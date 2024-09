Startseite Optimale Bildgrößen für Social Media - Kostenfreier Spickzettel von Blog2Social jetzt verfügbar Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-24 09:55. Online-Marketing-Verantwortliche wissen, wie entscheidend die richtigen Bildgrößen für den Erfolg ihrer Posts sind. Um den Überblick über die ständig wechselnden Anforderungen der verschiedenen Plattformen zu behalten, bietet das Tool für Social-Media-Automatisierung Blog2Social ab sofort einen kostenlosen Spickzettel zu den optimalen Social-Media-Bildgrößen von neun namhaften sozialen Netzwerken an. Ob für Facebook, Instagram, Twitter oder LinkedIn - das passende Format ist entscheidend, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen und das Engagement zu steigern. Das Cheat Sheet bietet eine schnelle Orientierung und hilft, Verluste von Reichweite und Engagement durch falsche Bildformate zu vermeiden. Um sicherzustellen, dass die Inhalte auf Social Media die gewünschte Wirkung erzielen, bietet Blog2Social nicht nur das richtige Werkzeug, sondern auch die ideale Unterstützung bei der Umsetzung. Nutzer können mit Blog2Social ihr Social-Media-Management vereinfachen, automatisieren und Zeit sparen. Blog2Social bietet nicht nur eine Übersicht über die optimalen Bildgrößen für verschiedene Plattformen, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, ihre Inhalte mit nur einem Klick zu veröffentlichen. Durch die Integration von Blog2Social in den Arbeitsablauf können Online-Marketing-Verantwortliche sicherstellen, dass ihre Posts immer im richtigen Format und zur optimalen Zeit veröffentlicht werden. Dadurch wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Reichweite und das Engagement auf den verschiedenen Plattformen erhöht. Der kostenlose Spickzettel ist auf der Website von Blog2Social erhältlich und bietet eine wertvolle Unterstützung zur Optimierung von Social-Media-Strategien. Jetzt den kostenlosen Spickzettel sichern (https://prg.li/beste-social-media-bildgroessen-2024) Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung. Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt. PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm Firmenkontakt

