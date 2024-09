Müller Milchreis Limitiert Winter: Gebäckträume aus dem Kühlregal

Molkerei Alois Müller launcht vier neue Sorten Müller Milchreis Limitiert zur Winter-Saison

Aretsried, 24. September 2024 - Die Molkerei Alois Müller bringt ab Oktober vier neue Sorten Müller Milchreis Limitiert in die Kühlregale: Die saftig-süßen Milchreis-Neuheiten Typ Blaubeer Muffin, Typ Schoko Brownie, Typ Birnen Tarte und Typ Weiße Schoko Praline erinnern an beliebtes Gebäck und sind von Oktober 2024 bis einschließlich März 2025 erhältlich.

Fluffige Muffins, Brownies, frische Tartes oder Pralinen: Vor allem an grauen Wintertagen lockt deren köstliches Aroma. Wieso den vertrauten Geschmack nicht einmal in Kombination mit cremig körnigem Milchreis probieren? Aus diesem Grund ziehen ab Oktober vier neue Sorten Müller Milchreis mit dem Geschmack der süßen Leckereien in die Kühlregale Deutschlands und Österreichs. Mit der Einführung der modernen Newcomer-Sorten möchte Müller allen Fans des Müller Milchreis neue Geschmackserlebnisse und Abwechslung bieten.

Feine und cremig körnige Genussmomente im Winter

Fruchtig wird es mit Müller Milchreis Typ Blaubeer Muffin, einer Kombination aus Blaubeerfruchtzubereitung mit Muffin-Geschmack und Müller Milchreis Typ Birnen Tarte. Hier gesellt sich die Birnenzubereitung mit dem Geschmack von Kuchen zum Milchreis.

Für schokoladige Genussmomente sorgen der Müller Milchreis Typ Schoko Brownie - eine Kombination aus schokoladiger Soße mit Browniegeschmack auf Milchreis und Müller Milchreis Typ Weiße Schoko Praline, wo der Geschmack von weißer Schokolade und eine nussige Note auf den bewährten Müller Milchreis treffen.

"Die kalte Jahreszeit verlangt nach besonderen Wohlfühlmomenten. Unsere vier Sorten Müller Milchreis Limitiert versüßen den Winter mit Geschmackskombinationen für alle: Schoko- und Kuchenfans und diejenigen, die es lieber fruchtig mögen", sagt Christina Kondring, Brand Manager - Müller Milchreis & Dessert.

Knallt, schmeckt und überzeugt!

Um die neuen Milchreis Limitiert Sorten visuell von den Standard-Sorten abzusetzen und ihnen zusätzliche Aufmerksamkeit im Kühlregal zu verschaffen, hat das Müller Inhouse Design Team ein besonderes Look & Feel für den ikonischen Milchreis Becher entworfen: farbenfroh und mit großen Zutatenabbildungen bekommt man sofort Vorfreunde darauf, was drin ist.

Die neuen Müller Milchreis Limitiert Sorten sind von Oktober 2024 bis März 2025 in Deutschland und Österreich erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei circa 0,89 Euro.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Müller:

www.allesmuelleroderwas.de

1896 von Ludwig Müller gegründet, entwickelte sich die ehemalige Dorfmolkerei ab dem Zeitpunkt der Übernahme des Geschäfts durch Theo Müller im Jahr 1971 zu einer modernen Großmolkerei weiter. Rund 140 Mio. kg Milch werden heute am schwäbischen Stammsitz von der Molkerei Alois Müller zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch alle in Deutschland kennen den Slogan: "Alles Müller, oder was?"

