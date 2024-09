Startseite Kamill x Korea - Exklusive Handcreme-Kollektion mit koreanischer Pflegeformel jetzt in Deutschland Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-09-25 12:19. Ab sofort exklusiv online im Claracos Shop München/Darmstadt, 25. September 2024 - Mit der neuen Kamill x Korea Handcreme-Kollektion hält eine besondere Innovation Einzug auf dem deutschen Markt. Diese exklusive Linie, die ab sofort in den Duftnoten Erdbeere, Grapefruit und Pfirsich erhältlich ist und bislang nur in Korea verfügbar war, wurde speziell für die jüngere Zielgruppe entwickelt. Sie vereint deutsche Qualitätsstandards mit der raffinierten Hautpflegekunst Koreas und schafft so ein unvergleichliches Pflegeerlebnis, das moderne Pflegebedürfnisse und fruchtige Frische perfekt kombiniert. Kamill x Korea - Die perfekte Fusion

Die Kamill x Korea Handcremes kombinieren deutsche Präzision und Qualität mit koreanischer Innovationskraft. Die Formel schützt nicht nur die Haut, sondern fördert auch die natürliche Regeneration und sorgt für langanhaltend geschmeidige Hände. Dabei hinterlässt sie einen zarten Duft, der die Sinne verwöhnt und den Alltag mit einem Hauch von Luxus bereichert. Die koreanische Pflegeformel - das Geheimnis außergewöhnlicher Handpflege

Die koreanische Hautpflege steht weltweit für hochentwickelte Formeln, die auf intensiver Feuchtigkeitspflege und Hautschutz basieren. Ein zentraler Punkt der koreanischen Hautpflege ist die Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit: Produkte wie Essenzen und Cremes enthalten Inhaltsstoffe, die die Haut tiefenwirksam hydratisieren und langanhaltend schützen. Inspiriert von diesen Grundsätzen, wurde die Kamill x Korea-Kollektion mit einer speziellen Pflegeformel entwickelt, die die Haut intensiv nährt, Feuchtigkeit spendet und gleichzeitig vor Umwelteinflüssen schützt. Dabei setzt sie auf natürliche Inhaltsstoffe, die seit Jahrhunderten in der koreanischen Tradition verwendet werden, und verbindet sie mit der bewährten Kamille, um eine besonders milde und effektive Pflege zu gewährleisten. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der koreanischen Pflegeroutine ist der Fokus auf Vorbeugung: Anstatt Hautprobleme erst zu behandeln, wird großer Wert auf Prävention gelegt. Schon in jungen Jahren wird eine umfassende Pflegeroutine angewendet, um vorzeitiger Hautalterung und Schäden vorzubeugen. Dieser präventive Ansatz, kombiniert mit täglichem Schutz vor äußeren Einflüssen, macht die Kamill x Korea-Kollektion zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder modernen Hautpflegeroutine. Was macht Kamill so besonders?

Kamill steht seit Jahrzehnten für natürliche und hautverträgliche Handpflege. Im Mittelpunkt jeder Kamill-Handcreme steht der Kamillenextrakt, der für seine beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt ist. Diese traditionsreiche Zutat wird in der Kamill x Korea-Kollektion mit modernsten Pflegetechnologien und exquisiten Duftnoten wie Erdbeere, Pfirsich und Grapefruit veredelt. Das Ergebnis ist eine Handcreme, die nicht nur intensiv pflegt, sondern auch ein sinnliches Dufterlebnis bietet. Zum Jahreswechsel dürfen sich Handpflege-Enthusiasten zudem auf weitere spannende Neuzugänge freuen: Die Duftvarianten Vital, White Musk, Lavendel und Fresh werden die Kamill x Korea-Kollektion bereichern und für noch mehr sinnliche Vielfalt sorgen. Die neuen Kamill-Duftnoten Erdbeere, Grapefruit und Pfirsich sind exklusiv online zum UVP von 3,95 Euro unter https://claracos.shop/collections/kamill-x-korea bestellbar. Über die BurnusCare GmbH:

1836 von August Jacobi in Darmstadt gegründet, ist die heutige BurnusCare GmbH aus einer Seifensiederei hervorgegangen. Unter dem Namen August Jacobi und Sohn entwickelte sie sich zur Fabrik und wurde 1916 von Otto Röhm als Produktionsstätte für Waschmittel gekauft, die 1937 in BURNUS AG umbenannt wurde. Das Feinwaschmittel burti gehörte schon damals zum Sortiment. Es folgten die Pflegeprodukte von Glysolid und Arosana und, Ende der 90er Jahre, die Handpflegemarke Kamill " sowie Litamin, cliff, Credo und Sibonet. 2022 stand das Unternehmen mit seinen traditionsreichen Marken vor dem Aus, woraufhin der ehemalige Vollblut-Hotelier Frank Heller die insolvente Burnus GmbH übernahm. Seither führt er sie unter dem Namen BurnusCare GmbH in die Zukunft. Mit der Übernahme sicherte Heller den Erhalt von rund 200 Arbeitsplätzen sowie der Produktionsstätte in Deutschland. Von der Kundschaft vermisste Klassiker, wie die Badezusätze von Litamin, holte er zurück ins Sortiment und erweiterte es um seine eigene, 2023 gelaunchte Baby- und Kinderpflegemarke GermaCare. Die großen Namen im Sortiment werden nach und nach einem Re-Branding unterzogen. Aktuelle Informationen unter www.burnuscare.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de Pressekontakt: Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten