Startseite "Wenn Krypto, dann Bitpanda" - Europäischer Marktführer Bitpanda startet Cross-Channel-Kampagne Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-23 12:37. Bitpanda hat sich mit internationalen Partnern und Markenbotschaftern aus der Sport- und Unterhaltungswelt für den Launch einer umfangreichen Cross-Channel-Kampagne zusammengeschlossen.

Die Kampagne ist auf die einzelnen lokalen Märkte zugeschnitten und vermittelt Europa eine klare Botschaft: "Wenn Krypto, dann Bitpanda".

Im Zentrum der Kampagne steht das Versprechen des Marktführers, seinen Kunden ein erstklassiges und vertrauenswürdiges Erlebnis zu bieten. Wien, 23. September 2024: Bitpanda startet eine große Cross-Channel-Kampagne in Europa, die in jedem Markt das Publikum mit lokal angepassten Inhalten direkt anspricht. Mit der neuen Kampagne, die den Titel "Wenn Crypto, dann Bitpanda" trägt, unterstreicht Bitpanda seine Position als Marktführer in Europa. Mit seinen strategischen Partnerschaften, lokalen Markenbotschaftern und einem starken Fokus auf den europäischen Markt will Bitpanda sein Markenversprechen noch deutlicher sichtbar machen. Unter den international bekannten Markenbotschaftern befindet sich der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und der international erfolgreichste italienische Verein AC Mailand, Caro Daur, der französische Olympiasieger und Rugbyspieler des Jahres 2021 Antoine Dupont, der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem, die Schweizer Tennislegende Stan Wawrinka, die französische Journalistin und Influencerin Isabelle Ithurburu sowie die italienische TV-Persönlichkeit und Model Melissa Satta. Die neue Cross-Channel-Kampagne wird dabei nicht nur durch eine starke TV-Präsenz, Performance-Ads, digitales Marketing und Social Media unterstützt, sondern auch durch Out-of-Home-Platzierungen in ganz Europa sichtbar gemacht. In diesem Jahr verzeichnete Bitpanda ein signifikantes Wachstum: Die Zahl der Kunden stieg auf über 5 Millionen. Das B2B-Geschäft Bitpanda Technology Solutions expandierte international. Dabei wurden mehrere wichtige institutionelle Partnerschaften, unter anderem mit der Deutschen Bank, der Landesbank Baden-Württemberg und der Raiffeisenbank, geschlossen. Auf dem Weg zum profitabelsten Jahr in der Unternehmensgeschichte hat Bitpanda Investoren und Wettbewerbern deutlich gezeigt, dass der europäische Marktführer die Entschlossenheit und die Fähigkeit besitzt, sein Wachstum weiter zu beschleunigen. Die umfassende Cross-Channel-Kampagne wird dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Eric Demuth, Mitgründer und CEO von Bitpanda, über die Beweggründe für die Kampagne: "Mit der neuen Kampagne unterstreichen wir, dass Bitpanda die erste Wahl für Investoren in ganz Europa ist. Wir haben eine Plattform gebaut, der Menschen vertrauen können, und jetzt tun wir uns mit den richtigen Partnern und Botschaftern zusammen, die wissen, worum es uns geht. Wir kennen den Markt, verstehen die Bedürfnisse unserer Nutzer und machen ihnen die komplette Bandbreite des Investierens noch zugänglicher. Als Marktführer in Europa treiben wir die Finanzwelt von Morgen aktiv voran. Wenn Krypto, dann Bitpanda - so einfach ist das." Den Spot zur Kampagne finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=MrYiYHjDY9g), und ab heute auch im Fernsehen auf vielen verschiedenen Sendern in Europa. Bildmaterial finden Sie hier. (https://tinyurl.com/22ser4oh) Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist einer der führenden Krypto-Broker Europas. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 400 Kryptowerte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 4,5 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Bitpanda hat Büros in Wien, Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest. *Aktien und ETFs sind die zugrunde liegenden Assets der als Bitpanda Stocks geführten Verträge und werden von Bitpanda Financial Services GmbH ausgestellt. Weitere Informationen sind auf bitpanda.com abrufbar. Firmenkontakt

