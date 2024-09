Startseite Taiwan Excellence präsentiert Innovationen auf REHACARE Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-23 12:58. Innovative und ausgezeichnete Medizintechnikunternehmen aus Taiwan im Fokus der Leitmesse in Düsseldorf Düsseldorf, 23. September 2024 - Erstmals veranstalten die International Trade Administration of Taiwan (TITA) und das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) eine Pressekonferenz auf der REHACARE (Halle 1, Stand A87), der internationalen Leitmesse für Rehabilitation, Prävention, Integration und Pflege. Bei der "Taiwan Excellence Pressekonferenz" am ersten Messetag, Mittwoch, dem 25. September, präsentieren von 12:30 bis 13:20 Uhr innovative Unternehmen ihre neuesten Entwicklungen in den Bereichen Rehabilitation, Pflege und Schutz sowie Mobilitätshilfen. Geboten wird auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm rund um Fitness und Gesundheit. Unter dem Motto "Selbstbestimmtes Leben fördern mit Taiwan Excellence" erleben Besucher der Pressekonferenz herausragende Neuheiten aus dem Bereich Medizintechnik und Pflege in Vorträgen ausgewählter Unternehmen. Produkte, die das Siegel "Taiwan Excellence" tragen, zeichnen sich durch herausragende Leistungen in Forschung, Entwicklung, Design, Qualität sowie Marketing aus und wurden hierfür in einem strengen Auswahlverfahren prämiert. Der Taiwan Excellence Award repräsentiert das Beste der taiwanesischen Technologie und steht für Spitzenleistungen in den Bereichen Qualität und innovatives Design. Experten der Ausstellerunternehmen und des Veranstalters geben darüber hinaus exklusive Einblicke in den taiwanesischen Markt für medizinische Produkte, nachhaltige Entwicklungsstrategien und neueste Forschungs- und Entwicklungstrends. Zu den Unternehmen, die auf der Pressekonferenz präsentieren, gehören Golden Smart Home Technology mit dem Trainingsgerät PERFECT TEN, Biofast Biotech Originality Study mit der Dynamic Spring Gel-Matratze und dem Gel-Sitzkissen sowie Merits Health Products mit dem schmalsten Reha-Elektrorollstuhl mit Frontantrieb. Diese Produkte gehören zu den neuesten Marktinnovationen und viele von ihnen wurden mit dem renommierten Taiwan Excellence Award ausgezeichnet. Die erstmalige Präsenz von Taiwan Excellence auf der REHACARE wird mit einem aufwendigen Rahmenprogramm zu Fitness- und Gesundheitsthemen gefeiert. Interessierte können an Yoga- und Relax-Classes mit Entspannungsübungen teilnehmen. Diese finden am 25. September nachmittags ab 15:00 Uhr sowie vom 26. bis 28. September vormittags ab 11:30 Uhr und nachmittags ab 14:00 Uhr am Stand von Taiwan Excellence (Halle 1, Stand A87) statt. An allen vier Messetagen werden Give Aways wie T-Shirts von einem bekannten Airbrush Künstler auf Wunsch individuell verziert. Außerdem wird es mehrere Aktionen und Gewinnspiele mit attraktiven Preisen geben. Insgesamt präsentieren elf taiwanesische Unternehmen auf der REHACARE 14 bahnbrechende Produkte, darunter Fitness- und Rehabilitationsgeräte, Elektrorollstühle, -roller und Exoskelette, die Mobilität und körperliche Kraft verbessern. Die REHACARE 2024 bietet eine einzigartige Gelegenheit, die fortschrittlichen Produkte und visionären Führungskräfte der taiwanesischen Medizintechnikbranche kennenzulernen. Die REHACARE 2024 findet von Mittwoch, 25. September bis Samstag, 28. September in der Messe Düsseldorf statt. Die Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen, um die großen Leistungen der innovativsten Unternehmen Taiwans anzuerkennen und zu feiern. Jedes Jahr durchlaufen die teilnahmeberechtigten Kandidaten ein strenges Auswahlverfahren, bei dem ihre Produkte anhand von vier wichtigen Faktoren bewertet werden: Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing. Eine Gruppe von Experten wählt sorgfältig herausragende Marken aus, die sich in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design, Forschung und Entwicklung auszeichnen, und identifiziert außergewöhnliche Produkte, die für Innovation stehen. Das Taiwan Excellence-Zeichen hat sich weltweit als prestigeträchtiges Symbol für Qualität und Design etabliert und stellt die beeindruckenden Produktinnovationen Taiwans wirkungsvoll heraus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.org. Kontakt

