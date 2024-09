Startseite Innovative Fundraising-App jetzt flächendeckend bei der service94 GmbH im Einsatz Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-24 07:42. Tablet für jeden Mitarbeitenden der service94 GmbH Unternehmensgruppe - App schließt Lücke zwischen Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung von Vereinen An den Informationsständen im gesamten Bundesgebiet setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der service94 GmbH Unternehmensgruppe inzwischen auf ihren Tablets die eigens entwickelte Vereins App ein. Die App beinhaltet beispielsweise alle Informationen zu Projekten, Fotos, Grafiken, Entwicklungen, Programmen, Geschäftsberichten sowie Ausrichtung und Zielen, für die sich Konsumenten interessiert haben. Die mit den Spezialisten der service94 Unternehmensgruppe entwickelte App trägt damit zu einer noch größeren Transparenz bei. Außerdem kann ein Mitgliedsantrag in der App direkt ausgefüllt und Mitgliedschaften so unkompliziert und Datenschutz sicher abgeschlossen werden.

Die App schließt die Lücke zwischen Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine. Dadurch werden die Abläufe für die Vereine digital beschleunigt, verbessert und vereinfacht. Die speziell für die Mitgliederwerbung entwickelte App ist auf den Tablets, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der service94 und der promotionwelt Unternehmensgruppe erhalten, installiert und ersetzt so die bisherigen Informationsmaterialien und Antragsformulare der Organisationen.

In der Fundraising-App der service94 GmbH sind alle für die Öffentlichkeitsarbeit wichtigen Informationen und Details zu den Inhalten und Aufgaben der teilnehmenden Organisationen zusammengefasst. Außerdem können auf Wunsch der Verbraucher Mitgliedsanträge in der App direkt ausgefüllt und Mitgliedschaften so unkompliziert und Datenschutz sicher abgeschlossen werden. So erhalten neue Mitglieder ihren Antrag als PDF per E-Mail und ein Dankesschreiben in Echtzeit.

Für die Arbeitnehmenden der promotionwelt- und der service94-Unternehmensgruppe an den Informationsständen stellt die App eine große Arbeitserleichterung dar. Auch die Vereine profitieren durch die vereinfachten und beschleunigten Abläufe sowie die Sicherheit des Systems, das die digitale Lücke zwischen Werbung und Verwaltung durch die service94 GmbH schließt. Zudem lassen sich so quasi in Echtzeit Statistiken und Analysen erstellen. Bedenken, dass ältere MitbürgerInnen skeptisch auf die Digitalisierung reagieren könnten, haben sich durch die positive Reaktion der Konsumenten während der Testphasen schnell aufgelöst, so die service94 GmbH .

Die service94 GmbH mit ihrer Firmenzentrale in Burgwedel bei Hannover ist deutschlandweit im Bereich Promotion, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising tätig. Seit Beginn der Firmengeschichte der service94 GmbH steht der kontinuierliche Ausbau der Qualität der Arbeit und das soziale Engagement des Unternehmens und der Mitarbeitenden mit im Vordergrund der Firmenpolitik. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat "Deutschlands Beste" ausgezeichnet und bereits zwei Mal zum "begehrtesten Arbeitgeber" gewählt. Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben. Kontakt

