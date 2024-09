Foran treibt den Bau der McIlvenna Bay voran und erreicht wichtige Meilensteine im August 2024

Vancouver, BC (23. September 2024) - Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Fortschrittsupdate zum Bau des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts McIlvenna Bay in Saskatchewan, Kanada, sowie neue Fotos, die die laufenden Entwicklungen zeigen, bekannt zu geben. Die Bilder bieten einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Meilensteine, die im August 2024 erreicht wurden, und können in der Bildergalerie auf unserer Website unter www.foranmining.com/news-media angesehen werden.

Die wichtigsten Errungenschaften von August 2024:

- Die Oberflächenarbeiten an der Aufbereitungsanlage, der LKW-Werkstatt und dem Kontaktwasserteich schreiten voran.

- Die Fundamente für die Kugelmühle und die SAG-Mühle wurden erfolgreich fertiggestellt.

- Die Betonfundamente stehen kurz vor der Fertigstellung, und die Stahlmontage soll im Oktober beginnen.

- Der Baustellenbereich ist fertiggestellt und bereit für die Aufnahme von Stahl für die Sequenzierung während der Montage der Stahlkonstruktion. Die wichtigsten Ausrüstungen der Aufbereitungsanlage und der Baustahl werden im Oktober vor Ort eintreffen.

- Erfolgreiche Auslieferung und Inbetriebnahme der neuen batterieelektrischen Schaufeln und Stapler von Sandvik.

- Die Arbeiten an der Kragensenke für die Frischlufterhöhung werden fortgesetzt, wobei die Sandsteinschicht in Vorbereitung auf die Installation des oberirdischen Hauptlüfters durchstoßen wird.

- Die Kläranlage und die Trinkwasseraufbereitungsanlage wurden bereits gebaut und warten auf die Betriebsgenehmigung.

Während das Unternehmen das Projekt weiter vorantreibt, setzt sich Foran weiterhin für die sichere und rechtzeitige Erschließung von McIlvenna Bay ein. Ein detailliertes Update über den Baufortschritt wird nach dem Quartal, das am 30. September 2024 endet, veröffentlicht werden.

Minenstandort McIlvenna Bay (Blickrichtung NE)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Minenstandort McIlvenna Bay (Blickrichtung N)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Minenstandort McIlvenna Bay (Blickrichtung S)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Hauptoberfläche Frischluft Anheben Kragen Sinken

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Verarbeitungsbetrieb Form- und Betonarbeiten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Verarbeitungsbetrieb Form- und Betonarbeiten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Mühlen-Denkmalbau

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Schleifen Bereich Betonarbeiten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Vor-Ort-Produktion von Gesteinskörnungen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Lagerung von elektrischen Kabeltrommeln

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Bau von Erz-/Abfallbecken

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Standort Septic

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Überdachte Lagerstrukturen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Batterietrennung von BEV Scoop

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Akku-Ladestation an der Oberfläche

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

BEV-Ausrüstung Bedienerschulung an der Oberfläche

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

BEV-Transportfahrzeug auf dem Weg zur Oberfläche

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

BEV 50T-LKW bei der Lagerung von Gesteinsabfällen aus der unterirdischen Erschließung

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Jumbo-Bolting auf 60m Ebene

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

BEV Lkw-Verladung unter Tage

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76922/FOM_24092024_DEPRcom.0...

Qualifizierte Person

Samuele Renelli, P. Eng., Vice President, Technical Services bei Foran, ist die qualifizierte Person für alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND MEDIENANFRAGEN:

Foran:

Jonathan French, CFA

VP, Kapitalmärkte & Externe Angelegenheiten

409 Granville Street, Suite 904

Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2

jfrench@foranmining.com

+1 (604) 488-0008

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Foran Mining

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich für eine grünere Zukunft, die Stärkung der Gemeinden und die Schaffung von Kreislaufwirtschaften einsetzt, die Werte für alle unsere Interessengruppen schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung und den fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Bigstone-Lagerstätte, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich des Grundstücks McIlvenna Bay befindet.

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberreiche VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaucamps bilden soll, einem produktiven Gebiet, das bereits seit 100 Jahren produziert. Das Grundstück McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis nach Foran's Ground im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen gab am 28. Februar 2022 die Ergebnisse seines NI 43-101-konformen technischen Berichts über die Machbarkeitsstudie 2022 für die Lagerstätte McIlvenna Bay ("Machbarkeitsstudie 2022") bekannt, in dem dargelegt wird, dass die aktuellen Mineralreserven möglicherweise eine 18-jährige Lebensdauer der Mine mit einer jährlichen Produktion von durchschnittlich 65 Millionen Pfund Kupferäquivalent ermöglichen würden. Das Unternehmen reichte die Machbarkeitsstudie 2022 am 14. April 2022 mit Stichtag am 28. Februar 2022 ein. Das Unternehmen reichte außerdem am 21. Januar 2021 einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für die Ressourcenschätzung der Lagerstätte Bigstone ein, der am 1. Februar 2022 geändert wurde. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text dieser technischen Berichte zu lesen, die auf dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol "FOM" und an der OTCQX unter dem Symbol "FMCXF" zum Handel zugelassen.

Vorausschauende Aussagen

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind (hier zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige Leistung der Foran Mining Corporation und spiegeln die Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der vorausschauenden Aussage wider. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Ziele und unsere Strategien zur Erreichung dieser Ziele, unsere Überzeugungen, Pläne, Schätzungen, Prognosen und Absichten und ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse sowie spezifische Aussagen in Bezug auf unsere Erschließung des Projekts McIlvenna Bay, einschließlich in Bezug auf Bau, Ziele, Zeitpläne, Aktivitäten und Fortschritte; unsere Fähigkeit, das Projekt McIlvenna Bay sicher und rechtzeitig zu erschließen; unsere Absicht, nach dem Quartal, das am 30. September 2024 endet, Bau-Updates bereitzustellen; unsere Verpflichtung, eine grünere Zukunft zu unterstützen, Gemeinschaften zu befähigen und Kreislaufwirtschaften zu schaffen, die Werte für alle unsere Stakeholder schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen; Erwartungen hinsichtlich unserer Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten; und Erwartungen, Annahmen und Ziele in Bezug auf unsere Machbarkeitsstudie 2022. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das in der jeweiligen Aussage angegebene Datum.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Schätzungen, Annahmen, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen die Überzeugungen oder Erwartungen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte und in bestimmten Fällen auch die Reaktionen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte: die Abhängigkeit des Unternehmens vom Grundstück McIlvenna Bay; das Unternehmen ist Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen ausgesetzt; das Unternehmen kann keine Mineralproduktion in der Vergangenheit vorweisen; der Betrieb des Unternehmens unterliegt umfangreichen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften; der Bergbaubetrieb birgt Gefahren und Risiken; und die zusätzlichen Risiken, die in unseren Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) angegeben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten verbunden sind. Zu diesen Annahmen gehören die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Stabilität der Arbeitsverhältnisse ohne arbeitsbedingte Unterbrechungen, der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen sowie die Fähigkeit, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und sollten beachten, dass die in dieser Pressemitteilung erörterten Annahmen und Risikofaktoren nicht erschöpfend sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereicht hat (verfügbar unter www.sedarplus.ca) .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Foran Mining Corporation

Jonathan French

409 Granville Street, Suite 904

V6C 1T2 Vancouver, BC

Kanada

email : jfrench@foranmining.com

Pressekontakt:

Foran Mining Corporation

Jonathan French

409 Granville Street, Suite 904

V6C 1T2 Vancouver, BC

email : jfrench@foranmining.com