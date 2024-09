Startseite Grenzenlos radeln für das Klima Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-24 14:39. Europäische Mobilitätswoche in Kooperation mit dem European Climate Pact Brüssel, 24. September 2024 - Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche veranstalteten die Städte Oberndorf und Laufen am vergangenen Samstag, den 21. September 2024, eine grenzüberschreitende Fahrradaktion im Sinne des Klimaschutzes. Zahlreiche Radlerinnen und Radler fuhren gemeinsam von der Oberndorfer Kirche über die stark befahrene Brückenstraße, die die beiden Städte verbindet, zum Laufener Marienplatz. Für kurze Zeit wurde dem Fahrrad der Platz eingeräumt, der ihm in einem klimafreundlichen Verkehrskonzept gebührt. "Drent wie herent" Aktivitäten für Groß und Klein Begleitet wurde die Veranstaltung von unterschiedlichen Aktivitäten auf beiden Seiten der Grenze: In Oberndorf konnten Radfahrende ihr Geschick auf einem Fahrradparcours testen und sich mit einem Eis belohnen. Zwei Parkplätze verwandelten sich kurzfristig in eine gemütliche Chill-Out-Zone. In Laufen sorgte das Klimabündnis Salzburg mit einem Klimaquiz und einer Bastelstation für Kinder für Unterhaltung, während sich Erwachsene bei Fairtrade-Kaffee austauschen konnten. Gemeinsam für Klimaneutralität: Kooperation mit dem European Climate Pact Ein zentrales Element der Veranstaltung war die Zusammenarbeit mit dem European Climate Pact, einem EU-weiten Netzwerk, das die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt, sich aktiv für das Klima einzusetzen. Die Klimapakt-Botschafterinnen Alica Schönland aus Österreich und Manuela Troschke betonten die Bedeutung von kleinen, aber konsequenten Schritten: "Jeder kleine Schritt zählt, daher setzen wir uns als Climate Pact Botschafterinnen dafür ein, Ideen weiterzugeben und ein Netzwerk über ganz Europa hinweg zu bilden. So wird aus kleinen Einzelmaßnahmen eine große Bewegung für den Klimaschutz", so Schönland. Raum fair teilen: Für eine klimafreundliche Zukunft Die Europäische Mobilitätswoche stand in diesem Jahr unter dem Motto "Raum fair teilen". Sie macht klimafreundliche Mobilität vor Ort erlebbar und setzt ein Zeichen für eine nachhaltige Verkehrswende. Überparteiliches Ziel in Oberndorf ist es, die Stadt für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen attraktiver zu machen. Deshalb wurde kürzlich beschlossen, einen Teil der Salzburger Straße als Tempo-30-Zone auszuweisen. Über der EU Klimapakt Der EU Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele: -Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise. Das Herz des Klimapakts sind die Klimapaktbotschafterinnen und -botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potentielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei. Wenn Sie keine weiteren Meldungen des EU-Klimapakts erhalten möchten, schreiben Sie bitte an diese Adresse: euclimatepact@hbi.de Kontakt

EU Klimapakt

Luis Carlos Palomino Forero

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 57

