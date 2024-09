Startseite C.H. Robinson würdigt die harte Arbeit von Lkw-Fahrern in neuer Kampagne Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 11:26. Amsterdam/NL, 19. September 2024 - C.H. Robinson (https://www.chrobinson.com/de-de/) (Nasdaq: CHRW), eine leistungsstarke Logistikplattform, startet eine Kampagne, um die Truck Driver Appreciation Week zu fördern. Diese Initiative zielt darauf ab, die Bedeutung von LKW-Fahrern in der Lieferkette hervorzuheben. Im Rahmen der Kampagne wurden Social-Media-Aktivitäten initiiert und ein Video erstellt, das einen Tag im Leben eines Fahrers zeigt. Außerdem wurden entlang der Straßen in Polen Plakate platziert. Die Truck Driver Appreciation Week findet vom 15. bis 21. September statt. Sie wurde 1998 von der American Trucking Association in den USA ins Leben gerufen. Heute schließen sich immer mehr Unternehmen und Einrichtungen des Transportsektors dieser Initiative an, um den Lkw-Fahrern für ihre Arbeit zu danken, die allein in der EU im Jahr 2023 Güter mit einem Gesamtgewicht von 13,2 Milliarden Tonnen transportiert (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_...) haben. Die Kampagne von C.H. Robinson wurde in mehreren europäischen Ländern gestartet, darunter Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen, sowie in den Vereinigten Staaten. Auf den LinkedIn- und Facebook-Profilen des Unternehmens wird daran erinnert, dass die Verfügbarkeit vieler internationaler Produkte in den Geschäften vor Ort den Lkw-Fahrern zu verdanken ist, die diese Waren transportieren. Einblicke in den Alltag eines LKW-Fahrers

Im Rahmen der Kampagne haben Vertreter von C.H. Robinson zwei Tage in Südpolen verbracht, um dort einen LKW-Fahrer zu begleiten und dabei einen dreiminütigen Film über dessen Arbeitsalltag zu erstellen. Das Video zeigt, dass dieser Beruf diverse Vorteile mit sich bringt, wie z. B. das Kennenlernen neuer Menschen und Kulturen oder das Besuchen neuer Orte, aber auch zahlreiche Herausforderungen, wie die Entfernung von der Familie. Das Video wurde auf den LinkedIn- und Facebook-Profilen von C.H. Robinson veröffentlicht. "Nur wenige Menschen sind sich der Opfer bewusst, die LKW-Fahrer machen, damit wir unsere Lieblingsprodukte kaufen können. Lange Stunden auf der Straße und der fehlende physische Kontakt zur Familie sind für sie die Norm. Deshalb wollen wir mit unserer Kampagne auf die bedeutende Rolle der Fahrer in der heutigen Wirtschaft aufmerksam machen. Ihnen ist es zu verdanken, dass man in Posen belgische Schokolade und in Warschau griechisches Olivenöl kaufen kann", betont Piotr Pojedynek (https://www.linkedin.com/in/piotr-pojedynek-mba-kellogg-northwestern-uni...), Marketingdirektor Europa bei C.H. Robinson. OOH-Kampagne und Geschenkpakete für Fahrer

Vom 1. bis 30. September werden in Polen Anzeigen zu sehen sein, die die Menschen dazu ermutigen, Lkw-Fahrern für ihre Arbeit zu danken. Zwei Werbetafeln wurden in der Nähe von Posen (https://lmy.de/TxeJr) und Krakau (https://lmy.de/OQwiT) aufgestellt.

Um die Arbeit der Lkw-Fahrer, die mit C.H. Robinson zusammenarbeiten, zusätzlich zu würdigen, hat das Unternehmen 1.500 Geschenkpakete mit Artikeln vorbereitet, die auf der Straße praktische Verwendung finden können, darunter eine Wintermütze, eine Kappe, eine Wasserflasche und Handschuhe.

Das Video zur Truck Driver Appreciation Week finden Sie hier: A day with a truck driver (https://www.chrobinson.com/en-gb/resources/resource-center/videos/tdaw-2...) C.H. Robinson löst Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und branchenübergreifend, von den einfachsten bis hin zu den komplexesten. Mit einem verwalteten Frachtaufkommen von fast 28 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Sendungen jährlich ist C.H. Robinson eine der größten Logistikplattformen der Welt. Unser globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht eine nahtlose Lieferung der Produkte und Güter, die die Weltwirtschaft antreiben. Mit der Kombination des multimodalen Transportmanagementsystems und des Fachwissens nutzt C.H. Robinson diesen Informationsvorsprung, um mehr als 100.000 Kunden und 83.000 Vertragsspediteuren intelligentere Lösungen anzubieten. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen für die Geschäfte unserer Kunden zu erzielen. Für weitere Informationen: www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW). Firmenkontakt

