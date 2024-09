Putten, Chippen & Schlemmen für den guten Zweck!

Trotz Wolkenbruch & Dauerregen:

Kindness for Kids lässt sich die gute Laune beim 14. Golf Cup im Golfclub Wörthsee e.V. nicht verderben

München, September 2024. Dass man trotz September Rain und Dauer-Regenschirm-Einsatz auch beste Singing in the Rain-Laune auf dem Golfplatz haben kann, davon konnten sich am Samstag, den 14. September 2014 alle Gäste des 14. Kindness for Kids Golf-Cup 2024 überzeugen, zu dem die gemeinnützige Stiftung in den Golfclub Wörthsee e.V. geladen hat.

Kindness for Kids ist die erste Stiftung in Deutschland, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 um Kinder mit seltenen Erkrankungen kümmert (d.h. wenn weniger als fünf von 10.000 Menschen von einer Krankheit betroffen sind) und die im Rahmen ihrer Arbeit deutschlandweit betreute Kinder-Freizeitcamps und therapiebegleitete Familienauszeiten ausrichtet sowie Projekte in der Grundlagen- und Versorgungsforschung finanziert. Gegenwärtig sind mehr als 7.000 seltene Erkrankungen bekannt, wobei 72% davon genetisch bedingt und somit bis heute nicht heilbar sind. Weil Kinder mit seltenen Erkrankungen oft vergessen werden, möchte Kindness for Kids seit über 20 Jahren "Dinge anschieben, das Bewusstsein schärfen, die medizinische Versorgung konkret verbessern und den Kindern und ihren Familien eine etwas leichtere und gesündere Zukunft ermöglichen", so Dr. Anja Frankenberger, Stiftungsvorstand und Co-Gründerin von.

Der Erlös der Veranstaltung in Höhe von über 25.000 Euro fließt unter anderem in die kostenintensive Anschaffung des ersten stiftungseigenen und behindertengerechten Transportbusses. Dadurch kann Kindness for Kids fortan je nach Camp bis zu zwei Kinder mit E-Rollstühlen und bis zu neun Einzelpersonen selbst zu einem Ausflugsziel fahren und ist nicht mehr auf fremde, meist lange im Vorfeld ausgebuchte und höchst kostspielige Fahrdienstleister angewiesen. "Dass ein Kind, das es ohnehin schon so schwer hat, aufgrund der Transportthematik nicht an einer Aktivität teilnehmen kann, das ist schwer hinnehmbar, darum setzen wir alles daran, uns den Wunsch vom eigenen Bus zu erfüllen", sagt Anja Frankenberger "denn wir möchten die Herzen dieser Kinder mit so viel glücklichen Momenten, wie nur möglich füllen."

Langjährige Weggefährten, Förderer und Freunde der Stiftung zählten zu den 90 "Golf-Cup 2024"-Gästen, der mit Unterstützung von Immobilis, Lambert, meistro Energie und GLNS - passend zum 40jährigen Serienjubiläum - unter dem Motto "Miami Vice" stattfand.

Ort des Geschehens war der 2003 zur PGA of Germany ernannte Partner-Golfclub Wörthsee e.V. Ursprünglich hatten Gastgeberin Anja Frankenberger und ihre Stiftungskolleginnen geplant, dass die Gäste tagsüber in der Disziplin 18-Loch-Turnier Chapman Zweier um den Cup spielen und putten. Durch den nicht enden wollenden Regen, der den Golfplatz schlicht unbespielbar machte, wurde das Golfvergnügen kurzerhand durch ein fröhlich-sportliches Alternativ-Programm indoor ersetzt. Zudem spielten die Gäste, die sich trotz "Platz unter Wasser" zu keiner Sekunde die gute Laune nehmen ließen, auf der überdachten Driving Range des Clubs den gesamten Golfkurs virtuell. Beim anschließenden Gourmet Dinner wurden die Gäste von Restaurantchef Peter Jäger samt Team kulinarisch auf das Allerfeinste verwöhnt.

Das Abschluß-Highlight bildete die große, jedes Mal mit hoher Vorfreude erwartete Kindness for Kids-Tombola. Hierbei gab es für die Gäste dieses Jahr eine Versteigerung mit tollen one of a kind-Preisen, wie Opernkarten für die Staatsoper, Tisch für 6 in der Käfer Wiesn-Schänke, FCB-Trikot mit allen Stammspieler Unterschriften etc. Und dank der Unterstützung vieler namhafter Unternehmen und Marken wie Arabella Sheraton, A4 Cosmetics, Bayerischer Hof, Burger & Lobster, Codello, Cute Stuff, Hofspielhaus Theater, FC Bayern, Feinkost Käfer, Living Hotels, Padel Season, St.Ribs, Schloß Leopoldskron und viele mehr waren im Tombola-Glückstopf (wie immer) mehr Preise als Nieten.

"Als Samstag morgen klar war, dass unser Golf Cup nicht bei Sonnenschein stattfindet, waren wir im ersten Moment schon leicht geknickt. Als wir dann aber im Club die ausnahmslos lachenden Gesichter unserer Gäste gesehen haben, die trotzdem alle gekommen sind, war klar, dass der Tag für uns und unsere Stiftung zwar anders als geplant, aber auf alle Fälle ein voller Erfolg wird. Und genau so ist es dann auch gekommen", so Anja Frankenberger. "Wir bedanken uns von Herzen bei all unseren Sponsoren und Gästen für ihr Kommen und ihre so tatkräftige und treue Unterstützung."

Kindness for Kids ist die erste Stiftung für Kinder in Deutschland, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 krankheitsübergreifend um Kinder mit seltenen Erkrankungen kümmert und sich zum Ziel gesetzt hat, die Versorgung und Betreuung für betroffene Kinder und deren Familien durch aktive Unterstützung zu verbessern.

Der Stiftungszweck umfasst zwei Ebenen. Einerseits geht es um die Finanzierung von Forschung. Andererseits um die Unterstützung von Kindern und deren Familien in Form von persönlich begleiteten Familienauszeiten sowie Kindercamps im gesamtdeutschen Raum: vom Chiemsee über Heidelberg bis nach Hamburg bzw. zur Segelauszeit auf der Ostsee. Ziel ist stets, die Situation betroffener Kinder zu verbessern. Medizinische Forschung ist dabei der Garant für wegweisende Erfolge bei der Behandlung. Gemeinsame Auszeiten mit vielen Aktivitäten verbessern die Seelenlage der Kinder. Die Stiftung wurde als privates Familienengagement gegründet und im Juli 2003 von der Stiftungsaufsicht genehmigt. Verwaltungskosten wie Miete & Personal werden gesondert getragen. 100% der Spenden kommen den Projekten zu Gute. www.kindness-for-kids.de

