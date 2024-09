Startseite Kaminofentausch mit Weitblick: Frist endet zum Jahreswechsel Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-09-20 08:06. Niedrige Emissionen im Fokus Alte Feuerstätten, die bis zum 22. März 2010 zugelassen wurden, dürfen nur noch bis zum 31. Dezember 2024 betrieben werden, wenn sie nicht den verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) entsprechen. Diese Geräte sind veraltet und werden den heutigen Ansprüchen an Effizienz und Umweltschutz nicht mehr gerecht. Niedrige Emissionen im Fokus Wer seine Feuerstätte mit Weitblick modernisiert, achtet nicht nur auf das Einhalten der aktuellen Normen, sondern setzt auch auf innovative Heiztechnik, die die Emissionen und den Brennstoffverbrauch nachhaltig senkt. So insbesondere der innovative GREENA des norddeutschen Ofenherstellers LEDA. Der schlanke, kreisrunde Kaminofen verfügt über eine Heizleistung von 6 kW. Das Basismodell ist mit dem Volumenstromregler und einer Muldenfeuerung ausgestattet und kann - auch nachträglich - mit einem Katalysator und einer Verbrennungsluftregelung erweitert werden. Der Kaminofen kann mit diesen Features an mögliche, zukünftige Anforderungen oder sich verändernden Ansprüchen an den Bedienkomfort angepasst werden. Über diese Pluspunkte freut sich nicht nur das Klima Der Volumenstromregler (VSR) ist ein Luftventil im Feuerraumboden, das direkt beim Aufbau der Feuerstätte auf den vorhandenen Zug im Schornstein eingestellt wird. Der VSR verhindert, dass die Wärme durch einen zu hohen Zug im Schornstein aus dem Feuerraum gesogen wird. Bei der Muldenfeuerung brennt das Holz in einer muldenförmigen, rostlosen Vertiefung mit seitlicher Luftzuführung in Höhe der Holzscheite. Dies führt zu einer höheren Heizleistung und gleichzeitig zu einem geringeren Holzverbrauch. Der Katalysator verringert Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff. Die elektronische Heizhilfe zeigt dem Betreiber mittels dezenter LED-Leuchten von Blau über Grün bis Rot, ob Brennstoffmenge und eingestellte Verbrennungsluft optimal aufeinander abgestimmt sind. Das Konzept mit der Bezeichnung KLIMA PLUS vereint innovative Features, die die Heizenergie besser nutzen, Emissionen nachhaltig reduzieren und für eine sauberere Umwelt sorgen. Kaminofen mit variabler Speichermasse Ein weiterer Pluspunkt: Die Wärmeleistung des GREENA kann durch bis zu sechs, jeweils 15 Kilogramm schwere Guss-Speichereinlagen an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden. Die massiven Gussringe nehmen die überschüssige Hitze der Flammen auf und geben diese zeitversetzt an den Wohnraum ab. Somit ist dieser Kaminofen auch für isolierte Gebäude bestens geeignet. Weitere Informationen unter www.leda.de LEDA Werk GmbH & Co. KG - Viele Kompetenzen aus einem Guss Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit. LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen. Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte. Kontakt

