vnu) Über Societe Generale-FORGE

