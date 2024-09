Startseite Ein Haus für alle (Jahres)zeiten: Fingerhut Haus zeigt Satteldachhaus Vinon Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 08:50. Modernes Wohnen, das Naturerlebnis und Lebenskomfort vereint Neunkhausen, 19. September 2024 - Ein Wintergarten lässt die Schönheit der Natur das ganze Jahr über erleben - von den ersten Frühlingssonnenstrahlen bis hin zu verschneiten Winterlandschaften. Der Hausentwurf "Vinon" von Fertighaushersteller Fingerhut Haus (www.fingerhuthaus.de) vereint die Gemütlichkeit eines Satteldachhauses mit der Offenheit eines großzügigen Wintergartens und bietet der Familie Schumann so ein Zuhause mit ganzjährigem Naturerlebnis. Das Haus Vinon verbindet durch seine besondere Architektur die Wohnräume auf harmonische Weise mit der umliegenden Natur. Die gläsernen Wände des Wintergartens lassen nicht nur Licht und Wärme herein, sondern ermöglichen auch einen uneingeschränkten Blick auf die Umgebung. So wird die Natur zum festen Bestandteil des täglichen Lebens im Haus. "Der Wohn- und Essbereich mit Wintergarten ist für uns klar das Highlight des Hauses. Wir verbringen hier die meiste Zeit zusammen und genießen es, die Jahreszeiten so intensiv miterleben zu können", sagt Larissa Schumann. Sie wohnt mit ihrem Mann Christopher und ihren zwei Kindern in dem Eigenheim. Individuelle Planung nach Kundenwunsch

Das Haus Vinon basiert auf klaren Vorstellungen der Familie Schumann. Fingerhut Haus erarbeitete den Grundriss und erhielt den Bauauftrag. Das Paar entschied sich auch aufgrund der räumlichen Nähe und bestehender persönlicher Verbindungen für den Fertighaushersteller aus Neunkhausen. Christopher Schumann erklärt: "Die Entscheidung fiel uns nicht schwer, da ich selbst einmal bei Fingerhut gearbeitet habe, und von den Leistungen und Möglichkeiten des Unternehmens überzeugt bin. Von der Beratung bis zur Umsetzung fühlten wir uns jederzeit gut aufgehoben. Denn bei Problemen oder Fragen fanden wir immer einen Ansprechpartner, der uns auch weiterhelfen konnte." Das Satteldachhaus Vinon folgt einer großzügigen, aber dennoch kompakten Bauweise. Es bietet auf zwei Etagen eine Wohnfläche von insgesamt 151,38 qm - knapp 90 qm im Erdgeschoss und rund 73 qm im Dachgeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich auf 40,5 qm das Herzstück - der großzügige Wohn- und Essbereich mit Wintergarten. Die Küche, ein Bad, ein Hauswirtschaftsraum sowie ein Arbeitszimmer komplettieren hier die Räumlichkeiten. Im Dachgeschoss sind das Eltern-Schlafzimmer, die beiden Kinderzimmer, ein großes Bad und ein Ankleidezimmer untergebracht. Reibungslose Bauphase und schneller Bezug

Bereits ein Jahr nach Unterzeichnung des Bauvertrags konnten die Schumanns ihr neues Zuhause beziehen. Besonders stolz ist die Familie darauf, dass sie nach der Schlüsselübergabe große Teile des Innen- und Außenbereichs in Eigenleistung fertigstellte. Trotz beruflicher Verpflichtungen, Meisterschule und der Betreuung ihres neugeborenen Kindes gelang es ihnen, ihren Traum vom Eigenheim Wirklichkeit werden zu lassen. "Die Bauphase des Hauses verlief reibungslos. Wir sind begeistert von der Nähe zur Natur und der großzügigen Raumaufteilung. Unser Haus ist eine maßgeschneiderte Wohnlösung, die unseren individuellen Bedürfnissen und Träumen vollauf gerecht wird. Denn der Satteldachbau mit Wintergarten lässt Tradition und Moderne zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen", sagt Larissa Schumann. Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue "Kreativzentrum", in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen. Weitere Informationen unter www.fingerhuthaus.de. Firmenkontakt

Fingerhut Haus GmbH & Co. KG

Stefanie Metz

Hauptstraße 46

57520 Neunkhausen/WW.

02661 95640

www.fingerhuthaus.de Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0211-9717977-0

