Startseite ERA Deutschland und IMAG Immobilienmakler AG bundesweit in Kooperation Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 08:46. Maklerbewegung IMAG Immobilienmakler AG wächst deutschlandweit weiter an Frankfurt, den 19. September 2024 - ERA Deutschland, eines der führenden Immobilienmakler Franchise-Systeme, und sein Managing Director Thomas Brunner haben bekannt gegeben, dass das Unternehmen dem deutschlandweiten Maklernetzwerk für Gemeinschaftsgeschäfte der IMAG Immobilienmakler AG beitritt. Zudem wird ERA Deutschland die IMAG Stadtportale aktiv nutzen, um seine Dienstleistungen noch stärker lokal zu positionieren. "Wir freuen uns, Teil dieses dynamischen und innovativen Netzwerks zu werden", erklärt Thomas Brunner, Managing Director von ERA Deutschland. "Der Austausch und die Zusammenarbeit mit Maklern in ganz Deutschland eröffnet uns neue Möglichkeiten, die Qualität und Effizienz unserer Dienstleistungen für unsere Kunden weiter zu verbessern." Mit diesem Schritt stärkt ERA Deutschland seine Präsenz und unterstützt die Vision einer deutschlandweiten Maklerbewegung, die von der IMAG Immobilienmakler AG ins Leben gerufen wurde. Die Plattform fördert nicht nur Kooperationen zwischen Maklern, sondern bietet auch innovative Stadtportale, die als digitale Schnittstellen zwischen Immobilienanbietern und lokalen Communities dienen, mit denen man sich unabhängig gegenüber Monopolportalen positionieren möchte. Carsten C. Rönndahl, Vorstand der IMAG Immobilienmakler AG, äußerte sich äußerst positiv zu dieser Entscheidung: "Wir sind stolz, ERA Deutschland als Partner in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Die Entscheidung von Thomas Brunner und seinem Team unterstreicht den hohen Stellenwert, den unser Netzwerk und unsere Stadtportale für die Zukunft der Immobilienbranche haben. Gemeinsam werden wir die Immobilienvermittlung in Deutschland auf ein neues Level heben." Durch die Mitgliedschaft bei der IMAG Immobilienmakler AG und die Nutzung der Stadtportale wird ERA Deutschland zukünftig noch besser in der Lage sein, individuelle Lösungen für die wachsenden Bedürfnisse ihrer Kunden zu bieten und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Maklern deutschlandweit zu fördern. Über ERA Deutschland

ERA Deutschland ist Teil des international renommierten ERA-Netzwerks und seit vielen Jahren ein führendes Franchise-System im Bereich Immobilienvermittlung. Mit einem starken Fokus auf Servicequalität und Innovation unterstützt ERA seine Partner dabei, erfolgreich Immobiliengeschäfte abzuwickeln. https://eradeutschland.de/ Über IMAG Immobilienmakler AG

Die IMAG Immobilienmakler AG ist ein führendes Maklernetzwerk in Deutschland, das sich auf Gemeinschaftsgeschäfte und die Vernetzung von Immobilienmaklern spezialisiert hat. Mit den IMAG Stadtportalen bietet das Unternehmen eine moderne Plattform, die lokale Immobilienmärkte mit digitalen Services verknüpft. https://www.immobilienmakler.ag/ Der 2010 in Frankfurt am Main gegründete Bundesverband für die Immobilienwirtschaft e.V. (BVFI) zählt heute zu den größten Verbänden der Branche. Der BVFI vertritt die Interessen von Immobilienunternehmern, Investoren, Maklern sowie Immobilienbesitzern. Für seine Mitglieder bereitet der Verband komplexe gesetzliche Änderungen und aktuelle Rechtsprechungen praxisnah auf. Zudem bietet der BVFI ein umfangreiches Angebot an Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten, Events, Weiterbildungen und Vertriebsunterstützung. Kontakt

