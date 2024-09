Startseite 1. "FORUM DES HÖRENS" am Samstag, d. 28. September ins Kulturforum Fürth Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-09-20 12:47. Von 13 bis 17 Uhr erwartet Interessierte ein vielfältiges Programm mit interessanten Vorträgen und persönlichem Kontakt mit Fachausstellern. Sie können die Infostände der Hersteller besuchen. Fürth, 28. September 2024 - Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Hörspectrum Fiedler lädt das Unternehmen zur Jubiläumsveranstaltung Forum des Hörens am Samstag, den 28. September 2024, im Kulturforum Fürth ein. Von 13:00 bis 17:00 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema Hören. Die Veranstaltung bietet spannende Vorträge von führenden Experten aus der Hörakustikbranche, darunter Themen wie "Künstliche Intelligenz in Hörsystemen", präsentiert von Starkey, oder "Moderne Hörlösungen für Jung und Alt" von Phonak. Ein besonderes Highlight ist der Vortrag von Prof. Dr. Dr. Ulrich Hoppe von der Universität Erlangen-Nürnberg, der Einblicke in die faszinierende Welt des Hörens gibt. Neben den Fachvorträgen können die Gäste an interaktiven Stationen die neuesten Hörtechnologien testen und sich an den Infoständen der führenden Hörgerätehersteller über aktuelle Innovationen informieren. Für Unterhaltung sorgt ein buntes Rahmenprogramm mit Aktivitäten für die ganze Familie, darunter ein Glücksrad, ein Hörmobil, eine Hüpfburg sowie Kinderschminken. Zudem erwartet die Besucher kulinarische Leckereien von herzhaften Snacks bis hin zu süßen Spezialitäten wie Cakepops und frisch zubereitetem Popcorn. Die wichtigsten Programmpunkte: Vorträge von 13:00 bis 17:00 Uhr: Fachexperten von Starkey, Widex, Phonak, Signia und Cochlear geben spannende Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Hörakustik.

Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne: Eine interaktive Erlebniswelt, die Besucher auf spielerische Weise in die Welt der Sinne eintauchen lässt.

Buntes Rahmenprogramm: Glücksrad, Hüpfburg, Kinderschminken und das Theaterstück "Der Gott des Gemetzels" sorgen für einen erlebnisreichen Nachmittag.

Das Hörspectrum Fiedler feiert 10 Jahre voller Innovation und Kundennähe. Geschäftsführer André Fiedler freut sich auf zahlreiche Besucher und betont: "Wir möchten die Welt des Hörens für alle zugänglich machen und zeigen, wie moderne Hörtechnologie das Leben verändern kann." Veranstaltungsort:

Kulturforum Fürth

13:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt frei Weitere Informationen unter: www.hoerspectrum-fiedler.de/forum-des-hoerens Über das Hörspectrum Fiedler

Das Hörspectrum Fiedler ist ein innovatives Fachgeschäft für Hörakustik mit Standorten in Fürth und Stadeln. Seit 2014 steht das Unternehmen für höchste Qualität in der Hörberatung und bietet individuelle Lösungen für Kunden mit Hörverlust. Pressekontakt:

André Fiedler

Tel: 01739847360

mail: a.fiedler@hoerspectrum-fiedler.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HÖRSPECTRUM FIEDLER GmbH

Herr André Fiedler

Kapellenstraße 1

90762 Fürth

Deutschland fon ..: 09118103370

web ..: http://www.hoerspectrum-fiedler.de

