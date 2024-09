London, 24.09.2024 - Harry Baker gibt anlässlich seines Vortrags bei der School of Business, American University Los Angeles einen Einblick in das Marketing der Zukunft. Harry Baker ist CEO der Tim Taylor Marketing Divisionen in Florida und in Irland. Partner Computer Marketing LLC. und Partner Computer Marketing Ltd. zeichnen verantwortlich für das Marketing des TTPCG DATING SERVICES ® auf mehreren Kontinenten.

Künstliche Intelligenz verändert auch das Marketing

Künstliche Intelligenz verändert unsere Suchgewohnheiten, darauf müssen sich Marketer einstellen. Search Werbung, also Anzeigen in Suchmaschinen, verlieren an Bedeutung. Dafür werden andere Kanäle zur zielgerechten Ansprache von Interessenten wichtiger. In den USA und in Japan setzt das Taylor Marketing Team bereits andere Kanäle erfolgreich ein, um Singles auf Partnersuche anzusprechen. Die Frage wurde an Harry Baker gerichtet, ob in den nächsten Jahren Werbung in Suchmaschinen für Marketing des TTPCG DATING SERVICES ® noch so relevant sein wird, wie heute es in vielen Ländermärkten, welche der TTPCG DATING SERVICES ® bedient, üblich ist, antwortete Marketingspezialist Harry Baker: Die Bedeutung von Search Marketing hat sich bereits heute um fast ein Viertel geschmälert.

Retail Media rückt bei TTPCG DATING SERVICES ® in den Fokus

Retail Media hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Bestandteil des digitalen Marketings insbesondere in den USA und in Japan entwickelt. Digital Retail Media bezeichnet die Platzierung von Werbung auf besucherstarken Plattformen, um die Marke TTPCG® direkt am Point of Sale zu bewerben. Retail Media splittet sich in folgende Gruppen; on-site Advertising, Digitale Werbung auf der Website oder App, off-site Advertising also Digitale Werbung in Social Media, in-store Advertising, also Werbung innerhalb eines Stores auf Displays.

Vorteil für TTPCG® Franchisenehmer

Ein wesentlicher Vorteil von Retail Media ist die unmittelbare Nähe zum Point-of-Purchase. Im Gegensatz zu anderen Werbeformen, die oft zeitlich und räumlich vom eigentlichen Entscheidungsprozess getrennt werben, ermöglicht Retail Media eine direkte Ansprache der partnersuchenden Singles in der entscheidenden Phase ihres Entscheidungsprozesses. Durch die Integration von Werbung in die E-Commerce-Plattformen selbst, beispielsweise in Form von Display-Anzeigen, kann TTPCG DATING SERVICES ® seine einmaligen Methoden der Partnervermittlung genau dann präsentieren, wenn potenzielle Interessenten aktiv nach Hilfe suchen und ein hohes Interesse aufweisen. Ein bedeutender Vorteil von Retail Media, so CEO Harry Baker, ist die Möglichkeit, mithilfe von integrierten Reporting-Systemen den Erfolg von Werbekampagnen präzise zu messen. Display-Anzeigen erscheinen auf den Produktdetailseiten und können in verschiedenen Formaten wie Bannern, Slidern oder Videoanzeigen ausgespielt werden. Display-Anzeigen eignen sich besonders gut für die Steigerung der Brand Awareness und die Präsentation von Neuheiten oder einmaligen Angeboten, die nur TTPCG DATING SERVICES ® zu bieten vermag. Der grosse Vorteil von Display-Anzeigen ist auch die hohe Reichweite innerhalb der Zielgruppe Singles auf Partnersuche. Als einer der relevantesten Marketing Trends 2024 zeigt sich die verstärkte Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, die auch unser Marketing revolutionieren, so Harry Baker.

Neue Technologien verbessern Erlebnis der Interessenten an den Diensten von TTPCG®

Diese Technologien ermöglichen es uns für TTPCG DATING SERVICES ®, riesige Mengen an Daten in Echtzeit zu analysieren. Dies führt zu präziseren Profilen von Interessenten und ermöglicht uns, Botschaften gezielter zu platzieren. KI-gesteuerte Chatbots, personalisierte E-Mail-Kampagnen und automatisierte Werbeanzeigen sind nur einige Beispiele dafür, wie künstliche Intelligenz (KI) das Erlebnis der Interessenten verbessert.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Lennox Campbell, Leinster House, 44-46 Leinster Gardens, London, W2 3AT gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2024 Magazine MARKETING IN THE FUTURE. Übersetzung von Clara Eclestone. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/