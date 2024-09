Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

17. September 2024 - Vancouver, BC, Kanada; 18. September 2024 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die Abstimmungsergebnisse von der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt zu geben, die am Dienstag, den 17. September 2024, um 16:00 Uhr (Eastern Time) in Montreal in der kanadischen Provinz Quebec stattfand (die Versammlung).

Alle Angelegenheiten, die den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt wurden, wie in der Ankündigung der Jahreshauptversammlung der Aktionäre und im Informationsrundschreiben (das Rundschreiben) des Unternehmens vom 5. August 2024 dargelegt, wurden mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf der Versammlung genehmigt.

An der Abstimmung auf der Versammlung nahmen insgesamt 49.735.927 stimmberechtigte Stammaktien teil, was ungefähr 35,237% der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum Stichtag der Versammlung entspricht.

Wie in der ASX Listing Rule 3.13.2 vorgeschrieben, geben wir Einzelheiten zu den gefassten Beschlüssen, den eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der Gesamtzahl der für jeden Beschluss abgegebenen Stimmen in Anhang 1 an, der auch die detaillierten Abstimmungsergebnisse für die Wahl der einzelnen im Rundschreiben des Unternehmens vorgeschlagenen Direktoren enthält.

Ein Bericht mit den endgültigen Ergebnissen zu allen Angelegenheiten, über die auf der Versammlung abgestimmt wurde, wird ebenfalls auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) unter dem Profil von Patriot veröffentlicht.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan1, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

1 Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) fur Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) berichtet, Stichtag ist der 21. August 2024 (durch Bohrung CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com . Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Brad Seward

Vice President, Investor Relations

T: +61 400 199 471

E: bseward@patriotbatterymetals.com

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Qualifizierter Sachverständiger/sachkundige Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen aus dem Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Québec, Canada vom 12. September 2024 und Wirkung zum 21. August 2024, der von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. geprüft und genehmigt wurde, und geben diese korrekt wieder. Darren L. Smith ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein angesehenes Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit Number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (Member Number 87868).

Herr Smith ist Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als qualifizierter Sachverständiger gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass diese Angaben in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, veröffentlicht werden.

ANHANG 1 - Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Beschluss Ergebnis des Anzahl der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen Weisungen an die gültig bestellten Stimmrechtsvertreter

Beschlüsse

Ja Nein Enthaltungen Ja Nein Enthaltungen Diskretion

1a Wahl eines Direktors - Pierre Boivin 43.256.149 N/A 1.992.860 43.256.149 N/A 1.992.860 --

angenommen 95,60 % 4,404 % 95,60 % 4,40 %

1b Wahl eines Direktors - 44.024.359 N/A 1.224.650 44.024.359 N/A 1.224.650 --

Brian Jennings angenommen 97,29 % 2,71 % 97,29 % 2,71 %

1c Wahl eines Direktors - 44.173.979 N/A 1.075.030 44.173.979 N/A 1.075.030 --

Ken Brinsden angenommen 97,62 % 2,38 % 97,62 % 2,38 %

1d Wahl eines Direktors - 43.336.514 N/A 1.912.495 43.336.514 N/A 1.912.495 --

David Blair Way angenommen 95,77 % 4,23 % 95,77 % 4,23 %

1e Wahl eines Direktors - 42.978.599 N/A 2.270.410 42.978.599 N/A 2.270.410 --

Mélissa Desrochers angenommen 94,98 % 5,02 % 94,98 % 5,02 %

2. Ernennung des Wirtschaftsprüfers angenommen 49.651.546 N/A 66.064 49.651.546 N/A 66.064 --

99,87 % 0,13 % 99,87 % 0,13 %

3. Ratifizierung der vorherigen --

Ausgabe von Aktien im Rahmen angenommen 34.004.868 140.496 1.728.248 34.004.868 140.496 1.728.248

der Flow-Through-Platzierung 94,79 % 0,39 % 4,82 % 94,79 % 0,32 % 4,82 %

4. Ratifizierung der vorherigen --

Ausgabe von Aktien für die angenommen 45.160.720 63.882 24.407 45.160.720 63.882 24.407

Übernahme von Blocks auf 99,81 % 0,14 % 0,05 % 99,81 % 0,14 % 0,05 %

dem Projekt Eastmain

5. Ratifizierung der vorherigen Ausgabe --

von Aktien für angenommen 45.010.275 64.327 24.407 45.010.275 64.327 24.407

die

Übernahme des Claimblocks JBN-57 99,80 % 0,14 % 0,05 % 99,80 % 0,14 % 0,05 %

6. Genehmigung der Ausgabe von 38.804.897 2.757.072 9.653 38.804.897 2.757.072 9.653 --

Optionen und DSUs im GJ 2024 angenommen 93,35 % 6,63 % 0,02 % 93,35 % 6,63 % 0,02 %

an Ken Brinsden

7. Genehmigung der Ausgabe von 28.196.818 13.365.152 9.653 28.196.818 13.365.152 9.653 --

Optionen und DSUs im GJ 2024 angenommen 67,83 % 32,15 % 0,02 % 67,83 % 32,15 % 0,02 %

an Pierre Boivin

8. Genehmigung der Ausgabe von Optionen 28.197.082 13.364.888 9.653 28.197.082 13.364.888 9.653 --

und DSUs im GJ 2024 an Mélissa angenommen 67,83 % 32,15 % 0,02 % 67,83 % 32,15 % 0,02 %

Desrochers

9. Genehmigung der Ausgabe von DSUs im GJ angenommen 38.628.852 2.933.118 9.653 38.628.852 2.933.118 9.653 --

2024 an Brian 92,92 % 7,06 % 0,02 % 92,92 % 7,06 % 0,02 %

Jennings

10. Genehmigung der Ausgabe von DSUs im 38.633.556 2.927.964 10.103 38.633.556 2.927.964 10.103 --

GJ 2025 an nicht geschäftsführende angenommen 92,93 % 7,04 % 0,02 % 92,93 % 7,04 % 0,02 %

Direktoren

11. Genehmigung der Ausgabe von DSUs angenommen 38.698.451 2.862.228 10.944 38.698.451 2.862.228 10.944 --

anstelle von Gehältern im GJ 2025 an 93,09 % 6,89 % 0,03 % 93,09 % 6,89 % 0,03 %

nicht geschäftsführende Direktoren

12. Genehmigung der Ausgabe von RSUs und 38.351.700 3.210.269 9.653 38.351.700 3.210.269 9.653 --

PSUs im GJ 2025 an Ken Brinsden angenommen 92,255 % 7,72 % 0,02 % 92,26 % 7,72 % 0,02 %

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

