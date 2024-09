Startseite Kurs halten im Sturm des Wandels Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-09-20 11:42. Unternehmensentwicklung - eine Rallye in der Ungewissheit Unsere Zeit hat eine Erkennungsmelodie - das ist der Wandel. Nichts bleibt, wie es ist. Agilität ist die Kunst, mit der wir in dieser VUKA-Welt bestehen können. Unternehmensentwicklung bedeutet, dass alles fließt und wir nie in den gleichen Fluss steigen können. In dieser Disruption brechen alte Strukturen weg, Herausforderungen wie die Digitalisierung, bietet neue Entwicklungswege. Wer heute in See sticht, segelt auf Sicht, von Horizont zu Horizont. Für den Aufbruch in unbekannte Welten sind die Zeiten anspruchsvoll. Unternehmensentwicklung ist gut beraten, Agilität als Verhaltensmuster zu übernehmen, entsprechend beweglich zu bleiben. Unsere Welt ist volatil, unsicher, komplex und ambivalent - VUKA, das bedeutet steten Wandel. Lockdown, Wandel, Pandemie, Krieg, Rezession, Deindustrialisierung sind die Parameter, welche für die Disruption unserer VUKA-Welt stehen. Wer sich über den Kurs der Firma den Kopf zerbricht, muss liefern. Welche Auswirkungen dieser Wandel auf unsere Gesellschaft hat, lässt sich schwer absehen. Sie sind volatil, unsicher und ambivalent. Alles hängt zusammen, es gibt keine einfachen Lösungen. Unternehmensentwicklung bleibt das Bohren dicker Bretter. Da die alten Regeln nicht mehr gelten, braucht es den Prozessmusterwechsel, der die Leitplanken der Gewohnheit für neue Möglichkeiten aufbricht. Die Illusion aus Bullerbü-Deutschland glaubt, diese Hürden mit Lastenfahrrad, Viertage-Woche und freizeitorientierter Schonhaltung nehmen zu können. Das kann nicht funktionieren! Unsere Herausforderungen sind zu gewaltig, um sie so stemmen zu können. Eine Firmennachfolge, der Generationswechsel an der Spitze, kann zur Achillesferse der Unternehmensentwicklung werden. Wer auf der Brücke das Steuer übernimmt, muss wissen, Wandel bedeutet Wind von vorne, der sich schnell zum Sturm auswächst. Disruption, Digitalisierung und KI erfordern in Zukunft ein hohes Maß an Agilität - das ist der Preis unserer Zeit. In seinem Vortrag "Kurs halten im Sturm des Wandels" bündelt Stefan Kerzel seine jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmensentwickler. Agilität war und ist jene Kunst, auf welche wir uns rückbesinnen müssen. Ob wir den Wandel oder die Firmennachfolge stemmen wollen; es stellen sich tiefgehende Fragen: -Wofür? sind wir

-Wohin? unterwegs

-Wie kommen wir mit der Digitalisierung voran?

-Bis wann?

-Wer oder was hält uns - noch - davon ab, das zu tun, was wir längst können und wissen? Typische Fragen der Unternehmensentwicklung lauten: Wie sehr kennt die Belegschaft die Ziele im Unternehmen? Wie kann der Innendienst reibungslos mit dem Außendienst zusammenarbeiten? Wie sehr weiß die linke Hand im Unternehmen, was die rechte tut? Der Vortrag bietet knackige Impulse aus der Praxis für Agilität in Ihrem Unternehmen. Unternehmensentwicklung beinhaltet fünf Themenfelder: -Führen

-Kommunikation

-Organisation

-Motivation

-Digitalisierung In seinem Bestseller zum Thema beschreibt Stefan Kerzel die Herausforderung für Unternehmenslenker. Sie können nie allem gerecht werden. Weder gibt es eine Acht-Tage-Woche noch einen 26-Stunden-Tag. Das Tagesgeschäft bleibt die Disruption. Konzentrieren Sie sich auf Ihr unternehmerisches Ding, ihre Agilität. Halten Sie Kurs in der VUKA-Welt. Das erfordert Disziplin und Ausdauer. Der Vortrag zeigt, wie Belegschaft und Firmenleitung noch besser die Ziele im Unternehmen erreichen können. Für: -Produktivität

-Schaffen und Sichern von Arbeitsplätzen

-Erneuerungsfähigkeit

-Weiterbildung

-Digitalisierung Stefan Kerzel berichtet von Geschehnissen aus Unternehmen, die grotesker kaum sein könnten. Doch Vorsicht beim lauten Lachen; es könnte sein, dass es in Ihrer Firma ebenso läuft. Wovon er in seinem Vortrag berichtet, das kann in jedem Unternehmen passieren. Agilität, Disruption, VUKA-Welt bedeuten: Aus der Praxis für die Praxis - willkommen im Leben! Willkommen im Wandel! Es geht immer um eines: Alles! Stefan Kerzel ist Unternehmensentwickler, Keynote-Speaker. Für Unternehmen entwickelt er Konzepte für Führen, Digitalisierung, Changemanagement, Organisationsentwicklung und Firmennachfolge. www.stefankerzel.com, www.redner-kerzel.de Der gelernte Wirtschaftsjournalist hat ein durchschlagendes Motto: In der Praxis zählen das Anwenden und Umsetzen. Seine Erfahrung sammelt er aus dem rauen Wind der Wirklichkeit in inhabergeführten Unternehmen.

Sein Buch "Meilensteine der Unternehmensentwicklung - Kurs halten im Sturm des Wandels" kletterte gleich in der Woche der Veröffentlichung bei Amazon auf Platz 1.

Wofür sind wir wohin unterwegs, womit, bis wann und wer oder was halten uns - noch - davon ab? In den Antworten auf diese Fragen schlummern Perspektiven, die Unternehmenslenker brauchen. Höchste Zeit, darüber nachzudenken:

-Wo schlummert Ihre zehn oder hundert Millionen Euro-Idee?

-Welche bahnbrechenden Gedanken tragen Sie im Herzen?

-Was brauchen Sie, um diese zu umzusetzen?

Stefan Kerzel bringt die Themen auf den Punkt, die sich für Unternehmen im Sturm des Wandels als wesentlich herausgestellt haben - von A wie Agilität bis Z wie Ziele.

kerzel Unternehmensentwicklung

Stefan Kerzel

In der Borbeck 34a

45239 Essen

+49 (201) 796990

