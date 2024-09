Startseite Moderne und sichere Arbeitswelt für die Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-24 10:04. AVL baut auf den Modern Workplace und Security-as-a-Service von abtis und kombiniert so umfassenden Schutz mit der Entlastung der internen IT. Belegschaft profitiert von mehr Produktivität, Flexibilität und Effizienz. Pforzheim, 24.09.2024 - abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, hat für die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) einen Modern Workplace mit Managed Services implementiert. Zudem übernimmt das abtis Cyber Defense Operation Center (CDOC) den 24/7-Schutz des Unternehmens vor Cyberbedrohungen. Damit wird die interne IT der AVL entlastet und bestmöglicher Schutz vor Cybergefahren durch externe Experten sichergestellt. Die AVL kümmert sich seit rund 35 Jahren um die fachgerechte Entsorgung des Abfalls der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Ludwigsburg.

Den Führungsebenen des kommunalen Unternehmens war es ein Anliegen, den Wünschen des Personals nach mehr Unterstützung moderner Arbeitsformen mit mehr Flexibilität in Bezug auf Zeit und Ort nachzukommen. Zudem sollte die Kommunikation mit und zwischen den Mitarbeitenden - auch denjenigen ohne festen Büroarbeitsplatz - gestärkt werden. Gleichzeitig war es der AVL - insbesondere mit Blick auf die hohen Anforderungen eines Unternehmens der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) - wichtig, bei flexibler Rund-um-die-Uhr-Bereitstellung von Geräten und Systemen einen entsprechenden Schutz dieser Tools zu gewährleisten, ohne selbst 24/7 eigene personelle Ressourcen bereithalten zu müssen. "Mit Blick auf die verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen besteht die Kunst darin, zu wissen, welche Themen man abgibt und welche man intern betreuen kann und will", fasst Marc Lederer, Leiter IuK bei der AVL Ludwigsburg, die Herausforderungen für die mittelständisch aufgestellte interne IT bei der AVL zusammen. Dem Unternehmen war rasch klar, dass es einen Partner finden musste, der in der Lage ist, die gewünschte Flexibilität moderner Arbeitswelten bereitzustellen, zu pflegen und vor allem für deren Absicherung zu sorgen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Erklärtes Ziel war es, nicht nur irgendein neues Tool einzuführen, das möglicherweise zu Frust bei den Mitarbeitenden und erhöhtem Betreuungsaufwand für die interne IT führt, sondern die Basis für einen grundlegenden Wandel hin zu digitalen Prozessen zu legen. Schnell fiel die Wahl auf die abtis, die mit Kompetenz und Beratung auf Augenhöhe überzeugen konnte. Zunächst wurden alle rund 180 Angestellte in Verwaltung und in den Betriebsstätten vor Ort mit Smartphones ausgestattet, über die sie auch ohne PC-Arbeitsplatz von der Unternehmenskommunikation erreicht werden und erste Prozesse wie beispielsweise die Zeiterfassung digital abwickeln können. Mittlerweile arbeitet die gesamte Belegschaft in der Verwaltung mit modernen Laptops, die auch die mobile Arbeit erleichtern. Als zentrales Werkzeug für das moderne Arbeiten bei AVL wurde der Modern Secure Workplace als Managed Service der abtis aufgesetzt. Er verbindet die leistungsstarke Microsoft-365-Produktfamilie rund um Office, Exchange, Teams, SharePoint & Co sowie den vielen M365-Produktivitätstools wie Power Apps, Planer oder ToDo mit ergänzenden Sicherheitsfunktionen beispielsweise für Mail Security zu einer homogenen Lösung. Basierend auf den umfangreichen Security Features der Microsoft-Defender-Familie erlaubt der integrierte Ansatz die Umsetzung moderner Sicherheitsphilosophien wie Zero-Trust. Darüber hinaus entschied sich die AVL dazu, die Sicherheit für die neuen Cloud-Lösungen als Service in die Hände der erfahrenen Spezialisten der abtis zu legen. So wird der Modern Secure Workplace ergänzt um Security-as-a-Service-Leistungen wie Monitoring zur Überwachung und Incident Response für die direkte professionelle Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Damit schützt das Cyber Defense Operation Center (CDOC) von abtis die Cloud-Infrastruktur der AVL rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr mit modernsten Methoden. Die Auslagerung der IT-Sicherheit für den Modern Workplace an die abtis sorgt für ein hohes Vertrauen in die Sicherheit der Lösung. "abtis hat sofort verstanden, was wir wollen und brauchen und uns auf unserem Weg in moderne Arbeitswelten extrem gut unterstützt. Alleine hätten wir den Aufwand so nicht stemmen können", verdeutlicht Lederer den Nutzen, den er in der Hinzuziehung eines externen Dienstleisters bei einem derartigen Projekt sieht. Die ganzheitliche Beratung durch abtis, das umfassende Know-how sowie die personellen Ressourcen, um die gewünschte Absicherung der Daten, Endgeräte und Prozesse zu gewährleisten, erlauben der IT der AVL nun, den Mitarbeitenden des Unternehmens eine verlässliche und sichere Arbeitsumgebung bereitzustellen, die keine Wünsche an modernde Kommunikation und Zusammenarbeit offenlässt und sich zudem stetig weiterentwickelt. Dabei konnte der Aufwand für die interne IT deutlich reduziert werden. Die eigenen personellen IT-Ressourcen können nun wertstiftend für Projekte und die Betreuung der individuellen Lösungen on premises wie beispielsweise in der Prozessleitsteuerung konzentriert werden. Lesen Sie hier die ganze Case Study über die Einführung des Modern Workplace bei der AVL: https://www.abtis.de/referenzen

Mehr über Security-as-a-Service und das abtis Cyber Defense Operation Center für den Mittelstand erfahren Sie unter: https://www.abtis.de/security Die abtis Gruppe führt als IT-Dienstleister den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Die Gruppe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung, der Umsetzung und dem Betrieb von Microsoft-Plattformen. Sie betreut bereits mehr als 250.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Die abtis Gruppe ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand und Gewinner des Microsoft Accelerate Innovation Awards 2023. Dabei deckt abtis alle Lösungsbereiche von Microsoft ab: von Modern Work über Security, Business Applications, Infrastructure (Azure), Digital & App Innovation (Azure) bis hin zu Data & AI (Azure).

Die abtis Gruppe bringt ihre mittelständischen Kunden in der modernen Zusammenarbeit im Team und bei der sicheren Nutzung innovativer Künstlicher Intelligenz (KI) ebenso voran, wie bei der Nutzung zeitgemäßer Business Intelligence sowie effizienten Business Applikationen mit Microsoft Dynamics, der Power Plattform oder individuellen Entwicklungen. Über alle Themen hinweg steht die IT-Sicherheit besonders im Fokus. Neben den Microsoft-Security-Technologien bietet die abtis Gruppe auch vielfältige Managed Security Services für den Mittelstand sowie ein Security Operations Center (SOC) als Service.

Die abtis Holding AG, vertreten durch Ihren Vorstandsvorsitzenden Thorsten Weimann, ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die changeable GmbH, die Ceteris AG sowie die abtis Business Solutions GmbH. Rund 250 Expertinnen und Experten für Microsoft-Produkte und -Technologien beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Bremen, Freiburg, Göppingen, Münster und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden der abtis Gruppe gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, DMK Group, dpd, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, die Reederei Jüngerhans, satek, Schleich, testo, Vorwerk, die WKS-Gruppe sowie die Bundesliga-Vereine SC Freiburg, VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg, aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die NordWestbahn und die Stadtwerke Pforzheim. www.abtis.de

