American Aires schließt Kapitalmarktberatungsvereinbarung mit dem auf Technologie spezialisierten Unternehmen Sophic Capital Inc. ab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

· Das Team von Sophic verfügt zusammen über mehr als 50 Jahre Erfahrung

· Sophic hat nachweislich erfolgreich Beziehungen zu Investoren in Kanada und den USA aufgebaut

· Die Vereinbarung wird die Vision unterstützen, Aires zu einer bekannten Marke zu machen und das Segment zu dominieren

Toronto, ON - 24. September 2024 - American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF, ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Kapitalmarktberatungsvereinbarung (die IR-Vereinbarung) mit Sophic Capital Inc. (Sophic) abgeschlossen hat. Gemäß der IR-Vereinbarung wird Sophic dem Unternehmen unter anderem Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen zur Verfügung stellen, um das Bewusstsein der Investoren für das Geschäft des Unternehmens zu schärfen und mit der Investorengemeinschaft zu kommunizieren (die Investor-Relations-Dienstleistungen).

American Aires hat beeindruckende Fortschritte bei der Steigerung des Umsatzes und der Erweiterung seiner Markenpräsenz erzielt, sagte Sean Peasgood, CEO von Sophic Capital. Ihre ausgefeilten Marketingstrategien und ihr umfangreiches Partnernetzwerk sind darauf ausgelegt, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Je mehr Menschen die greifbaren Vorteile seiner innovativen Technologie erleben, desto mehr Umsatz verzeichnen wir sowohl bei neuen als auch bei treuen Kunden. Wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um Marktführer zu werden und das Leben weltweit durch seine innovativen Lösungen zu verbessern. Sophic Capital freut sich auf die Zusammenarbeit mit American Aires, um die Kapitalmarktstrategie mitzugestalten und die Anlagethese effektiv zu kommunizieren.

Josh Bruni, CEO von American Aires, kommentierte: Angesichts der Erfolge, die wir bisher erzielt haben, und unserer ehrgeizigen Vision, Aires zu einer bekannten Marke zu machen und unser Segment zu dominieren, freue ich mich sehr über die Zusammenarbeit mit Sophic Capital. Sie haben einen glaubwürdigen Ruf, umfassende Kenntnisse der Kapitalmärkte und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau von Beziehungen zu institutionellen Investoren, Anlageberatern und Aktien-Research-Teams sowohl in Kanada als auch in den USA. Dies ist die Art von Partner, die an unsere Seite gehört und die unserer Aktionäre, um den langfristigen Wert, den wir schaffen, zu realisieren."

Die Investor-Relations-Dienstleistungen umfassen unter anderem die Kontaktaufnahme mit der Investorengemeinschaft, die Entwicklung von Kommunikationsplänen und Präsentationen für Investoren, die Vorstellung des Unternehmens und des Managements des Unternehmens bei Investoren, die Unterstützung bei der Präsentation von Informationen für diese potenziellen Investoren und können auch die Organisation von Roadshows umfassen. Die Investor-Relations-Dienstleistungen sollen am 23. September 2024 beginnen und am oder um den 23. September 2025 enden, sofern die IR-Vereinbarung nicht verlängert wird. Im Rahmen der IR-Vereinbarung hat Aires Sophic für eine anfängliche Laufzeit von zwölf (12) Monaten unter Vertrag genommen, die sich um weitere sechs (6) Monate verlängert, sofern sie nicht von einer der Parteien gekündigt wird. Jede Partei kann die IR-Vereinbarung jederzeit nach Ablauf der ersten sechs (6) Monate mit einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich gegenüber der anderen Partei kündigen.

Als Gegenleistung für die Investor-Relations-Dienstleistungen und gemäß den Bedingungen der IR-Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, (i) Sophic eine Gebühr von 8.000 CAD pro Monat zu zahlen und (ii) Sophic 988.334 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gemäß dem Omnibus Long-Term Incentive Plan (der Plan) des Unternehmens zu gewähren. Jede Option berechtigt zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,36 CAD pro Stammaktie. Die Optionen, von denen 25 % alle drei (3) Monate nach dem Datum der Gewährung unverfallbar werden, können ab dem Datum der Gewährung für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ausgeübt werden (vorbehaltlich der Bedingungen des Plans). Die Optionen unterliegen einer Haltefrist von vier (4) Monaten und einem Tag ab dem ursprünglichen Zuteilungsdatum gemäß der kanadischen Wertpapierbörse-Richtlinie 6.

Die fundierten Kenntnisse von Sophic in den Bereichen Technologie, saubere Technologien und Industriemärkte in Kombination mit jahrzehntelanger Erfahrung auf den Kapitalmärkten machen Sophic zu einem starken Partner, der dazu beiträgt, die Kapitalkosten des Unternehmens zu senken und das Wachstum zu beschleunigen. Sean Peasgood, der Präsident und CEO von Sophic - mit Sitz in 49 Wellington St E, Suite 500 Toronto, ON M5E 1C9 Kanada und erreichbar unter 647-957-2327 und All@SophicCapital.com - wird an der Durchführung der Werbeaktion beteiligt sein. Sophic und Sean Peasgood sind vom Unternehmen unabhängig.

Über Sophic Capital Inc.

Sophic Capital ist ein in Toronto ansässiges Full-Service-Beratungsunternehmen für Kapitalmärkte und Investor Relations für börsennotierte und private Wachstumsunternehmen, das sich auf die Entwicklung umfassender Kapitalmarktstrategien für Unternehmen in allen Entwicklungsstadien und Marktsektoren spezialisiert hat. Das Team von Sophic verfügt zusammen über mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Kapitalmärkten und relevanten Industriesektoren in verschiedenen Rechtsprechungen. Die Vielseitigkeit und die Beziehungen, die Sophic mitbringt, ermöglichen es dem Unternehmen, umfassende, maßgeschneiderte und umsetzbare Strategien für Wachstumsunternehmen in der Frühphase zu liefern.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com .

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews .

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Finanzlage und Finanzkennzahlen, das jährliche Umsatzwachstum im Jahr 2024, das Umsatzwachstum aufgrund von Werbe- und Promotionsausgaben, Marketingpartnerschaften, die internationale Expansion, die Fähigkeit, in den USA ansässige Investoren anzuziehen, die Effizienz und Effektivität des Werbemodells des Unternehmens, die zukünftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, die globale Auswirkung, die Geschäftsstrategie, Erreichen eines universellen Markenbewusstseins und Markenentwicklung, Produktakzeptanz, Verwendung der Erlöse, Unternehmensvision, geplante Akquisitionen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures, 2024 als unser bestes Jahr überhaupt, Fortsetzung unseres Umsatzwachstums, Beziehungen zu Sportlern, Prominenten und Künstlern, Größe und Wachstum des Verbrauchermarktes, der sich auf Wohlbefinden und EMF-Schutz konzentriert, strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder seiner Mitarbeiter. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, zielt ab, zielt darauf ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden, könnten oder werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen, das Eintreten von Ereignissen höherer Gewalt, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerbsfaktoren und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen können in dieser Pressemitteilung sowie in den jährlichen und vierteljährlichen Managementberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, erörtert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wir streben einen sicheren Hafen an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

American Aires Inc

Josh Bruni

400 Applewood Cres., Suite 100

L4K 0C3 Ontario, Canada

Kanada

email : wifi@airestech.com

Pressekontakt:

American Aires Inc

Josh Bruni

400 Applewood Cres., Suite 100

L4K 0C3 Ontario, Canada

email : wifi@airestech.com