eprimo punktet als Arbeitgeber mit außergewöhnlichen Benefits Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-24 10:51. F.A.Z.-Institut kürt begehrteste Arbeitgeber - Branchensieger in der Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2024"

- Mitarbeitende schätzen hohe Flexibilität und vielfältige Anreize Neu-Isenburg, 24. September 2024. eprimo überzeugt mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten sowie hoher Familienfreundlichkeit und setzt neue Maßstäbe als attraktiver Arbeitgeber in der Energiebranche. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2024" vom F.A.Z.-Institut in Kooperation mit ServiceValue und dem IMWF, die untersuchte, welche Unternehmen für Fachkräfte besonders attraktiv sind. Im Ranking der überregionalen Energieversorger belegt eprimo den ersten Platz und erhält die Auszeichnung "Branchensieger". "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Erfolgs. Unsere Unternehmensstruktur ist darauf ausgelegt, für unsere Teams so viel wie möglich herauszuholen, sodass sie wiederum eine Topleistung für unsere Kundinnen und Kunden erbringen", betont eprimo CEO Katja Steger. "Wir unterstützen Ambitionen und Lernbereitschaft mit individueller Entwicklung und leben eine agile Arbeitsweise, in der sich wirklich alle einbringen können. Dabei sind flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsmittel und mobiles Arbeiten bei eprimo eine Selbstverständlichkeit." Deutschlands größter grüner Energiediscounter bietet allen Angestellten zahlreiche Benefits, die weit über kostenlosen Kaffee hinausgehen. Neben einem Mitarbeiteraktienprogramm, Firmenfitness mit EGYM Wellpass ohne Selbstbeteiligung oder einem Essenszuschuss für die Kantine schafft eprimo verschiedene Möglichkeiten, aktiver Treiber der Energiewende zu werden: Mitarbeitende profitieren von einem Personalstromangebot aus der eprimo Grünstromcommunity, kostenlosen E-Ladesäulen und Dienstrad-Leasingangeboten. Natürlich spielt auch eine attraktive Vergütung eine entscheidende Rolle. Katja Steger ist überzeugt: "Wer seinen Fachkräften bloß mittelmäßige Anreize bietet, bekommt nur mittelmäßige Leistung. Wir geben ihnen mehr und sorgen für ihre Gesundheit sowie eine ausgewogene Work-Life-Balance. Für unsere über 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veranstalten wir unter anderem regelmäßige Gesundheitstage, bei denen neben Bewegung und Ernährung auch die mentale Gesundheit im Fokus steht." Im Rahmen der F.A.Z.-Institut-Untersuchung wurde anhand eines Social Listenings sowie einer Online-Umfrage ermittelt, welche Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung als besonders begehrte Arbeitgeber gelten. Dafür analysierten die Marktforschungsexperten Daten zu etwa 13.300 Unternehmen und Anbietern. eprimo überzeugt in allen Bereichen und unterstreicht einmal mehr seine Position als ein herausragender Arbeitgeber in der Energiebranche. Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom, Ökogas und die Energiewende in die Haushalte von rund 1,9 Millionen Kundinnen und Kunden. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: durch attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in unseren Geschäftsaktivitäten klimaneutral (auf Basis von Emissionsreduzierungen und Kompensationsprojekten). Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig. Kontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

